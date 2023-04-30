Novidades de beleza: protetores solares, esfoliantes e produtos para cabelo

Para quem gosta de atualizar a rotina de beleza no dia a dia, chegou o momento de ver as novidades das marcas. Do principal lançamento do ano da La Roche-Posay na categoria de proteção solar ao novo esfoliante em pó da Dermatologica, tem opções para todo mundo. Quer ficar por dentro de todas as novidades? Abaixo, listamos as mais bacanas.
01
Anthelios UV Mune 400 FPS 60, da La Roche-Posay
Desenvolvido com textura fluida ultraleve, acabamento invisível e não oleosa, o lançamento apresenta uma nova tecnologia de filtro Mexoryl 400, capaz de filtrar os raios UVs mais profundos e os UVA ultralongos, garantindo a mais alta proteção. Sendo o primeiro filtro solar que protege de forma eficaz contra os raios UVA ultralongos, que incidem mais profundamente na pele causando danos celulares perigosos, o produto também oferece proteção contra raios UVB e infravermelhos, prevenindo o aparecimento de rugas, manchas solares, e câncer de pele.
02
Batom Líquido Matte 12h, da Dailus
A linha ganha três novas cores: Sapatilha, um vinho avermelhado, o Rosé, um rosa quente e delicado, e o Magenta, um vermelho roxeado, considerado a cor de 2023. Além do efeito matte duradouro, o produto se mantém nos lábios sem craquelar e garante 12 horas de duração, pois contém uma fórmula enriquecida com manteiga de karité, que entrega hidratação, maciez e melhora a elasticidade dos lábios, além de contar com ácido hialurônico, que promove a sustentação e preenchimento da pele, juntamente da vitamina E.
03
Pó Compacto FPS 90, da Vult
O produto ganha nova fórmula com ácido hialurônico e FPS90, garantindo um efeito matte ao longo do dia, além de Vitaminas C, E e B3, com ação antioxidante que suaviza e uniformiza o tom da pele. Disponível em 6 tons, é prático de usar (possui espelho e esponja aplicadora) e possui cobertura média, com toque aveludado e acabamento natural e duradouro. O produto ainda conta com proteção UVA e UVB, além da proteção contra a luz azul.
04
Sérum Sensi Booster Clamante, da Noviole
A marca apresenta nova fórmula dermatológica para controle da rosácea e da sensibilidade da pele. O sérum leve, de fácil "espalhabilidade" e rápida absorção, é ideal para controlar irritações da pele e do couro cabeludo de diferentes causas: rosácea, pós-procedimentos e sensibilidade. Sua tecnologia oferece ação calmante, anti-inflamatória, antioxidante, cicatrizante, hidratante e reparador. É enriquecido com pimenta rosa, arnica, açaí, calêndula, pantenol e aloe vera.
05
Soro Natural de Niacinamida, da Face It Vegan Beauty
Fórmula com mais de 88% de ingredientes naturais, possui ação sebo reguladora, auxilia no tratamento de acne e minimiza a vermelhidão e hiperpigmentação cutânea. Potente ação iluminadora, pois uniformiza o tom da pele, previne linhas finas de expressão e promove a elasticidade. Adequado para todos os tipos de pele, contém corante natural de hibisco, rico em flavonoides.
06
Daily Milkfoliant, da Dermalogica
A marca lança o novo esfoliante em pó que suaviza e acalma todas as condições da pele. Produzido com aveia, coco e extratos botânicos ricos em alfa hidroxiácidos e beta hidroxiácidos, uma pequena quantidade de água transforma o pó em uma espuma rica e cremosa que remove suavemente as células mortas da pele. A fórmula remove os detritos superficiais opacos para um tom e textura de pele mais uniformes, enquanto os minerais essenciais nutritivos e o ácido hialurônico reabastecem a barreira de umidade da pele.
07
Condicionador Nutrição Repositora, da Salon Line
A marca #todecacho agora possui novas linhas de cuidado diário para as onduladas, cacheadas e crespas. Tem shampoo, condicionador e máscara de tratamento, novos ativadores de cachos e cremes para pentear, além dos novos matizadores. A linha Nutrição Repositora promove limpeza, garante saúde ao couro cabeludo e a reposição dos nutrientes da fibra capilar. Com nutrição intensa, reduz o frizz e trata o ressecamento. É indicado para texturas médias e finas.
