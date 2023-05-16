Creatina: saiba mais sobre o suplemento que promete ganho de massa muscular

A creatina influencia diretamente no aumento da força Crédito: Shutterstock

A creatina é um dos suplementos mais recomendados pelos profissionais da nutrição. Isso porque ela é capaz de proporcionar benefícios para os músculos e todo o corpo. "A creatina é um composto de três aminoácidos - arginina, glicina e metionina - e tem sido considerada um recurso ergogênico eficaz devido ao auxílio no ganho de massa muscular e na melhora do desempenho físico", diz a nutricionista Catiene Chieppe.

A profissional conta que, quando consumida em forma de suplementação, a creatina influencia diretamente no aumento da força, já que eleva a quantidade do nutriente no músculo esquelético. "Além disso, ela ajuda na reposição de Adenosina Trifosfato (ATP), responsável pelo armazenamento de energia. Esse fator, somado à síntese proteica muscular e prática de exercícios físicos regularmente estimula o aumento da massa livre de gordura e é muito importante para a hipertrofia", diz Catiene Chieppe.

Entre os benefícios do consumo, pode-se destacar o fornecimento de energia para as células musculares, a melhora da performance nos treinos, o combate da fadiga e aceleramento da recuperação muscular, além de colaborar para o ganho de massa muscular. A presença no organismo contribui com o aumento das fibras musculares. "Isso ocorre por meio da proliferação de células satélites, que, por sua vez, auxiliam na recuperação muscular", conta a nutricionista.

"Os músculos sofrem microlesões após a realização de atividades físicas intensas. Porém, graças à capacidade de adaptação das fibras às demandas exigidas, elas se adequam às atividades e acabam se fortalecendo durante o período de recuperação — o que colabora, inclusive, com o aumento da massa muscular"

A nutricionista diz que, entre os suplementes disponíveis no mercado, a creatina é um dos mais estudados e com comprovação científica. "É seguro e não tem nenhuma relação com qualquer tipo de efeito colateral, podendo ser utilizado por diabéticos e idosos", ressalta Catiene Chieppe.

A profissional conta que não existem evidências científicas apresentando efeitos colaterais relacionando o uso de creatina e problemas renais, hepáticos ou cardiovasculares. "Mas, como todo suplemento ergogênico, não é recomendado para gestantes lactantes, crianças e adolescentes que só devem consumí-los com acompanhamento de um nutricionista", lembra Catiene Chieppe.

AUMENTO DE FORÇA

A endocrinologista e metabologista Gisele Lorenzoni, pós-graduada em Medicina Esportiva, diz que a creatina melhora a performance nos treinos e a força muscular, ajudando a reduzir a fadiga muscular. "Retarda o cansaço muscular, contribui no ganho de massa magra e proporciona aumento de força. O suplemento também melhora o metabolismo".

A médica conta que é um dos suplementos mais utilizados no mundo. Além dos frequentadores de academia e praticantes de atividade física, também é usado em idosos que têm pouca massa magra, além de pacientes que são emagrecidos por doença. "A creatina proporciona inúmeros benefícios para esses doentes, como força muscular e equilíbrio", conta Gisele Lorenzoni.

"Não há uma contraindicação de uso. O que é preciso fazer é uma avaliação. Quem tem problema renal crônico ou uma função renal e hepática prejudicada, o uso desse suplemento só pode ser feito com prescrição médica"

A médica ressalta que a creatina não causa nenhum tipo de problema no fígado e nem para o rim. "Porém, quem já tem comprometimento renal ou hepático, pode sim ter uma piora de função. Nestes casos, o consumo quando precisa ser feito só pode acontecer mediante acompanhamento médico", ressalta Gisele Lorenzoni.