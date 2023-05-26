Veja quem prestigiou palestra sobre liderança feminina em Vitória

Lideranças femininas capixabas prestigiaram o Ela Performa, que trouxe a Vitória, a autora do best-seller "Power Skills", Dafna Blaschkauer,
nesta quarta-feira (24), em happy hour, na Praia do Canto. O encontro inspirador apresentou dicas da palestrante de como chegar ao topo na carreira, entre elas a disciplina, a paixão pelo que se faz e o desenvolvimento de habilidades que vão muito além do talento. O evento contou ainda com exposição da artista Paula Scaramussa
, da Telaria. A decoração foi assinada por Bruna Medeiros. Passaram por lá, a procuradora-geral de Justiça, Luciana Andrade,
a juíza Trícia Navarro
, a economista-chefe da Findes, Marília Silva
, a presidente do Instituto Ponte, Bartira Almeida
, entre outras mulheres inspiradores. O evento foi idealizado pela empresária Roberta Drummond
e pela executiva Cecília Perini, com produção da jornalista Andréia Lopes e pela Liga de Marketing, de Marcelo Braga. Confira a galeria de fotos de Mônica Zorzanelli.
A cerimônia de abertura do Estação Esporte, o primeiro evento esportivo da Grande Vitória com 24 horas de duração, promovido pela TV Gazeta, acontece neste sábado (27), às 8h, na Secretaria de Esportes do Estado do Espírito Santo (SESPORT). Estarão presentes na solenidade, o secretário de Esportes e Lazer do Estado, José Carlos Nunes, o diretor de Mercado da Rede Gazeta, Márcio Chagas, e o gerente de Projetos e Eventos da Rede Gazeta, Bruno Araújo. Nos dias 27 e 28 de maio, quatro cidades da região metropolitana vão sediar o projeto inédito que incentiva a promoção de saúde e bem-estar, a integração da comunidade e a inclusão social.