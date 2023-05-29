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Renata Rasseli
Colunista social
A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
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Renata Rasseli

Maria Izabel Braga Ferlin festeja 8 anos da filha Manuela em Vila Velha

Publicado em
29 mai 2023 às 03:00
Maria Izabel Braga Ferlin e a filha Manuela
Maria Izabel Braga Ferlin e a filha Manuela Crédito: Carol Trezenas
Querida de RR, Maria Izabel Braga Ferlin recebeu a família para celebrar os 8 anos da filha Manuela, na quinta-feira (25), na Colorê - Casa de Brincar & Cafeteria, na Praia da Costa. Os amigos da aniversariante também marcaram presença na festa com o tema Blackpink. A decoração foi assinada pela Débora Nitz Ferreira, com painel da Nuvem Sublimação. Veja as fotos de Carol Trezenas.
Aniversário de Manuela Ferlin
Manuela Ferlin e família Crédito: Carol Trezenas

Aniversário de Manu Ferlin

PARABÉNS PRA VOCÊ!

Manoel Rabelo celebrou 75 anos ao lado da família no Lareira Up
Manoel Rabelo celebrou 75 anos ao lado da esposa Margareth, dos filhos Gustavo, Emanoelle e Roberta, genros, nora e netos, no Lareira Up Crédito: Camilla Baptistin

Inauguração

A inauguração do Instituto Lipelife, o primeiro centro de referência no tratamento e pesquisa do lipedema no Estado, está prevista para o próximo semestre. A equipe multidisciplinar é composta pelos médicos Lusanere Cruz, José Marcelo Corassa e Patricia Lyra, e pela fisioterapeuta Larissa Musso, especialistas no tratamento da doença. “Nosso objetivo é proporcionar atendimento completo e integrado, com a fisioterapia atuando tanto no pré, intra e pós-operatório, quanto no tratamento conservador da doença”, destaca Larissa.

Inovação e tecnologia

O ESX 2023, maior evento de inovação e tecnologia do Espírito Santo, que acontece na Praça do Papa, em Vitória, nos dias 02, 03 e 04 de junho, vai receber Diego Barreto, vice-presidente de Finanças e Estratégia do iFood. A palestra sobre nova economia vai abrir as atividades na Arena do Conhecimento, no dia 02 de junho, às 10h. Outros grandes nomes ligados à inovação, negócios e mercado fazem parte do time de palestrantes que vai movimentar o evento, como Kim Farrell, Executiva do TikTok no Brasil; e In Hsieh, CEO da Chinnovation, entre outros.

MODA

As empresárias Marluci Eiras e Danielle Coutinho com a gerente multimarcas da NV, Carol Alpe
As empresárias capixabas Marluci Eiras e Danielle Coutinho com a diretora comercial da NV, Dani Mattar: encontro fashion Crédito: Divulgação

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