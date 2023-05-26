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Renata Rasseli
Colunista social
A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
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Veja quem prestigiou palestra sobre liderança feminina em Vitória

Publicado em
26 mai 2023 às 03:00
Roberta Drummond, Simone Chieppe, Dafna Blaschkauer e Cecília Perini
Roberta Drummond, Dafna Blaschkauer, Luciana Andrade e Cecília Perini: em evento de lideranças femininas em Vitória Crédito: Mônica Zorzanelli
Lideranças femininas capixabas prestigiaram o Ela Performa, que trouxe a Vitória, a autora do best-seller "Power Skills", Dafna Blaschkauer, nesta quarta-feira  (24), em happy hour, na Praia do Canto.  O encontro inspirador apresentou dicas da palestrante de como chegar ao topo na carreira, entre elas a disciplina, a paixão pelo que se faz e o desenvolvimento de habilidades que vão muito além do talento. O evento contou ainda com exposição da artista Paula Scaramussa, da Telaria. A decoração foi assinada por Bruna Medeiros. Passaram por lá, a procuradora-geral de Justiça, Luciana Andrade, a juíza Trícia Navarro, a economista-chefe da Findes, Marília Silva, a presidente do Instituto Ponte, Bartira Almeida, entre outras mulheres inspiradores. O evento foi idealizado pela empresária Roberta Drummond e pela executiva Cecília Perini, com produção da jornalista Andréia Lopes e pela Liga de Marketing, de Marcelo Braga. Confira a galeria de fotos de Mônica Zorzanelli.
Patricia Castro e Alline Passamani
Patricia Castro e Alline Passamani Crédito: Mônica Zorzanelli

Ela Performa

EM SAMPA

Jackie Campos, a anfitriã Silvia Braz e Ticy Chieppe
Jackie Campos, a anfitriã Silvia Braz e Ticy Chieppe: capixabas na festa de 9 anos de Bebela,  com o tema "A Fantástica Fábrica de Chocolate" Crédito: Divulgação

ESTAÇÃO ESPORTE

A cerimônia de abertura do Estação Esporte, o primeiro evento esportivo da Grande Vitória com 24 horas de duração, promovido pela TV Gazeta, acontece neste sábado (27), às 8h, na Secretaria de Esportes do Estado do Espírito Santo (SESPORT). Estarão presentes na solenidade, o secretário de Esportes e Lazer do Estado, José Carlos Nunes, o diretor de Mercado da Rede Gazeta, Márcio Chagas, e o gerente de Projetos e Eventos da Rede Gazeta, Bruno Araújo. Nos dias 27 e 28 de maio, quatro cidades da região metropolitana vão sediar o projeto inédito que incentiva a promoção de saúde e bem-estar, a integração da comunidade e a inclusão social.

Corrida no aeroporto

Uma experiência única. Assim é a Corrida Hangar Vix, realizada pela Zurich Airport Brasil, que está em sua oitava edição e acontece neste domingo (28), no Aeroporto de Vitória. O Grupo Cepemar, liderado por Nelson Chieppe Saldanha, patrocina a ação, como forma de estimular o esporte e valorizar a infraestrutura aeroportuária do Estado. O evento conta com corridas de 6km e 12 km, além de caminhada e prova kids. O percurso é realizado em toda a extensão da pista de pouso e decolagem.

Obras Públicas

A advogada Fernanda Pianca, assessora de gestão do Conselho Regional de Representantes Comerciais do Espírito Santo (Core-ES), participará do 5º Seminário Nacional de Obras Públicas e Manutenção Predial, voltado para agentes públicos do país, de 29 a 31 de maio, em Foz do Iguaçu, no Paraná. Entre os assuntos abordados no encontro novas leis, normativas e acórdãos nas contratações públicas. O Core-ES preza pelo princípio da legalidade, celeridade e eficiência já que dentre os objetivos do Conselho é ampliar sua estrutura física para atender melhor seus registrados, o Representante Comercial.

QUERIDAS DE RR

Marcela Pagani, Fabíola Saquetto, Rafaela Marques, Mel Biasutti e Raigna Vasconcelos em evento de joias e carros.
Marcela Pagani, Fabíola Saquetto, Rafaela Marques, Mel Biasutti e Raigna Vasconcelos: em evento de joias e carros, em Vitória Crédito: Divulgação

ANIVERSÁRIO

Os pais Guilherme Brunoro e Julia Margoto receberam no cerimonial Vila Pindô, no Bairro de Fátima, para comemorar os 6 anos da filha Helena, que escolheu como tema da festa a princesa da Disney Moana
Os pais Guilherme Brunoro e Julia Margoto receberam no cerimonial Vila Pindô, no Bairro de Fátima, para comemorar os 6 anos da filha Helena, que escolheu como tema da festa a princesa da Disney Moana Crédito: Cris Coelho/Divulgação

Em Orlando

Eliton Perini, da Fap Eventos, é o responsável por organizar a palestra sobre Liderança, com Zico, em Orlando, EUA. Será dia 29 de junho. Além de exemplo no esporte, Zico é empreendedor, comentarista e palestrante. Em seus encontros com o público, através de um bate-papo leve e solto, gosta de motivar através da sua história de vida.

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