Novidades de beleza: protetores solares, esfoliantes e produtos para cabelo

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Anthelios UV Mune 400 FPS 60, da La Roche-Posay

Desenvolvido com textura fluida ultraleve, acabamento invisível e não oleosa, o lançamento apresenta uma nova tecnologia de filtro Mexoryl 400, capaz de filtrar os raios UVs mais profundos e os UVA ultralongos, garantindo a mais alta proteção. Sendo o primeiro filtro solar que protege de forma eficaz contra os raios UVA ultralongos, que incidem mais profundamente na pele causando danos celulares perigosos, o produto também oferece proteção contra raios UVB e infravermelhos, prevenindo o aparecimento de rugas, manchas solares, e câncer de pele.

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Batom Líquido Matte 12h, da Dailus

A linha ganha três novas cores: Sapatilha, um vinho avermelhado, o Rosé, um rosa quente e delicado, e o Magenta, um vermelho roxeado, considerado a cor de 2023. Além do efeito matte duradouro, o produto se mantém nos lábios sem craquelar e garante 12 horas de duração, pois contém uma fórmula enriquecida com manteiga de karité, que entrega hidratação, maciez e melhora a elasticidade dos lábios, além de contar com ácido hialurônico, que promove a sustentação e preenchimento da pele, juntamente da vitamina E.

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Pó Compacto FPS 90, da Vult

O produto ganha nova fórmula com ácido hialurônico e FPS90, garantindo um efeito matte ao longo do dia, além de Vitaminas C, E e B3, com ação antioxidante que suaviza e uniformiza o tom da pele. Disponível em 6 tons, é prático de usar (possui espelho e esponja aplicadora) e possui cobertura média, com toque aveludado e acabamento natural e duradouro. O produto ainda conta com proteção UVA e UVB, além da proteção contra a luz azul.

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Sérum Sensi Booster Clamante, da Noviole

A marca apresenta nova fórmula dermatológica para controle da rosácea e da sensibilidade da pele. O sérum leve, de fácil "espalhabilidade" e rápida absorção, é ideal para controlar irritações da pele e do couro cabeludo de diferentes causas: rosácea, pós-procedimentos e sensibilidade. Sua tecnologia oferece ação calmante, anti-inflamatória, antioxidante, cicatrizante, hidratante e reparador. É enriquecido com pimenta rosa, arnica, açaí, calêndula, pantenol e aloe vera.

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Soro Natural de Niacinamida, da Face It Vegan Beauty

Fórmula com mais de 88% de ingredientes naturais, possui ação sebo reguladora, auxilia no tratamento de acne e minimiza a vermelhidão e hiperpigmentação cutânea. Potente ação iluminadora, pois uniformiza o tom da pele, previne linhas finas de expressão e promove a elasticidade. Adequado para todos os tipos de pele, contém corante natural de hibisco, rico em flavonoides.

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Daily Milkfoliant, da Dermalogica

A marca lança o novo esfoliante em pó que suaviza e acalma todas as condições da pele. Produzido com aveia, coco e extratos botânicos ricos em alfa hidroxiácidos e beta hidroxiácidos, uma pequena quantidade de água transforma o pó em uma espuma rica e cremosa que remove suavemente as células mortas da pele. A fórmula remove os detritos superficiais opacos para um tom e textura de pele mais uniformes, enquanto os minerais essenciais nutritivos e o ácido hialurônico reabastecem a barreira de umidade da pele.

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Condicionador Nutrição Repositora, da Salon Line

A marca #todecacho agora possui novas linhas de cuidado diário para as onduladas, cacheadas e crespas. Tem shampoo, condicionador e máscara de tratamento, novos ativadores de cachos e cremes para pentear, além dos novos matizadores. A linha Nutrição Repositora promove limpeza, garante saúde ao couro cabeludo e a reposição dos nutrientes da fibra capilar. Com nutrição intensa, reduz o frizz e trata o ressecamento. É indicado para texturas médias e finas.

