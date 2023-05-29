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Cheiros

Outono 2023: 7 novos perfumes para experimentar na estação

Aventure-se por fragrâncias com notas amadeiradas e especiarias. A escolha ideal irá variar de acordo com suas preferências pessoais, química da pele e ocasião de uso
Guilherme Sillva

Guilherme Sillva

Publicado em 29 de Maio de 2023 às 13:34

Perfumes de outono
A dica é aplicar o perfume após o banho, com a pele hidratada, para fixar a fragrância por mais tempo Crédito: Shutterstock
Com a mudança de temperatura, também é um bom momento de experimentar novos cheiros. No outono, as fragrâncias com notas mais sofisticadas fazem sucesso. E as marcas de beleza apresentam lançamentos que trazem fixação, aroma e intensidade.
O homem, por exemplo, vale aventurar-se por perfumes com notas de lavanda fresca e infusão picante de cardamomo, combinadas com tons quentes e amadeirados de patchouli. Já elas podem apostar em especiarias exóticas, como o açafrão, ou fragrâncias de notas clássicas e florais. 
Uma dica importante é: aplique o perfume após o banho, com a pele hidratada, para fixar a fragrância por mais tempo, em áreas como o punho, o pescoço e atrás das orelhas. A escolha do perfume ideal para o outono irá variar de acordo com suas preferências pessoais, química da pele e ocasião de uso. Veja as novidades.

PERFUMES PARA ELES

01

Ralph's Club Parfum, da Ralph Lauren

O Eau de Parfum foi desenvolvido exclusivamente pelo mestre perfumista Dominique Ropion com ingredientes destilados em seus mais altos níveis de qualidade e naturalidade, combinando notas ricas e amadeiradas com facetas arrojadas e picantes. A fragrância contém notas de lavanda fresca e infusão picante de cardamomo, combinadas com tons quentes e amadeirados de patchouli e a intensidade extrema de vetiver.

02

Zaad Arctic, de O Boticário

O perfumista parisiense Clement Gavarry criou a fragrância amadeirada cítrica inspirada na Islândia. O lançamento traz o frescor de tonalidades frias, nuances cítricas e aromáticas, contrastando com a assinatura elegante das madeiras. A fragrância conta com o acorde de águas glaciais, notas de bergamota, grapefruit e pimenta na saída. Já o corpo é composto por nuances de chá preto, cipreste e gerânio, enquanto o fundo tem notas de cedro, âmbar e musgo de carvalho.

03

Bad Intention, da Eudora

O perfume traz o frescor frutal combinado com a envolvência do âmbar. Criada especialmente para o homem que tem prazer na conquista, a nova fragrância apresenta o acorde exclusivo Give Me More, que transmite a sensação de água na boca. Tem na nota de fundo a lavanda, o abacaxi, o grapefruit, além de especiarias.

PERFUMES PARA ELAS

04

Prada Paradoxe

É um perfume floral. Os mestres perfumistas Nadège Le Garlantezec, Shyamala Maisondieu e Antoine Maisondieu colaboraram com Miuccia Prada e Raf Simons para conciliar atemporalidade e vanguarda, natureza e inovação. A nova fragrância conta com ingredientes como Bergamota de Calábria, Tangerina, Laranjeira da Tunísia e Jasmin Sambac.

05

Belo Pomelo, da Phebo

Apresenta uma floralidade irreverente através da combinação moderna do grapefruit com flores e especiarias. As notas cítricas e efervescentes da saída revelam uma criação cheia de personalidade. O toque de especiarias exóticas, como o açafrão, traz contraste e deixa a criação marcante. As notas de fundo de madeira e âmbar reforçam sua personalidade única.

06

Good Girl Blush, de Carolina Herrera

É um perfume feminino chipre floral. Revela a natureza multifacetada da feminilidade moderna. O aroma é uma explosão fresca e floral que forma uma expressão suave da feminilidade. O lançamento traz em sua base, a baunilha com uma nota de Peônia e o Ylang Ylang branco, considerado o irmão exótico da jasmim. É sensual e romântico na medida certa.

07

Deo Parfum Íris, da Avatim

Com feminilidade, sofisticação e energia, o perfume é um blend formado por notas clássicas e florais que exalam força e leveza. As notas de saída irradiam o frescor do cajá e da mandarina, evoluindo para a doçura do mel de cacau e a intensidade da flor de lótus, nas notas de corpo. O acorde da base traz a fava tonka, o âmbar e chantilly nas notas de fundo. 

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