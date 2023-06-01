Santa Jazz comemora 10 anos com shows de Menescal e Flávio Venturini

Wander Miranda, CEO da Enjoy Work, maior Hub de Inovação e Negócios da Serra, é um dos palestrantes da ESX - Espírito Santo Innovation Experience, nesta sexta-feira (02), na Praça do Papa. Vai falar sobre o tema "Co-working e Hubs de Inovação: Propondo soluções inovadoras para startups e empreendedores".
O ES Innovation Experience é o maior evento de inovação do Estado. Na edição do ano passado, reuniu 17 mil pessoas em 4 dias de evento, atraindo diferentes públicos e setores. A edição de 2023 contará com 3 dias de evento, entre sexta e domingo, na Praça do Papa.