Heliane Duarte e Rita Tristão comemoram aniversários na Curva da Jurema

A sede da Rede Gazeta será palco do Download Web Summit Rio, no Fonte Hub, um importante encontro de tecnologia e inovação para uma troca de ideias e insights. Na ocasião, o trio composto por Ronaldo Cohin, CEO e fundador da plataforma Jade Autism, o gerente de Tecnologia e Projetos Estratégicos da Viação Águia Branca, Gladston Campos, e a Mentora em inovação e design thinking, Maíra do Vale irão compartilhar suas experiências e perspectivas adquiridos no Web Summit Rio – que aconteceu no início do mês, na cidade carioca. O encontro acontece no próximo dia 31, no espaço de inovação da Rede Gazeta, com apoio institucional do Bandes, e promete reunir profissionais de destaque nas áreas de startups, tecnologia, inteligência artificial, inovação corporativa, liderança e marketing. Com a mediação de Flávia Martins, editora do Estúdio Gazeta, a discussão promete ser enriquecedora e inspiradora para todos os participantes. As inscrições estão abertas e podem ser feitas em redegazeta.com.br/downloadwebsummit.