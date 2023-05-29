Maria Izabel Braga Ferlin festeja 8 anos da filha Manuela em Vila Velha

O ESX 2023, maior evento de inovação e tecnologia do Espírito Santo, que acontece na Praça do Papa, em Vitória, nos dias 02, 03 e 04 de junho, vai receber Diego Barreto, vice-presidente de Finanças e Estratégia do iFood. A palestra sobre nova economia vai abrir as atividades na Arena do Conhecimento, no dia 02 de junho, às 10h. Outros grandes nomes ligados à inovação, negócios e mercado fazem parte do time de palestrantes que vai movimentar o evento, como Kim Farrell, Executiva do TikTok no Brasil; e In Hsieh, CEO da Chinnovation, entre outros.