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Protetor solar labial Vita Balm, da Ricca

É ideal para quem quer dar mais vida aos lábios, deixando-os macios, hidratados e protegidos. Além disso, deixa uma corzinha natural e superlinda. Hidrata, regenera e protege dos raios UVA e UVB, com FPS 15, além da vitamina E, que auxilia na regeneração celular, tem ação antioxidante e evita rachaduras nos lábios. Contém ainda três manteigas: Karité, Semente de Cacau e Semente de Pêssego + Óleo de Rícino, criando uma camada de proteção.

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Super Moisture Milk FPS 50, da Skin Aqua

Protetor Solar com proteção UVA e UVB para rosto e corpo de base aquosa, com textura leve e fácil de espalhar. Loção leitosa rica em hidratantes, torna-se transparente logo após aplicação. Fórmula com ingredientes hidratantes, Hialuronato de Sódio, Hialuronato de Sódio Acetilado, Colágeno Hidrolisado e Arginina que ajudam na hidratação da pele. Pode ser removido com sabonete.

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Shampoo Anticaspas, da B.O.B

A marca de cosméticos em barra traz a novidade responsável por regular a produção sebácea do couro cabeludo de forma equilibrada. O produto possui em sua composição extrato de bardana, que ajuda no controle de oleosidade e tem ação antisséptica, extrato de urtiga, que possui ação antioxidante, calmante e ajuda no controle da descamação, óleo de melaleuca e extrato de juá, que têm ação antisséptica e antifúngica, controlando a proliferação de fungos que influenciam no surgimento da caspa, além do zinco PCA, que normaliza a produção de oleosidade e ajuda a reter a hidratação natural da pele.

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Tratamento Calmante Intensivo Intense Soother, da L’Oréal Professionnel

A marca lança a linha Scalp Advanced, tratamento capilar para questões como couro cabeludo desregulado, queda e cabelos afinados. A linha é enriquecida com ativos já usados na rotina do skincare. O Tratamento Calmante Intensivo é enriquecido com Niacinamida, uma vitamina da família B3, conhecida por suas propriedades reguladoras e calmantes. Acalma instantaneamente o desconforto no couro cabeludo sem pesar a fibra. O cabelo fica instantaneamente macio e desembaraçado.

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Bic Comfort 3 Sensitive & Dove Men+Care

A parceria inédita entre as marcas traz o aparelho Bic Comfort 3 Sensitive e um sabonete em barra Dove Men+Care. O barbeador, para peles sensíveis, possui três lâminas, oferecendo um barbear ainda mais rente à pele, dupla fita lubrificante com Aloe Vera e Vitamina E, para um barbear suave, cabeça móvel e cabo ergonômico. O sabonete, desenvolvido especialmente para a pele masculina, contêm ¼ de creme hidratante e fragrância suave e duradoura.

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Eye Cream For Face, da Cicatricure

O creme foi desenvolvido para melhorar os sinais visíveis da idade: reduz rugas, hidrata, uniformiza o tom, ilumina, reduz olheiras, reduz bolsas e a flacidez. A novidade contém ácido hialurônico, peptídeos e vitaminas micronizadas. Com uma combinação única, o produto une toda a potência de um creme para olhos, mas que pode também ser usado em todo o rosto.

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Base líquida Matte Velvet FPS 15, da Hinode

Oferece uniformidade, alta cobertura, longa duração e acabamento matte com conforto, proporcionando uma pele mais lisa, macia e uniforme e com componentes capazes de matificar e controlar o brilho da pele durante o uso. Conta com tecnologia que ajuda a reduzir as linhas de expressão, além de possuir ingredientes de tratamento que garantem a hidratação adequada da pele, proteção UVA, UVB e contra os danos da luz azul. As bases possuem 6 opções de tons.

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Lip Balm Coconut, da Giovanna Baby