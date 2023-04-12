Vitamina C para a pele: veja os benefícios para o rosto e olheiras

A rotina de skincare com vitamina C pode contribuir com a produção de colágeno da pele, além de benefícios como ação antioxidante e anti-inflamatória Crédito: Shutterstock

Entre os ingredientes poderosos para a manutenção da pele, a vitamina C se destaca na busca dos amantes de skincare. Ela é essencial para a síntese de colágeno e tem ação antienvelhecimento. Existem estudos demonstrando o aumento na produção de colágeno na pele após o uso da vitamina C tópica.

"A vitamina C é uma boa aliada para o anti-envelhecimento e cada vez mais as pessoas estão entendendo a importância de fazer tratamentos e usar cosméticos que ajudem a frear e amenizar o processo de envelhecimento", conta a dermatologista Karina Mazzini.

O componente ajuda na formação de colágeno. "É um antioxidante que protege as células da pele contra os radicais livres causados pelo sol e poluição, por exemplo. E isso ajuda a combater um pouco o surgimento de rugas, linhas finas e a perda da elasticidade. Além disso, ajuda na produção de colágeno, que a gente sabe que é uma substância super importante para manter a pele jovem", diz a dermatologista.

"Peles sensíveis e acneicas nem sempre se dão bem com a vitamina C. Em alguns pacientes, ela pode causar acnes e irritações. Tem que ser um produto indicado pelo dermatologista. Caso use um produto que não é indicado, pode ser que tenha efeitos negativos"

O farmacêutico Maurizio Pupo, da Ada Tina, destaca sobre a importância da vitamina C na proteção contra os danos causados pelos raios UV. “Esse nutriente possui propriedades antioxidantes que ajudam a proteger as células do corpo contra os danos causados pelos raios UV emitidos pelo sol, incluindo manchas escuras e câncer de pele. Além disso, ela também é uma forte aliada contra o envelhecimento precoce da pele, pois ajuda a reduzir rugas e outros sinais de expressão, muitas vezes, também causados pelo excesso de exposição solar sem a devida proteção”, diz.

OLHEIRAS

Outro benefício da vitamina C é que ela também pode ser eficaz quando se trata de olheiras. “A pele ao redor dos olhos é muito fina e sensível, e as olheiras podem ser causadas por vários fatores, incluindo falta de sono, danos causados pela exposição ao sol e envelhecimento. Porém, a vitamina C tem propriedades antioxidantes que ajudam a proteger a pele contra os danos causados pelos radicais livres, podendo contribuir com o clareamento das olheiras”, explica Maurizio Pupo.

E como esse nutriente também ajuda na produção de colágeno, ele passa a ser um forte aliado na prevenção da formação de novas olheiras. "No entanto, é importante destacar que a vitamina C pode não ser eficaz em clarear todos os tipos de olheiras. Algumas pessoas podem precisar de tratamentos mais avançados, como injeções ou laser para determinados casos, por isso, é sempre recomendado que, antes de qualquer tratamento com vitamina C, as pessoas façam uma visita a um médico para que ele possa recomendar a melhor opção”, informa o especialista.

A vitamina C é encontrada em muitos alimentos, como frutas cítricas, brócolis, tomates e outros vegetais, além de estar disponível também em forma de suplemento. Para manter a saúde geral, é importante ter uma ingestão adequada de vitamina C. Já no caso do skincare, existem produtos desenvolvidos especialmente para os cuidados com a pele.

“Com o uso adequado da vitamina C na rotina de skincare, além de uma dieta balanceada com esse nutriente incluso, a pele ficará ainda mais saudável e bonita, com benefícios que poderão ser notados a curto e longo prazo, com a manutenção de uma pele bem cuidada e rejuvenescida”, finaliza Maurizio Pupo.

VEJA 18 PRODUTOS COM VITAMINA C

Uma seleção de produtos com vitamina C para uso no dia a dia Crédito: Divulgação

Liftactiv Vitamina C Sérum, da Vichy. Desenvolvido para todos os tipos de pele, o produto multifuncional combina a concentração de 15% vitamina C pura + pycnogenol e neohesperidina natural em uma solução dermatológica que atua no combate a ação dos radicais livres, prevenção ao aparecimento de sinais prematuros da idade da pele, mais firmeza, redução de linhas finas, tonalidade e melhora da luminosidade. Preço: R$ 249,90. Na Amazon sai por R$ 244,90 (COMPRE AQUI).



Essencele Filler Complex C20, da Profuse. Gel creme rejuvenescedor e antioxidante com 20% de Vitamina C Estabilizada, que previne e corrige rugas e linhas de expressão, ilumina e uniformiza o tom da pele e combate os radicais livres. Preço: R$ 214,90



Pure C 20 Sérum, da Ada Tina. Sérum clareador anti-idade, formulado com vitamina C 20% estabilizada e concentrada, altamente indicado para o clareamento do melasma grau 1 e 2, manchas solares e manchas escuras na pele, inclusive manchas de acne, além da redução de bolsas, olheiras escuras e profundas. Preço: R$ 380 na Amazon (COMPRE AQUI)



Sérum Vitamina C, da Kind Beauty and Care. Melhora a elasticidade da pele auxiliando na manutenção da hidratação por até 48 horas. Promove firmeza, aumenta o viço e a luminosidade da pele, além de auxiliar no clareamento de manchas da pele, uniformização da textura e do tom do rosto. Preço: R$ 199,90



Intensivo Multiclareador Chronos, de Natura. Com 10% de vitamina C pura, uniformiza e previne a formação de novas áreas escurecidas na pele. Reduz manchas e diferenças de tonalidade da pele. Preço: R$ 168,90. Na Amazon sai por R$ 134,90 (COMPRE AQUI).



