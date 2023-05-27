Veja quem prestigiou o vernissage de Manfredo de Souzanetto em Vitória

O artista mineiro Manfredo de Souzanetto abriu sua primeira individual dele em Vitória, com o título ‘Paisagem ainda que’, nesta quinta-feira (25), na Matias Brotas arte contemporânea. A mostra segue para visitação gratuita até o dia 28 de julho e reúne criações do artista dos últimos 20 anos, entre desenhos a pinturas e esculturas. As anfitriãs foram Sandra Matias e Lara Brotas.

O evento contou com a exibição do documentário sobre a vida e processo criativo de Manfredo, que deixou todos ainda mais encantados com o talento e obra do artista mineiro. Após o filme, um bate-papo super descontraído tomou conta da galeria, não só com Manfredo, mas com um convidado especial, Juarez Gustavo Soares, um dos primeiros capixabas a colecionar a obra de Manfredo, e que possui uma relação única com a paisagem, afinal, ele foi o primeiro capixaba e o 24º brasileiro a chegar ao cume do Monte Everest. Veja as fotos do vernissage na galeria de Cloves Louzada.