08
Protetor solar labial Vita Balm, da Ricca
É ideal para quem quer dar mais vida aos lábios, deixando-os macios, hidratados e protegidos. Além disso, deixa uma corzinha natural e superlinda. Hidrata, regenera e protege dos raios UVA e UVB, com FPS 15, além da vitamina E, que auxilia na regeneração celular, tem ação antioxidante e evita rachaduras nos lábios. Contém ainda três manteigas: Karité, Semente de Cacau e Semente de Pêssego + Óleo de Rícino, criando uma camada de proteção.
09
Super Moisture Milk FPS 50, da Skin Aqua
Protetor Solar com proteção UVA e UVB para rosto e corpo de base aquosa, com textura leve e fácil de espalhar. Loção leitosa rica em hidratantes, torna-se transparente logo após aplicação. Fórmula com ingredientes hidratantes, Hialuronato de Sódio, Hialuronato de Sódio Acetilado, Colágeno Hidrolisado e Arginina que ajudam na hidratação da pele. Pode ser removido com sabonete.
10
Shampoo Anticaspas, da B.O.B
A marca de cosméticos em barra traz a novidade responsável por regular a produção sebácea do couro cabeludo de forma equilibrada. O produto possui em sua composição extrato de bardana, que ajuda no controle de oleosidade e tem ação antisséptica, extrato de urtiga, que possui ação antioxidante, calmante e ajuda no controle da descamação, óleo de melaleuca e extrato de juá, que têm ação antisséptica e antifúngica, controlando a proliferação de fungos que influenciam no surgimento da caspa, além do zinco PCA, que normaliza a produção de oleosidade e ajuda a reter a hidratação natural da pele.
11
Tratamento Calmante Intensivo Intense Soother, da L’Oréal Professionnel
A marca lança a linha Scalp Advanced, tratamento capilar para questões como couro cabeludo desregulado, queda e cabelos afinados. A linha é enriquecida com ativos já usados na rotina do skincare. O Tratamento Calmante Intensivo é enriquecido com Niacinamida, uma vitamina da família B3, conhecida por suas propriedades reguladoras e calmantes. Acalma instantaneamente o desconforto no couro cabeludo sem pesar a fibra. O cabelo fica instantaneamente macio e desembaraçado.
12
Bic Comfort 3 Sensitive & Dove Men+Care
A parceria inédita entre as marcas traz o aparelho Bic Comfort 3 Sensitive e um sabonete em barra Dove Men+Care. O barbeador, para peles sensíveis, possui três lâminas, oferecendo um barbear ainda mais rente à pele, dupla fita lubrificante com Aloe Vera e Vitamina E, para um barbear suave, cabeça móvel e cabo ergonômico. O sabonete, desenvolvido especialmente para a pele masculina, contêm ¼ de creme hidratante e fragrância suave e duradoura.
13
Eye Cream For Face, da Cicatricure
O creme foi desenvolvido para melhorar os sinais visíveis da idade: reduz rugas, hidrata, uniformiza o tom, ilumina, reduz olheiras, reduz bolsas e a flacidez. A novidade contém ácido hialurônico, peptídeos e vitaminas micronizadas. Com uma combinação única, o produto une toda a potência de um creme para olhos, mas que pode também ser usado em todo o rosto.
14
Base líquida Matte Velvet FPS 15, da Hinode
Oferece uniformidade, alta cobertura, longa duração e acabamento matte com conforto, proporcionando uma pele mais lisa, macia e uniforme e com componentes capazes de matificar e controlar o brilho da pele durante o uso. Conta com tecnologia que ajuda a reduzir as linhas de expressão, além de possuir ingredientes de tratamento que garantem a hidratação adequada da pele, proteção UVA, UVB e contra os danos da luz azul. As bases possuem 6 opções de tons.
15
Lip Balm Coconut, da Giovanna Baby
De fácil e rápida absorção, o produto visa manter a hidratação diária e necessária para a região dos lábios, além de prevenir as temidas rugas ao redor da boca e proteger contra danos solares. A fórmula apresenta vitamina E, fator de proteção UVA e UVB, manteiga de karité e elementos com propriedades restauradoras. A novidade chega em três aromas: coco, cereja e blueberry.