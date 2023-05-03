Nutricionista lista 5 alimentos para ter energia após os 50 anos

A sardinha é um peixe acessível que traz muitos benefícios nessa fase da vida Crédito: Shutterstock

Uma alimentação equilibrada é importante em todas as fases da vida. Mas quando se fala no público com mais de 50 anos, alguns itens merecem destaque, já que a escolha acertada pode auxiliar na prevenção de doenças e problemas específicos que são mais característicos nessa faixa etária. A nutricionista Luane Magnago conta que, por volta dos 27 anos, começamos o nosso declínio hormonal.

"Por volta dos 50 anos, temos a andropausa e a menopausa. Esta é uma fase da vida caracterizada por alterações hormonais. Essas alterações podem trazer redução da massa muscular, aumento do acúmulo de gordura, risco aumentado para depressão e doenças cardiovasculares, alterações de sono, osteoporose e hipertensão", conta. Quando essas alterações são associadas com um estilo de vida ruim, as chances dessas alterações aumentam.

A nutricionista conta que é importante pensar na variedade da alimentação. "Cores são muito importantes, acrescente frutas ou verduras em todas as refeições. No almoço e no jantar, coma pelo menos três cores diferentes, invista no verde-escuro e preste atenção na divisão do prato. Metade da refeição precisa ser de verduras e legumes", diz Luane Magnago.

FONTES DE ENERGIA

O ideal é que a partir dos 50 anos, a pessoa consuma fontes de energia, como os carboidratos e os nutrientes para manter a disposição. "Quando pensamos que, nessa fase, precisamos de mais energia para realizar as atividades diárias e precisamos manter um nível adequado de massa muscular, verificamos uma necessidade real de alimentos que nos forneçam energia", conta Luane Magnago. Vale apostar em sardinha, brócolis, ovos, quinoa, entre outros.

"A questão é saber escolher esses alimentos. Quando optamos por tubérculos, grãos integrais, vegetais e frutas estamos fornecendo também fibras, vitaminas e minerais. Isso vai aumentar o valor nutricional das refeições e fazer com que haja um menor impacto glicêmico naquele momento"

Já quando optamos por carboidratos refinados e açúcar como fonte de energia, aumentamos glicose e insulina de maneira muito rápida. "Esse aumento potencializa o acúmulo de gordura e aumenta as chances de desenvolver doenças crônicas", diz a nutricionista.

NUTRIENTES

Nessa fase da vida é muito comum o relato de falta de energia, cansaço mental e falta de disposição. "Por isso, é muito importante ficar atento ao consumo de nutrientes específicos e também fazer uma avaliação nutricional através de exames de sangue, para conseguirmos identificar deficiências mais graves que precisam ser ajustadas", diz Luane Magnago.

ALGUNS NUTRIENTES IMPORTANTES:

Vitaminas do complexo B: atuam no metabolismo de vários nutrientes, auxiliando na produção de neurotransmissores e hormônios. Por isso, são fundamentais para o bom funcionamento do cérebro e para nos dar mais disposição. A deficiência desses nutrientes aumenta as chances de depressão. Fontes alimentares: ovos, carnes, salmão, abacate, brócolis, espinafre, feijão e oleaginosas.





atuam no metabolismo de vários nutrientes, auxiliando na produção de neurotransmissores e hormônios. Por isso, são fundamentais para o bom funcionamento do cérebro e para nos dar mais disposição. A deficiência desses nutrientes aumenta as chances de depressão. Vitamina D: auxilia na formação óssea, importante também para a imunidade e disposição, já que é fundamental para o bom funcionamento das nossas células.





auxilia na formação óssea, importante também para a imunidade e disposição, já que é fundamental para o bom funcionamento das nossas células. Zinco: está relacionado com a regulação do humor e funções cognitivas. Fontes alimentares: frango, semente de abóbora, iogurte e feijão.





está relacionado com a regulação do humor e funções cognitivas. Vitamina C: participa da formação de tecidos musculares, ósseos e epiteliais. Desempenhando um papel fundamental nessa fase da vida. Fontes alimentares: kiwi, goiaba, acerola, laranja, mamão, morango, abacaxi, caju, entre outros.





participa da formação de tecidos musculares, ósseos e epiteliais. Desempenhando um papel fundamental nessa fase da vida. Ômega 3: uma gordura de excelente qualidade, com ação anti-inflamatória que ajudará na prevenção de doenças, na função articular e redução de dores, auxiliando assim na disposição. Fontes alimentares: sardinha, salmão, semente de chia, linhaça e oleaginosas.





uma gordura de excelente qualidade, com ação anti-inflamatória que ajudará na prevenção de doenças, na função articular e redução de dores, auxiliando assim na disposição. Cálcio: a perda óssea é muito comum nessa fase. Por isso, boas fontes de cálcio não podem faltar para ter disposição. Fontes alimentares: lácteos, gergelim, sardinha, grão-de-bico, folhas verde-escuras.



A nutricionista conta que é fundamental evitar o consumo de industrializados, embutidos, gorduras ruins, açúcar e farinhas refinadas. "Esses alimentos vão aumentar o risco de desenvolvimento de diversas doenças e ainda são pobres em nutrientes, ou seja, não estarão fornecendo o que o organismo precisa para ter disposição, energia, sono de qualidade, intestino adequado, controle do estresse e saúde mental", finaliza Luane Magnago.

ALIMENTOS PARA TER ENERGIA APÓS OS 50 ANOS