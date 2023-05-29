Outono 2023: 7 novos perfumes para experimentar na estação

04

Prada Paradoxe

É um perfume floral. Os mestres perfumistas Nadège Le Garlantezec, Shyamala Maisondieu e Antoine Maisondieu colaboraram com Miuccia Prada e Raf Simons para conciliar atemporalidade e vanguarda, natureza e inovação. A nova fragrância conta com ingredientes como Bergamota de Calábria, Tangerina, Laranjeira da Tunísia e Jasmin Sambac.

05

Belo Pomelo, da Phebo

Apresenta uma floralidade irreverente através da combinação moderna do grapefruit com flores e especiarias. As notas cítricas e efervescentes da saída revelam uma criação cheia de personalidade. O toque de especiarias exóticas, como o açafrão, traz contraste e deixa a criação marcante. As notas de fundo de madeira e âmbar reforçam sua personalidade única.

06

Good Girl Blush, de Carolina Herrera

É um perfume feminino chipre floral. Revela a natureza multifacetada da feminilidade moderna. O aroma é uma explosão fresca e floral que forma uma expressão suave da feminilidade. O lançamento traz em sua base, a baunilha com uma nota de Peônia e o Ylang Ylang branco, considerado o irmão exótico da jasmim. É sensual e romântico na medida certa.

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Deo Parfum Íris, da Avatim