Como criar uma rotina eficiente de cuidados com a pele?

A limpeza adequada é muito importante para a remoção dos resíduos de poeira e do excesso de oleosidade da pele Crédito: Shutterstock

Os cuidados diários para manter a pele saudável são fundamentais. E a rotina de skincare possui etapas que devem incluir, no mínimo, a limpeza, a hidratação e a proteção solar. A dermatologista Giane Giro explica que essa rotina é necessária porque ações básicas de higiene são importantes para a saúde da pele. "A rotina de skincare tem impacto positivo na qualidade de vida, na prevenção de algumas doenças da pele e também na autoestima".

Se você acha que ter uma rotina de skincare eficiente é preciso ter muitos produtos, você está enganado. A médica conta que muitas pessoas não têm tempo ou disciplina para um ritual longo de cuidados com a pele. Por isso, a rotina de skincare com poucas etapas e número reduzido de produtos se torna mais fácil de seguir, e por isso temos cada vez mais opções de cosméticos multifuncionais.

"Os cosméticos multifuncionais podem combinar diversos princípios ativos. Um mesmo produto pode vir com ácido, clareador e hidratante para uso noturno. Ou o protetor solar conter um antioxidante para uso diurno. Existem múltiplas combinações possíveis para que o produto de uso pela manhã, antes do protetor solar, e a noite, ao deitar, sejam únicos e entreguem vários benefícios na mesma formulação", explica Giane Giro.

"As etapas básicas, que todos devem seguir para ter a pele saudável, são a limpeza, a hidratação e a proteção solar. Esses hábitos diários terão impacto na qualidade da pele nas décadas seguintes. É importante que esses cuidados se iniciem desde a infância, já que os maiores danos provocados pelo sol a nossa pele estão associados a exposição antes dos 18 anos"

ETAPAS BÁSICAS

A partir dos 20 anos, é possível adicionar outras etapas, visando a prevenção dos sinais do envelhecimento, a tonalidade mais uniforme, além da melhora da textura e da qualidade da pele. O primeiro passo na rotina de skincare é a limpeza da pele.

"A limpeza adequada é muito importante para a remoção dos resíduos de poeira e da poluição do ambiente, do excesso de oleosidade da pele, suor e de resíduos de maquiagem. O sabonete deve ser suave, sem agredir a barreira cutânea, a hidratação natural da pele. O ideal é utilizar os sabonetes líquidos, em gel ou espuma. Atualmente temos várias opções de produtos sem sabão, com tecnologia syndet e pH fisiológico para não ressecar a pele", conta a dermatologista Giane Giro.

O produto deve ser escolhido de acordo com o tipo de pele. A pele oleosa e acneica tem necessidades diferentes da pele seca e sensível . A limpeza do rosto deve ser realizada duas vezes ao dia, pela manhã e à noite. Quando necessário, é possível complementar essa limpeza com a água micelar, já que ela ajuda a remover os resíduos de maquiagem e protetor solar, que em alguns casos não saem por completo com o higienizador.

Na rotina básica de cuidados com a pele, o protetor é o último produto a ser aplicado. Ele fica na camada mais externa, para neutralizar parte da radiação solar que irá atingir a pele. No caso de uso da maquiagem, ela deve vir por cima do protetor solar

CUIDADOS NOTURNOS

Quando o objetivo é a prevenção do envelhecimento da pele, a rotina noturna deve incluir os ácidos para a renovação celular . "Existem muitas opções para a prescrição. Os mais consagrados são o ácido retinóico e o ácido glicólico, com décadas de estudos comprovando seus resultados na melhora da qualidade da pele", diz Giane Giro.

Apesar de ter uma abundância de conteúdo disponível na internet sobre cuidados com a pele, é importante ter a orientação de um dermatologista na hora de escolher os produtos que você usará no dia a dia. É o médico especialista que conhece a formulação dos produtos, o mecanismo de ação de cada um deles, a concentração dos princípios ativos e a cosmética dos veículos. "Muitos produtos a venda não têm ativos com comprovação científica dos benefícios divulgados. Outros até possuem um bom princípio ativo, mas em concentração tão baixa que não irá trazer resultados visíveis", alerta Giane Giro.