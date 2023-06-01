Santa Jazz comemora 10 anos com shows de Menescal e Flávio Venturini

O mercado de seguros teve um crescimento de 17% no ano passado, superando os R$ 320 bilhões em todos os seus segmentos. Os dados são do Painel de Inteligência do Mercado de Seguros da SUSEP, a Superintendência de Seguros Privados do país, uma autarquia federal. Alvino Oliveira, empresário da Corretora Millenium que atua no ramo há 30 anos, afirma que o setor está otimista neste ano e aponta as tendências para 2023: "Uma das tendências em alta é a personalização de produtos e a flexibilização de preços. As vendas e o atendimento hoje são cada vez mais personalizados", afirma Alvino.