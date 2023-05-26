Veja quem prestigiou palestra sobre liderança feminina em Vitória

A cerimônia de abertura do Estação Esporte, o primeiro evento esportivo da Grande Vitória com 24 horas de duração, promovido pela TV Gazeta, acontece neste sábado (27), às 8h, na Secretaria de Esportes do Estado do Espírito Santo (SESPORT). Estarão presentes na solenidade, o secretário de Esportes e Lazer do Estado, José Carlos Nunes, o diretor de Mercado da Rede Gazeta, Márcio Chagas, e o gerente de Projetos e Eventos da Rede Gazeta, Bruno Araújo. Nos dias 27 e 28 de maio, quatro cidades da região metropolitana vão sediar o projeto inédito que incentiva a promoção de saúde e bem-estar, a integração da comunidade e a inclusão social.