Sérum Anti-Idade Renovador Salicyli C10, da La Roche-Posay. É um sérum para pele oleosa para aplicação pela manhã. Sua fórmula possui 10% de vitamina C pura, que garante eficácia em ação anti-idade, e neurosensine, que promove ação calmante no rosto. Além de uniformizar textura e tonalidade da pele e suavizar poros dilatados. Preço: R$ 179,90. Na Amazon sai por R$ 152,80 (COMPRE AQUI).



Sérum Antioxidante Vitamina C, da Creamy. Tem 10% de vitamina C. A Ethyl-Vitamina-C e a Vitamina C Glicosilada foram combinadas para entregar alto poder antioxidante, clareador e anti-idade, prevenindo e melhorando sinais da idade como rugas finas e diferenças de pigmentação. Preço: R$ 89,00



Ivy C Aox, da Mantecorp Skincare Gel. É um rejuvenescedor facial que combate os sinais de envelhecimento, reduz rugas e linhas de expressão e melhora a firmeza, textura e maciez da pele. Sua formulação é composta por Vitamina C nanoencapsulada, que tem maior estabilidade e melhor permeação na pele, intensificando a sua ação antioxidante. Preço: R$ 249,90



Renew Tônico Facial com Vitamina C, da Avon. Promove uma limpeza profunda, da pele e poros, remove as células mortas do rosto, deixando-o mais iluminado e hidratado. Formulado com ácido glicólico e derivados da Vitamina C, responsáveis proporcionar uma textura mais suave e radiante à pele. Preço: R$ 38,90 na Amazon (COMPRE AQUI)



Uma seleção de produtos com vitamina C para uso no dia a dia Crédito: Divulgação

Vitamina C FPS 30 Antioxidante Hidratante, da Sallve. Desenvolvido para rosto, região abaixo dos olhos e pescoço, ele combina o poder do Ácido Hialurônico a 6 antioxidantes preciosos: Nano Vitamina C a 10%, Vitamina E, Resveratrol, Niacinamida, Cafeína e Carnosina. A loção cremosa oferece um toque seco e controla a oleosidade sem tirar o viço da pele. Preço: R$ 99,90



Solução Vitamina C, da Simple Organic. Ela reduz os radicais livres, protege contra os danos causados pelos raios UV, clareia, uniformiza e deixa a pele macia. É feita com a forma estabilizada da Vitamina C, o Ascorbyl Glucoside, que evita a oxidação do produto ao longo do período de uso. Preço: R$ 265,00



Uniform & Matte Vitamina C Sérum Facial Antimarcas, da Garnier. O sérum facial garante marcas menos visíveis, pele uniformizada, hidratada e com efeito matte. Possui textura de fácil aplicação e rápida absorção. Preço: R$ 65,90. Na Amazon sai por R$ 58 (COMPRE AQUI).



Sérum Antioxidante Com Vitamina C CE Ferulic, da Skinceuticals. É o sérum de Vitamina C Pura que corrige e previne o envelhecimento precoce da pele. Enquanto reduz rugas e combate a perda de firmeza e elasticidade da pele, ele potencializa o efeito do protetor solar, protegendo contra as agressões causadas pelos radicais livres. Preço: R$ 229,90



Bright Boost Gel Creme Antissinais FPS 30, da Neutrogena. Proporciona proteção solar e combina neoglucosamina a poderosos antioxidantes - como as vitamina C e E, e o extrato de moringa - que previnem o envelhecimento da pele. Preço: R$ 101,99. Na Amazon sai por R$ 70,90 (COMPRE AQUI)



Sérum Facial Vitamina C10, da Raavi. Com 10% de Ácido Ascórbico puro e estabilizado, uniformiza o tom da pele e reduz hipercromias. Sua fórmula é enriquecida com Ácido Ferúlico, Extrato Glicólico de Tomate e Vitamina E, ativos altamente hidratantes e antioxidantes que previnem os sinais do tempo, mantendo-a hidratada, iluminada e uniformizada. Preço: R$ 54,66. Na Amazon sai por R$ 53,13 (COMPRE AQUI).



Melano CC Gel. Composto por vitamina C pura e derivados, o cosmético com textura gel hidrata até as camadas mais profundas da pele e reequilibra a produção de melanina para prevenir a formação de tons desiguais. Preço: R$ 159,00



Skin Active Antioxidant Defense Serum, da Neostrata. É um sérum facial anti-idade que previne e corrige os sinais do envelhecimento da pele, tais como rugas, linhas de expressão e perda de firmeza e de definição do contorno facial. Indicado para todos os tipos de pele, conta com um complexo antioxidante e antienvelhecimento composto por Vitaminas C e E, entre outros. Preço: R$ 511,99. Na Amazon sai por R$ 373,99 (COMPRE AQUI)



Vitamina C Sérum Facial, da The Body Shop. É elaborado com 92% de ingredientes de origem natural. A fórmula apresenta concentração de 10% de vitamina C e o ingrediente associado Bakuchiol – composto de origem vegetal que possui ação antioxidante, antibactericida e anti-inflamatória -, auxiliando na produção de colágeno, além de promover a renovação celular. Preço: R$ 299,90 na Amazon (COMPRE AQUI)

