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Renata Rasseli
Colunista social
A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
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Renata Rasseli

Veja quem prestigiou o vernissage de Manfredo de Souzanetto em Vitória

Publicado em
27 mai 2023 às 03:00
Juarez Gustavo Soares, Sandra Matias, Lara Brotas, o artista mineiro Manfredo de Souzanetto e Flavia Dalla
Juarez Gustavo Soares, Sandra Matias, Lara Brotas, o artista mineiro Manfredo de Souzanetto e Flavia Dalla: no vernissage de  ‘Paisagem ainda que’   Crédito: Cloves Louzada
O artista mineiro Manfredo de Souzanetto abriu sua primeira individual dele em Vitória, com o título  ‘Paisagem ainda que’, nesta quinta-feira (25), na Matias Brotas arte contemporânea.  A mostra segue para visitação gratuita até o dia 28 de julho e reúne criações do artista dos últimos 20 anos, entre desenhos a pinturas e esculturas. As anfitriãs foram Sandra Matias e Lara Brotas. 
O evento contou com a exibição do documentário sobre a vida e processo criativo de Manfredo, que deixou todos ainda mais encantados com o talento e obra do artista mineiro. Após o filme, um bate-papo super descontraído tomou conta da galeria, não só com Manfredo, mas com um convidado especial, Juarez Gustavo Soares, um dos primeiros capixabas a colecionar a obra de Manfredo, e que possui uma relação única com a paisagem, afinal, ele foi o primeiro capixaba e o 24º brasileiro a chegar ao cume do Monte Everest.  Veja as fotos do vernissage na galeria de Cloves Louzada.
Arlindo Porto e Léo Bahia
Arlindo Porto e Léo Bahia hospedaram o artista conterrâneo Manfredo, em Vitória Crédito: Cloves Louzada

Vernissage de Manfredo de Souzanetto em Vitória

LANÇAMENTO

Bruna Coser, Lúcia Dalla Bernardina e Antonia Chieppe
Bruna Coser, Lúcia Dalla Bernardina e Antonia Chieppe:  no lançamento do Clube da Investidora, evento realizado na Matias Brotas Galeria de Arte Crédito: Divulgação/Apex

Noite de autógrafos

Angela Abdo se prepara para uma noite de autógrafos na quinta-feira (1º), às 19h, na livraria Leitura do Shopping Vitória. O livro em questão é “La Salette - A bela senhora que intercede pelos filhos”, de autoria do padre J. Berthier, e que tem prefácio da Angela. Para quem não sabe, ela é fundadora do Movimento de Mães que Oram pelos Filhos e explica que esse livro “é fruto de uma semente plantada no meu coração do padre Berthier. Foi escrito para ajudar a mergulhar na beleza da aparição de Nossa Senhora de La Salette, na França”. Durante o lançamento, haverá um momento oracional com Amovozes.

Vinho e gastronomia

Ildo Steffen convida para a 3ª edição da Feira Vinho e Gastronomia, de 2 a 4 de junho, no Steffen Centro de Eventos. A  feira vai reunir expositores com rótulos imperdíveis vindos de todo o mundo que poderão ser degustados. E ainda: aulas-show com chefs renomados, harmonização e palestras para profissionais do setor gastronômico.

CONEXÕES

Juan Pablo Boeira, Michele Janovik e Bruno Lamas
Juan Pablo Boeira, Michele Janovik e Bruno Lamas: no evento "conecta.ceo", que debateu temas como inteligência artificial (IA) e a economia mundial e nacional, em Vitória Crédito: Levi Mori

Casamento

Cida Zamprogno convida para o sim-sim de seu filho Maurício com Mariana, no dia 15 de julho, na Basílica de Santo Antônio, e festa no Le Buffet Master. 

Brunch

A Nazca e Construtora Abaurre recebem neste sábado (27), a partir das 9h,  para brunch de abertura do apartamento pronto do Ventanas Praia do Canto, empreendimento imobiliário localizado na Praia do Canto, em Vitória, com previsão de entrega para novembro de 2024.

MÊS DAS MÃES

As empresárias Dina Carvalho, Rosalie Torrelio, Juliany Pelissari e Vanessa Cardoso durante o evento Spa de Mãe, no Buddha Spa Vitória, que reuniu 32 empresárias do Estado em homenagem ao mês das mães.
As empresárias Dina Carvalho, Rosalie Torrelio, Juliany Pelissari e Vanessa Cardoso durante o evento Spa de Mãe, no Buddha Spa Vitória, que reuniu 32 empresárias do Estado em homenagem ao mês das mães. Crédito: Divulgação

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