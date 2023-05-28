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Renata Rasseli
Colunista social
A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
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Renata Rasseli

Heliane Duarte e Rita Tristão comemoram aniversários na Curva da Jurema

Publicado em
28 mai 2023 às 03:00
Heliane Duarte e Rita Rocio Tristão
Heliane Duarte e Rita Rocio Tristão: duplo parabéns pra você! Crédito: Sérgio Oliveira
Aniversariantes de maio e amigas, Heliane Duarte e Rita Rocio Tristão resolveram celebrar suas novas idades, com as amigas da confraria Pantaneiras, nesta quinta-feira (25), no Tekoah, na Curva da Jurema, o novo hot spot de Vitória. A chef Tereza Aragão assinou o bufê e o cantor Mauricio Mileto animou a pista. Veja as fotos de Sérgio Oliveira.
Aniversário de Rita Tristão
Rita Tristão e Heliane Duarte reuniram a confraria As Pantaneiras para celebrar aniversários Crédito: Sérgio Oliveira

Aniversários de Heliane Duarte e Rita Tristão

INAUGURAÇÃO

adidas
O empresário Arthur Campos recebeu Raphael Brotto, diretor geral do Shopping Vitória, Rosney Wetler, gerente administrativo e financeiro, e Cícero Nobre, gerente de operações, em coquetel de inauguração da nova Adidas Performance do Shopping Vitória Crédito: Léo Gurgel

Mil metros quadrados de lazer

Camila Menezes entrega mais um projeto da Empar Incorporadora e mantém sua marca de estar na linha de frente dos empreendimentos, se envolvendo do início ao fim nos projetos. Na terça, dia 30, ela recebe futuros moradores e parceiros do Golden Barro Vermelho, em um happy hour que irá marcar a inauguração da área de lazer, com mais de mil metros quadrados, com quadra recreativa, alameda teen, playgoruynd, solarium, piscinas adulto e infantil, espaço grill, espaço gourmet, salão de festas, lounge, churrasqueira, academia, brinquedoteca e espaço pet.

Rede Gazeta repercute Web Summit Rio

A sede da Rede Gazeta será palco do Download Web Summit Rio, no Fonte Hub, um importante encontro de tecnologia e inovação para uma troca de ideias e insights. Na ocasião, o trio composto por Ronaldo Cohin, CEO e fundador da plataforma Jade Autism, o gerente de Tecnologia e Projetos Estratégicos da Viação Águia Branca, Gladston Campos,  e a Mentora em inovação e design thinking, Maíra do Vale irão compartilhar suas experiências e perspectivas adquiridos no Web Summit Rio – que aconteceu no início do mês, na cidade carioca. O encontro acontece no próximo dia 31, no espaço de inovação da Rede Gazeta, com apoio institucional do Bandes, e promete reunir profissionais de destaque nas áreas de startups, tecnologia, inteligência artificial, inovação corporativa, liderança e marketing. Com a mediação de Flávia Martins, editora do Estúdio Gazeta, a discussão promete ser enriquecedora e inspiradora para todos os participantes. As inscrições estão abertas e podem ser feitas em redegazeta.com.br/downloadwebsummit.

CONFRARIA 

Mercado imobiliário

A aposta em imóveis como opção de investimento tem chamado cada vez mais atenção no Espírito Santo. Especialmente na capital, a escassez de terrenos tem elevado o padrão dos lançamentos e, consequentemente, o preço do metro quadrado, que já é um dos mais valorizados do país. Com isso, bairros como Jardim da Penha e Jardim Camburi têm recebido empreendimentos voltados para o perfil de investidor, que deseja utilizar o imóvel para gerar renda. Para o especialista em crédito imobiliário e diretor do Secovi-ES, Ricardo Gava, a tendência deve se manter nos próximos anos. "Temos acompanhando esses bairros tem recebido lançamentos de 1 e 2 quartos. Um imóvel bem localizado valoriza , e com um bom planejamento, seja para compra direta ou financiamento, se torna uma opção atrativa para invetidores", disse Gava.

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