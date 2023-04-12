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18 produtos

Vitamina C para a pele: veja os benefícios para o rosto e olheiras

Conhecida por suas propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias, esse nutriente também ajuda na produção de colágeno, tendo um papel significativo na manutenção de uma pele saudável
Guilherme Sillva

Guilherme Sillva

Publicado em 12 de Abril de 2023 às 08:57

Beleza com vitamina C
A rotina de skincare com vitamina C pode contribuir com a produção de colágeno da pele, além de benefícios como ação antioxidante e anti-inflamatória Crédito: Shutterstock
Entre os ingredientes poderosos para a manutenção da pele, a vitamina C se destaca na busca dos amantes de skincare. Ela é essencial para a síntese de colágeno e tem ação antienvelhecimento. Existem estudos demonstrando o aumento na produção de colágeno na pele após o uso da vitamina C tópica.
"A vitamina C é uma boa aliada para o anti-envelhecimento e cada vez mais as pessoas estão entendendo a importância de fazer tratamentos e usar cosméticos que ajudem a frear e amenizar o processo de envelhecimento", conta a dermatologista Karina Mazzini. 
O componente ajuda na formação de colágeno. "É um antioxidante que protege as células da pele contra os radicais livres causados pelo sol e poluição, por exemplo. E isso ajuda a combater um pouco o surgimento de rugas, linhas finas e a perda da elasticidade. Além disso, ajuda na produção de colágeno, que a gente sabe que é uma substância super importante para manter a pele jovem", diz a dermatologista. 
"Peles sensíveis e acneicas nem sempre se dão bem com a vitamina C. Em alguns pacientes, ela pode causar acnes e irritações. Tem que ser um produto indicado pelo dermatologista. Caso use um produto que não é indicado, pode ser que tenha efeitos negativos"
O farmacêutico Maurizio Pupo, da Ada Tina, destaca sobre a importância da vitamina C na proteção contra os danos causados pelos raios UV. “Esse nutriente possui propriedades antioxidantes que ajudam a proteger as células do corpo contra os danos causados pelos raios UV emitidos pelo sol, incluindo manchas escuras e câncer de pele. Além disso, ela também é uma forte aliada contra o envelhecimento precoce da pele, pois ajuda a reduzir rugas e outros sinais de expressão, muitas vezes, também causados pelo excesso de exposição solar sem a devida proteção”, diz. 

OLHEIRAS

Outro benefício da vitamina C é que ela também pode ser eficaz quando se trata de olheiras. “A pele ao redor dos olhos é muito fina e sensível, e as olheiras podem ser causadas por vários fatores, incluindo falta de sono, danos causados pela exposição ao sol e envelhecimento. Porém, a vitamina C tem propriedades antioxidantes que ajudam a proteger a pele contra os danos causados pelos radicais livres, podendo contribuir com o clareamento das olheiras”, explica Maurizio Pupo.
E como esse nutriente também ajuda na produção de colágeno, ele passa a ser um forte aliado na prevenção da formação de novas olheiras. "No entanto, é importante destacar que a vitamina C pode não ser eficaz em clarear todos os tipos de olheiras. Algumas pessoas podem precisar de tratamentos mais avançados, como injeções ou laser para determinados casos, por isso, é sempre recomendado que, antes de qualquer tratamento com vitamina C, as pessoas façam uma visita a um médico para que ele possa recomendar a melhor opção”, informa o especialista.
A vitamina C é encontrada em muitos alimentos, como frutas cítricas, brócolis, tomates e outros vegetais, além de estar disponível também em forma de suplemento. Para manter a saúde geral, é importante ter uma ingestão adequada de vitamina C. Já no caso do skincare, existem produtos desenvolvidos especialmente para os cuidados com a pele. 
“Com o uso adequado da vitamina C na rotina de skincare, além de uma dieta balanceada com esse nutriente incluso, a pele ficará ainda mais saudável e bonita, com benefícios que poderão ser notados a curto e longo prazo, com a manutenção de uma pele bem cuidada e rejuvenescida”, finaliza Maurizio Pupo. 

VEJA 18 PRODUTOS COM VITAMINA C

Vitrine produtos com vitamina C
Uma seleção de produtos com vitamina C para uso no dia a dia Crédito: Divulgação
  1. Liftactiv Vitamina C Sérum, da Vichy.  Desenvolvido para todos os tipos de pele, o produto multifuncional combina a concentração de 15% vitamina C pura + pycnogenol e neohesperidina natural em uma solução dermatológica que atua no combate a ação dos radicais livres, prevenção ao aparecimento de sinais prematuros da idade da pele, mais firmeza, redução de linhas finas, tonalidade e melhora da luminosidade. Preço: R$ 249,90. Na Amazon sai por R$ 244,90 (COMPRE AQUI). 

  2. Essencele Filler Complex C20, da Profuse.  Gel creme rejuvenescedor e antioxidante com 20% de Vitamina C Estabilizada, que previne e corrige rugas e linhas de expressão, ilumina e uniformiza o tom da pele e combate os radicais livres. Preço: R$ 214,90

  3. Pure C 20 Sérum, da Ada Tina. Sérum clareador anti-idade, formulado com vitamina C 20% estabilizada e concentrada, altamente indicado para o clareamento do melasma grau 1 e 2, manchas solares e manchas escuras na pele, inclusive manchas de acne, além da redução de bolsas, olheiras escuras e profundas. Preço: R$ 380 na Amazon (COMPRE AQUI)

  4. Sérum Vitamina C, da Kind Beauty and Care. Melhora a elasticidade da pele auxiliando na manutenção da hidratação por até 48 horas. Promove firmeza, aumenta o viço e a luminosidade da pele, além de auxiliar no clareamento de manchas da pele, uniformização da textura e do tom do rosto. Preço: R$ 199,90

  5. Intensivo Multiclareador Chronos, de Natura. Com 10% de vitamina C pura, uniformiza e previne a formação de novas áreas escurecidas na pele. Reduz manchas e diferenças de tonalidade da pele. Preço: R$ 168,90. Na Amazon sai por R$ 134,90 (COMPRE AQUI). 

