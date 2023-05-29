Outono 2023: 7 novos perfumes para experimentar na estação

Com a mudança de temperatura, também é um bom momento de experimentar novos cheiros. No outono, as fragrâncias com notas mais sofisticadas fazem sucesso. E as marcas de beleza apresentam lançamentos que trazem fixação, aroma e intensidade.
O homem, por exemplo, vale aventurar-se por perfumes com notas de lavanda fresca e infusão picante de cardamomo, combinadas com tons quentes e amadeirados de patchouli. Já elas podem apostar em especiarias exóticas, como o açafrão, ou fragrâncias de notas clássicas e florais.
Uma dica importante é: aplique o perfume após o banho, com a pele hidratada, para fixar a fragrância por mais tempo, em áreas como o punho, o pescoço e atrás das orelhas. A escolha do perfume ideal para o outono irá variar de acordo com suas preferências pessoais, química da pele e ocasião de uso. Veja as novidades.
PERFUMES PARA ELES
01
Ralph's Club Parfum, da Ralph Lauren
O Eau de Parfum foi desenvolvido exclusivamente pelo mestre perfumista Dominique Ropion com ingredientes destilados em seus mais altos níveis de qualidade e naturalidade, combinando notas ricas e amadeiradas com facetas arrojadas e picantes. A fragrância contém notas de lavanda fresca e infusão picante de cardamomo, combinadas com tons quentes e amadeirados de patchouli e a intensidade extrema de vetiver.
02
Zaad Arctic, de O Boticário
O perfumista parisiense Clement Gavarry criou a fragrância amadeirada cítrica inspirada na Islândia. O lançamento traz o frescor de tonalidades frias, nuances cítricas e aromáticas, contrastando com a assinatura elegante das madeiras. A fragrância conta com o acorde de águas glaciais, notas de bergamota, grapefruit e pimenta na saída. Já o corpo é composto por nuances de chá preto, cipreste e gerânio, enquanto o fundo tem notas de cedro, âmbar e musgo de carvalho.
03
Bad Intention, da Eudora
O perfume traz o frescor frutal combinado com a envolvência do âmbar. Criada especialmente para o homem que tem prazer na conquista, a nova fragrância apresenta o acorde exclusivo Give Me More, que transmite a sensação de água na boca. Tem na nota de fundo a lavanda, o abacaxi, o grapefruit, além de especiarias.
PERFUMES PARA ELAS
04
Prada Paradoxe
É um perfume floral. Os mestres perfumistas Nadège Le Garlantezec, Shyamala Maisondieu e Antoine Maisondieu colaboraram com Miuccia Prada e Raf Simons para conciliar atemporalidade e vanguarda, natureza e inovação. A nova fragrância conta com ingredientes como Bergamota de Calábria, Tangerina, Laranjeira da Tunísia e Jasmin Sambac.
05
Belo Pomelo, da Phebo
Apresenta uma floralidade irreverente através da combinação moderna do grapefruit com flores e especiarias. As notas cítricas e efervescentes da saída revelam uma criação cheia de personalidade. O toque de especiarias exóticas, como o açafrão, traz contraste e deixa a criação marcante. As notas de fundo de madeira e âmbar reforçam sua personalidade única.
06
Good Girl Blush, de Carolina Herrera
É um perfume feminino chipre floral. Revela a natureza multifacetada da feminilidade moderna. O aroma é uma explosão fresca e floral que forma uma expressão suave da feminilidade. O lançamento traz em sua base, a baunilha com uma nota de Peônia e o Ylang Ylang branco, considerado o irmão exótico da jasmim. É sensual e romântico na medida certa.
07
Deo Parfum Íris, da Avatim
Com feminilidade, sofisticação e energia, o perfume é um blend formado por notas clássicas e florais que exalam força e leveza. As notas de saída irradiam o frescor do cajá e da mandarina, evoluindo para a doçura do mel de cacau e a intensidade da flor de lótus, nas notas de corpo. O acorde da base traz a fava tonka, o âmbar e chantilly nas notas de fundo.