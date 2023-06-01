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Renata Rasseli
Colunista social
A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
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Santa Jazz comemora 10 anos com shows de Menescal e Flávio Venturini

Publicado em
01 jun 2023 às 03:00
Roberto Menescal
Roberto Menescal Crédito: Isabela Kassow/Divulgação
O Santa Jazz, um dos maiores eventos de bossa e jazz do Brasil, chega a sua 10ª edição, neste final de semana, em Santa Teresa. Dois grandes nomes da MPB sobem ao palco do evento em shows gratuitos: o ex- 14 Bis Flávio Venturini canta no sábado (03) e Roberto Menescal se apresenta no domingo (04), no Parque de Exposições da cidade. Na noite de sexta-feira (02), dia da abertura do evento, sobem ao palco as atrações internacionais Alabama Mike & Simi Brothers (EUA) e Stanley Jordan (EUA), além da dupla Armandinho e Chico Chagas (Brasil), com ingressos à venda no Le Billet.  A programação noturna de sábado (03) contará com Toninho Horta, Jahzz convida João Donato, e The Jig, da Holanda.

BODAS DE ESMERALDA

Mercado de seguros em alta

O mercado de seguros teve um crescimento de 17% no ano passado, superando os R$ 320 bilhões em todos os seus segmentos. Os dados são do Painel de Inteligência do Mercado de Seguros da SUSEP, a Superintendência de Seguros Privados do país, uma autarquia federal. Alvino Oliveira, empresário da Corretora Millenium que atua no ramo há 30 anos, afirma que o setor está otimista neste ano e aponta as tendências para 2023: "Uma das tendências em alta é a personalização de produtos e a flexibilização de preços. As vendas e o atendimento hoje são cada vez mais personalizados", afirma Alvino.

Na ESX

Wander Miranda, CEO da Enjoy Work, maior Hub de Inovação e Negócios da Serra, é um dos palestrantes da ESX - Espírito Santo Innovation Experience, nesta sexta-feira (02), na Praça do Papa. Vai falar sobre o tema "Co-working e Hubs de Inovação: Propondo soluções inovadoras para startups e empreendedores". O ES Innovation Experience é o maior evento de inovação do Estado. Na edição do ano passado, reuniu 17 mil pessoas em 4 dias de evento, atraindo diferentes públicos e setores. A edição de 2023 contará com 3 dias de evento, entre sexta e domingo, na Praça do Papa.

No Rio

A diretora-executiva das Óticas Paris, Ana Luiza Azevedo, marca presença no lançamento da nova coleção Resort 2024 da grife Carolina Herrera, no Rio de Janeiro. O evento acontece nesta quinta-feira (1º), e apresentará o novo perfume Good Girl Blush Eau de Parfum. Pela primeira vez fora de Nova York, a CH escolheu o cenário carioca para o fashion show

Lançamento

"Luxo é simplicidade”, resume Ronald Carvalho, persona do novo luxo da Praia do Canto, o Iconic Design Living. A dupla de empresários Luiz Guilherme e Luiz Cláudio Mazzini Gomes lança o empreendimento hoje (dia 1) para um seleto grupo de convidados, na esquina da Aleixo Netto com Saul Navarro. Quem assina o projeto arquitetônico é a DG Projetos.

EM LAS VEGAS

O casal Dorion e Tatiana Soares curtindo dias de descanso em South Hamptons antes da agitação da Couture, em Las Vegas
O casal Dorion e Tatiana Soares curte dias de descanso em South Hamptons antes da agitação da Couture, em Las Vegas Crédito: Divulgação

Dia dos Namorados

Júlia Abikair e Luiza Larica recebem casais para aprenderem e degustarem receitinhas a quatro mãos preparadas pelos chefs Vinicius Cavalcanti e Júlia Faria num evento especial pré-Dia dos Namorados, na Praia do Canto. Tudo sob a batuta de Kaiky Plaster.

Dia dos Namorados 2

Solange Miranda e Mônica Cangini recebem nesta quinta-feira (01ª), na maison de Claudia Scarton, para o lançamento da coleção Ele&Ela, em homenagem ao Dia dos Namorados. Kaiky Plaster assina o RP.

Em Sampa

A Celebra Show 2023 - maior feira B2B de Natal, Festas, Parques e Confeitaria - segue até o dia 3 de junho, no Expo Center Norte em São Paulo.  Nossaempresária Rachel Pires, da Nuvem Sublimação, participa do evento e de um bate-papo, nesta quinta-feira (01º), sobre como criar produtos novos e contabilizar custos, ao lado de Donizete Junior.

Gestores Educacionais

A Casa Mizzi, em Jardim da Penha, foi o local escolhido para a realização do 6º Encontro de Gestores Educacionais do Sindicato das Empresas Particulares de Ensino do Estado Espírito Santo (SINEPE-ES), nesta sexta-feira (02).  O presidente da instituição Bruno Loyola Del Caro recebe os participantes.

COQUETEL

O empresário Walber Pacheco, o cirurgião plástico Eduardo Passamai e sua esposa Lívia Cypriano
O empresário Walber Pacheco, o cirurgião plástico Eduardo Passamai e sua esposa Lívia Cypriano:  em recente coquetel que movimentou Vila Velha Crédito: Divulgação

CASAMENTO

Jessica Araujo, Nathalia Martins, Caio Augusto Araujo, Mafalda Galimberti, Domingos Araujo
A noiva Nathalia Martins ao lado do noivo Caio Augusto Araujo, e de sua mais nova família, a cunhada Jessica Araujo, a sogra Mafalda Galimberti e o sogro Domingos Araujo: sim-sim na Fazenda Pedra Azul Crédito: Fábio Borba

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