  6. Sérum Anti-Idade Renovador Salicyli C10, da La Roche-Posay. É um sérum para pele oleosa para aplicação pela manhã. Sua fórmula possui 10% de vitamina C pura, que garante eficácia em ação anti-idade, e neurosensine, que promove ação calmante no rosto. Além de uniformizar textura e tonalidade da pele e suavizar poros dilatados. Preço: R$ 179,90. Na Amazon sai por R$ 152,80 (COMPRE AQUI). 

  7. Sérum Antioxidante Vitamina C, da Creamy. Tem 10% de vitamina C. A Ethyl-Vitamina-C e a Vitamina C Glicosilada foram combinadas para entregar alto poder antioxidante, clareador e anti-idade, prevenindo e melhorando sinais da idade como rugas finas e diferenças de pigmentação. Preço: R$ 89,00

  8. Ivy C Aox, da Mantecorp Skincare Gel. É um rejuvenescedor facial que combate os sinais de envelhecimento, reduz rugas e linhas de expressão e melhora a firmeza, textura e maciez da pele. Sua formulação é composta por Vitamina C nanoencapsulada, que tem maior estabilidade e melhor permeação na pele, intensificando a sua ação antioxidante. Preço: R$ 249,90

  9. Renew Tônico Facial com Vitamina C, da Avon. Promove uma limpeza profunda, da pele e poros, remove as células mortas do rosto, deixando-o mais iluminado e hidratado. Formulado com ácido glicólico e derivados da Vitamina C, responsáveis proporcionar uma textura mais suave e radiante à pele. Preço: R$ 38,90 na Amazon (COMPRE AQUI)
Vitrine produtos vitamina C
Uma seleção de produtos com vitamina C para uso no dia a dia Crédito: Divulgação
  1. Vitamina C FPS 30 Antioxidante Hidratante, da Sallve. Desenvolvido para rosto, região abaixo dos olhos e pescoço, ele combina o poder do Ácido Hialurônico a 6 antioxidantes preciosos: Nano Vitamina C a 10%, Vitamina E, Resveratrol, Niacinamida, Cafeína e Carnosina. A loção cremosa oferece um toque seco e controla a oleosidade sem tirar o viço da pele. Preço: R$ 99,90

  2. Solução Vitamina C, da Simple Organic. Ela reduz os radicais livres, protege contra os danos causados pelos raios UV, clareia, uniformiza e deixa a pele macia. É feita com a forma estabilizada da Vitamina C, o Ascorbyl Glucoside, que evita a oxidação do produto ao longo do período de uso. Preço: R$ 265,00

  3. Uniform & Matte Vitamina C Sérum Facial Antimarcas, da Garnier. O sérum facial garante marcas menos visíveis, pele uniformizada, hidratada e com efeito matte. Possui textura de fácil aplicação e rápida absorção. Preço: R$ 65,90. Na Amazon sai por R$ 58 (COMPRE AQUI). 

  4. Sérum Antioxidante Com Vitamina C CE Ferulic, da Skinceuticals. É o sérum de Vitamina C Pura que corrige e previne o envelhecimento precoce da pele. Enquanto reduz rugas e combate a perda de firmeza e elasticidade da pele, ele potencializa o efeito do protetor solar, protegendo contra as agressões causadas pelos radicais livres. Preço: R$ 229,90

  5. Bright Boost Gel Creme Antissinais FPS 30, da Neutrogena. Proporciona proteção solar e combina neoglucosamina a poderosos antioxidantes - como as vitamina C e E, e o extrato de moringa - que previnem o envelhecimento da pele. Preço: R$ 101,99. Na Amazon sai por R$ 70,90 (COMPRE AQUI)

  6. Sérum Facial Vitamina C10, da Raavi. Com 10% de Ácido Ascórbico puro e estabilizado, uniformiza o tom da pele e reduz hipercromias. Sua fórmula é enriquecida com Ácido Ferúlico, Extrato Glicólico de Tomate e Vitamina E, ativos altamente hidratantes e antioxidantes que previnem os sinais do tempo, mantendo-a hidratada, iluminada e uniformizada. Preço: R$ 54,66. Na Amazon sai por R$ 53,13 (COMPRE AQUI). 

  7. Melano CC Gel. Composto por vitamina C pura e derivados, o cosmético com textura gel hidrata até as camadas mais profundas da pele e reequilibra a produção de melanina para prevenir a formação de tons desiguais. Preço: R$ 159,00

  8. Skin Active Antioxidant Defense Serum, da Neostrata. É um sérum facial anti-idade que previne e corrige os sinais do envelhecimento da pele, tais como rugas, linhas de expressão e perda de firmeza e de definição do contorno facial. Indicado para todos os tipos de pele, conta com um complexo antioxidante e antienvelhecimento composto por Vitaminas C e E, entre outros. Preço:  R$ 511,99. Na Amazon sai por R$ 373,99 (COMPRE AQUI)

  9. Vitamina C Sérum Facial, da The Body Shop. É elaborado com 92% de ingredientes de origem natural. A fórmula apresenta concentração de 10% de vitamina C e o ingrediente associado Bakuchiol – composto de origem vegetal que possui ação antioxidante, antibactericida e anti-inflamatória -, auxiliando na produção de colágeno, além de promover a renovação celular. Preço: R$ 299,90 na Amazon (COMPRE AQUI)

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