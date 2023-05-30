Santa Jazz vai de sexta (2) a domingo (4) com grandes nomes da música; veja programação

Compositor e Pianista João Donato durante apresentação no Rock in Rio de 2011 Crédito: Shutterstock

A partir desta sexta-feira (2), grandes artistas nacionais e internacionais chegam à Região Serrana do Espírito Santo para a 10ª edição do Festival Internacional de Jazz e Bossa Nova de Santa Teresa, o Santa Jazz. Até domingo (4), nomes como Roberto Menescal, Fábio Lepore, Stanley Jordan e Indiana Nomma se apresentam em um dos dois palcos do evento.

Um dos destaques da programação é o coletivo Jahzz que se apresentará pela primeira vez no Festival e levará o musicista João Donato para o palco, na noite de sábado (3). Conhecidos por misturarem o jazz a estilos como o reggae, bossa e o Dub (gênero de música eletrônica), o coletivo promete tocar músicas clássicas da história do pioneiro da Bossa Nova, como "Cala Boca Menino", "A Rã", "Emoriô" e "Bananeira".

"João Donato é um ídolo da história da música brasileira. Quando temos um show assim, pela primeira vez ao lado dele, a gente olha para quando começamos o projeto e, então, temos certeza de que essa escolha foi acertada. Acredito que cada músico do coletivo pensa assim. Afinal, a gente vai tocar com um gênio significante para o mundo da música e para o Tom Jobim. Imagina como ficamos...", disse Jahfa, um dos fundadores do coletivo.

"Quando o João aceitou nosso convite, o primeiro pensamento foi preparar o palco para que ele se divertisse, ficasse à vontade para tocar, improvisar nas harmonias. O jazz, a bossa... Esse universo envolve encontros, conversas, sorrisos, diversões. É como planejamos: bater um papo com o João e com o público por meio da música. E, claro, a releitura de músicas brasileiras na mistura do jazz e do reggae faz parte dos nossos projetos", completou Gabriel Ruy.

O Santa Jazz é dividido em dois palcos, no Parque de Exposições da cidade. O Palco Colibri receberá performances de estudantes e professores da Faculdade de Música do Espírito Santo (Fames). O Palco Imigrante, por sua vez, recebe as apresentações nacionais e internacionais.

Com abertura oficial às 20h, as performances de sexta (2) começam no Palco Colibri com o Quarteto Colibri. Já no Palco Imigrante são os norte-americanos Alabama Mike & Simi Brothers e Stanley Jordan que tomam conta da programação. A primeira noite se encerra com os brasileiros Armandinho & Chico Chagas.

No sábado (3), a programação diurna será gratuita. Das 11h às 15h, será possível apreciar o som de Ravi & Victor Polo, no Palco Colibri, e dos brasileiros Naipe de 3, Flavio Venturini e Baobab Trio com Nivaldo Ornelas e Marcelo Coelho, no Palco Imigrante, sem pagar entrada.

A partir das 20h, porém, será necessário apresentar ingresso (à venda na internet) para assistir às apresentações do Quinteto Pentágono, no Palco Colibri, e de Toninho Horta com a Orquestra Popular de Câmara da Fames, Jahzz e João Donato e os holandeses The Jig, no Palco Imigrante.

No domingo (4), último dia do evento, os portões voltam a se abrir às 11h e toda a programação poderá ser assistida de forma gratuita. Aline Maria & Victor Paulo e o Choro Acadêmico da Fames assumem o Palco Colibri. A hondurenha Indiana Nomma, o brasileiro Roberto Menescal e o italiano Fabio Lepore são os responsáveis por fecharem o festival com chave de ouro.

SERVIÇO

SANTA JAZZ

QUANDO: 2, 3 e 4 de Junho

2, 3 e 4 de Junho ONDE: Frei Estevão Corteletti - bairro Pinheiros, Santa Teresa

Frei Estevão Corteletti - bairro Pinheiros, Santa Teresa HORÁRIO: Na sexta (2), a partir das 20h. No sábado (3), de 11h às 00h. No domingo (4), de 11h às 15h.

Na sexta (2), a partir das 20h. No sábado (3), de 11h às 00h. No domingo (4), de 11h às 15h. ENTRADA: Para assistir às apresentações noturnas de sexta (2) e sábado (3), é necessário garantir ingresso. A programação diurna do sábado (3) e do domingo (4) terá entrada gratuita.

Para assistir às apresentações noturnas de sexta (2) e sábado (3), é necessário garantir ingresso. A programação diurna do sábado (3) e do domingo (4) terá entrada gratuita. INGRESSOS: Os ingressos solidários (mediante a doação de 1kg não perecível) para a sexta (2) e o sábado (3) saem por R$ 60 cada. Disponíveis no site da Le Billet. Assinantes do clube A Gazeta possuem descontos especiais.

PROGRAMAÇÃO COMPLETA

SEXTA (02/06)

20h: Abertura oficial



Abertura oficial Palco Colibri:

- 20h, 22h30 e 23h30: Quarteto Colibri

Quarteto Colibri Palco Imigrantes:

- 21h: Alabama Mike & Simi Brothers (EUA)

- 22h30: Stanley Jordan (EUA)

- 00h: Armandinho & Chico Chagas (BR)

SÁBADO (03/06)

11h: Abertura dos portões

Abertura dos portões Palco Colibri:

- 11h30, 13h e 14h30: Ravi & Victor Polo

- 20h30, 22h e 23h30: Quinteto Pentágono

Ravi & Victor Polo Quinteto Pentágono Palco Imigrantes:

- 12h: Naipe de 3 (BR)

- 13h30: Flavio Venturini (BR)

- 15h: Baobab Trio com Nivaldo Ornelas e Marcelo Coelho

- 21h: Toninho Horta com Orquestra Popular de Câmara da FAMES (BR)

- 22h30: Jahzz convida João Donato (BR)

- 00h: The Jig (HOLANDA)