Vitamina C para a pele: veja os benefícios para o rosto e olheiras

OLHEIRAS
VEJA 18 PRODUTOS COM VITAMINA C
- Liftactiv Vitamina C Sérum, da Vichy. Desenvolvido para todos os tipos de pele, o produto multifuncional combina a concentração de 15% vitamina C pura + pycnogenol e neohesperidina natural em uma solução dermatológica que atua no combate a ação dos radicais livres, prevenção ao aparecimento de sinais prematuros da idade da pele, mais firmeza, redução de linhas finas, tonalidade e melhora da luminosidade. Preço: R$ 249,90. Na Amazon sai por R$ 244,90 (COMPRE AQUI).
- Essencele Filler Complex C20, da Profuse. Gel creme rejuvenescedor e antioxidante com 20% de Vitamina C Estabilizada, que previne e corrige rugas e linhas de expressão, ilumina e uniformiza o tom da pele e combate os radicais livres. Preço: R$ 214,90
- Pure C 20 Sérum, da Ada Tina. Sérum clareador anti-idade, formulado com vitamina C 20% estabilizada e concentrada, altamente indicado para o clareamento do melasma grau 1 e 2, manchas solares e manchas escuras na pele, inclusive manchas de acne, além da redução de bolsas, olheiras escuras e profundas. Preço: R$ 380 na Amazon (COMPRE AQUI)
- Sérum Vitamina C, da Kind Beauty and Care. Melhora a elasticidade da pele auxiliando na manutenção da hidratação por até 48 horas. Promove firmeza, aumenta o viço e a luminosidade da pele, além de auxiliar no clareamento de manchas da pele, uniformização da textura e do tom do rosto. Preço: R$ 199,90
- Intensivo Multiclareador Chronos, de Natura. Com 10% de vitamina C pura, uniformiza e previne a formação de novas áreas escurecidas na pele. Reduz manchas e diferenças de tonalidade da pele. Preço: R$ 168,90. Na Amazon sai por R$ 134,90 (COMPRE AQUI).
- Sérum Anti-Idade Renovador Salicyli C10, da La Roche-Posay. É um sérum para pele oleosa para aplicação pela manhã. Sua fórmula possui 10% de vitamina C pura, que garante eficácia em ação anti-idade, e neurosensine, que promove ação calmante no rosto. Além de uniformizar textura e tonalidade da pele e suavizar poros dilatados. Preço: R$ 179,90. Na Amazon sai por R$ 152,80 (COMPRE AQUI).
- Sérum Antioxidante Vitamina C, da Creamy. Tem 10% de vitamina C. A Ethyl-Vitamina-C e a Vitamina C Glicosilada foram combinadas para entregar alto poder antioxidante, clareador e anti-idade, prevenindo e melhorando sinais da idade como rugas finas e diferenças de pigmentação. Preço: R$ 89,00
- Ivy C Aox, da Mantecorp Skincare Gel. É um rejuvenescedor facial que combate os sinais de envelhecimento, reduz rugas e linhas de expressão e melhora a firmeza, textura e maciez da pele. Sua formulação é composta por Vitamina C nanoencapsulada, que tem maior estabilidade e melhor permeação na pele, intensificando a sua ação antioxidante. Preço: R$ 249,90
- Renew Tônico Facial com Vitamina C, da Avon. Promove uma limpeza profunda, da pele e poros, remove as células mortas do rosto, deixando-o mais iluminado e hidratado. Formulado com ácido glicólico e derivados da Vitamina C, responsáveis proporcionar uma textura mais suave e radiante à pele. Preço: R$ 38,90 na Amazon (COMPRE AQUI)
- Vitamina C FPS 30 Antioxidante Hidratante, da Sallve. Desenvolvido para rosto, região abaixo dos olhos e pescoço, ele combina o poder do Ácido Hialurônico a 6 antioxidantes preciosos: Nano Vitamina C a 10%, Vitamina E, Resveratrol, Niacinamida, Cafeína e Carnosina. A loção cremosa oferece um toque seco e controla a oleosidade sem tirar o viço da pele. Preço: R$ 99,90
- Solução Vitamina C, da Simple Organic. Ela reduz os radicais livres, protege contra os danos causados pelos raios UV, clareia, uniformiza e deixa a pele macia. É feita com a forma estabilizada da Vitamina C, o Ascorbyl Glucoside, que evita a oxidação do produto ao longo do período de uso. Preço: R$ 265,00
- Uniform & Matte Vitamina C Sérum Facial Antimarcas, da Garnier. O sérum facial garante marcas menos visíveis, pele uniformizada, hidratada e com efeito matte. Possui textura de fácil aplicação e rápida absorção. Preço: R$ 65,90. Na Amazon sai por R$ 58 (COMPRE AQUI).
- Sérum Antioxidante Com Vitamina C CE Ferulic, da Skinceuticals. É o sérum de Vitamina C Pura que corrige e previne o envelhecimento precoce da pele. Enquanto reduz rugas e combate a perda de firmeza e elasticidade da pele, ele potencializa o efeito do protetor solar, protegendo contra as agressões causadas pelos radicais livres. Preço: R$ 229,90
- Bright Boost Gel Creme Antissinais FPS 30, da Neutrogena. Proporciona proteção solar e combina neoglucosamina a poderosos antioxidantes - como as vitamina C e E, e o extrato de moringa - que previnem o envelhecimento da pele. Preço: R$ 101,99. Na Amazon sai por R$ 70,90 (COMPRE AQUI)
- Sérum Facial Vitamina C10, da Raavi. Com 10% de Ácido Ascórbico puro e estabilizado, uniformiza o tom da pele e reduz hipercromias. Sua fórmula é enriquecida com Ácido Ferúlico, Extrato Glicólico de Tomate e Vitamina E, ativos altamente hidratantes e antioxidantes que previnem os sinais do tempo, mantendo-a hidratada, iluminada e uniformizada. Preço: R$ 54,66. Na Amazon sai por R$ 53,13 (COMPRE AQUI).
- Melano CC Gel. Composto por vitamina C pura e derivados, o cosmético com textura gel hidrata até as camadas mais profundas da pele e reequilibra a produção de melanina para prevenir a formação de tons desiguais. Preço: R$ 159,00
- Skin Active Antioxidant Defense Serum, da Neostrata. É um sérum facial anti-idade que previne e corrige os sinais do envelhecimento da pele, tais como rugas, linhas de expressão e perda de firmeza e de definição do contorno facial. Indicado para todos os tipos de pele, conta com um complexo antioxidante e antienvelhecimento composto por Vitaminas C e E, entre outros. Preço: R$ 511,99. Na Amazon sai por R$ 373,99 (COMPRE AQUI)
- Vitamina C Sérum Facial, da The Body Shop. É elaborado com 92% de ingredientes de origem natural. A fórmula apresenta concentração de 10% de vitamina C e o ingrediente associado Bakuchiol – composto de origem vegetal que possui ação antioxidante, antibactericida e anti-inflamatória -, auxiliando na produção de colágeno, além de promover a renovação celular. Preço: R$ 299,90 na Amazon (COMPRE AQUI)
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