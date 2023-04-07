Lançamentos de beleza de abril: 15 produtos para cuidar do corpo

01

Loção Noturna Desodorante Nativa SPA Orquídea Noire, de O Boticário

Acelera e auxilia o processo de regeneração celular renovando e nutrindo a barreira cutânea. Melhora a elasticidade da pele, pois estimula a produção de colágeno que auxilia na firmeza, além de proporcionar hidratação por até 48 horas. Repõe em 54% a hidratação da pele durante a noite, protegendo-a contra o ressecamento. Reduz o aspecto esbranquiçado, melhorando a barreira da pele com 30 dias de uso e deixando-a mais firme em 45 dias. O hidratante tem toque seco, rápida absorção e deixa a pele aveludada, sem sensação oleosa ou pegajosa.

02

Coleção A Cor da Sua Moda, da Impala

A marca lança a quarta edição de A Cor da Sua Moda, trazendo 10 novas cores que também passam a fazer parte do portfólio regular, compondo uma paleta que se adapta aos mais variados estilos. O lançamento antecipa as tendências da estação de Outono 2023. As novidades estão também nos acabamentos dos esmaltes: são cinco cores cremosas; duas transparentes e três cores peroladas impactantes. As novas cores são: marrom, azul e vinho perolado, azul, rosa e laranja transparente, vermelho, rosa, nude rosado e verde.

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Máscara de Cílios Preta Big Bang Sem Limites, da Quem Disse, Berenice?

A máscara é a evolução em fortalecimento e alongamento dos cílios. Possui um blend único de ativos naturais que proporciona o crescimento dos fios em até 8%, em 45 dias de uso contínuo, e um pincel inovador de cerdas ultrafinas que alcança até os menores cílios para alongamento máximo, desde a primeira aplicação. Tem fórmula resistente, superpreta e sem grumos.

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Hairvik Sweet Tônico Revitalizante Antiqueda, da Ervik

Sua fórmula equilibra a oleosidade, aumenta a vitalidade do couro cabeludo, auxilia na formação de novos folículos, estimula e acelera o crescimento forte e saudável dos fios já existentes, hidrata e retém a hidratação, nutre e combate o envelhecimento precoce dos cabelos, atuando também na neutralização da cor, inclusive em cabelos descoloridos. Em cabelos tingidos, ajuda na manutenção da cor.

05

Essencele Filler Complex C20, da Profuse

É um gel creme rejuvenescedor e antioxidante com 20% de Vitamina C Estabilizada, que previne e corrige rugas e linhas de expressão, ilumina e uniformiza o tom da pele e combate os radicais livres. Para todos os tipos de pele, ele ainda estimula a produção de colágeno, aumenta a firmeza da pele, melhora o viço e auxilia na redução de manchas.

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Colorful Blush, da Sephora

Com cobertura leve, o blush em pó proporciona uma pigmentação intensa. Fácil de dosar e trabalhar, a sua textura sedosa funde-se com a pele para garantir um resultado natural e colorido. Em tons brilhantes com acabamentos matte ou perolados, acompanha embalagem compacta com espelho de bolso. Disponível em 12 cores.

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Gel de Limpeza Acne Control, da Cerave

Com fórmula direcionada para o tratamento da acne, a novidade tem em sua composição argila dermatológica purificante que absorve e elimina a oleosidade e as impurezas imediatamente, enquanto o ácido salicílico controla a produção de sebo e estimula a renovação da pele. Já a niacinamida tem ação anti-inflamatória e promove ação calmante imediata. As três ceramidas essenciais atuam na restauração e manutenção da barreira da pele, contribuindo para diminuir processos inflamatórios e a saída de água de maneira desordenada, deixando a pele mais saudável, hidratada e sem a sensação de repuxamento.

08

CH Pasión Feminino, de Carolina Herrera

A edição limitada do perfume coloca suavidade e doçura cremosa no coração da explosão floral. Entre as notas de saída, ao lado de bergamota e damasco, está a Tiramisona, uma molécula que ajuda a trazer à tona o lado suculento das notas de frutas vermelhas com um toque de chocolate. As notas de coração - madeira de sálvia, absoluto de jasmim do Egito e frésia - reforçam a elegância floral e romântica da fragrância.

09

Acniben Body Spray, da ISDIN

A marca de espanhola traz para o Brasil a linha Acniben, solução completa com seis produtos, para cuidar e tratar a pele oleosa e acneica. Uma das novidades é o spray para acne corporal. Um spray 360 que facilita a aplicação em áreas extensas como costas, peito e ombros. Com Ácido Glicólico e Ácido Salicílico, promove controle da oleosidade e tem ação esfoliante.

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Base com Retinol Vegetal, da Payot

Destinada a faixa etária 35+, a marca lança a sua base com Retinol Vegetal, componente importante na atuação contra o envelhecimento precoce e responsável por devolver o viço à pele, além de contribuir na redução da aparência das rugas e auxiliar a hidratação. Com sete cores disponíveis, a novidade tem média cobertura, proporciona um acabamento uniforme e natural, disfarçando poros, imperfeições e olheiras.

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Pentear Explosão de Colágeno, do Beleza Natural

Indicado para a rotina das cacheadas, crespas e onduladas que buscam mais resistência, sustentação e elasticidade para os fios. O produto possui colágeno concentrado 100% vegano, obtido da árvore Acácia Senegal, usada em cosméticos há mais de 5000 anos, desde o Egito Antigo. Essa formulação garante mais resistência, proteção e retenção da hidratação. Os fios ficam saudáveis e definidos por mais tempo, podendo ser usado em todas as finalizações e em todos os tipos de curvatura.

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Água Micelar Hidratante 3 em 1 Very Rose, da Nuxe

A nova linha é composta de fórmulas veganas com alta concentração de ingredientes naturais que limpam, tratam e protegem a pele. A água micelar possui agentes limpadores micelares que atuam na rápida remoção da maquiagem e dos resíduos da pele, sem a necessidade de enxágue ou uso de sabonetes. Além de limpar e demaquilar, sua fórmula possui ativos que garantem uma hidratação suave e de rápida absorção.

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Sabonete Líquido Meu Momento, da Kiss New York

Ideal para limpar e hidratar delicadamente o corpo, a novidade conta com três fragrâncias únicas e bastante usadas na aromaterapia. Entre elas, a baunilha revigorante, com toques cítricos adocicados de limão e laranja, desenvolvida especialmente para elevar os ânimos e estimular um sentimento de conforto. O sabonete traz diversos benefícios para o corpo, como melhor absorção no organismo e redução de riscos de alergia. Ideal para todos os tipos de pele, inclusive as mais sensíveis.

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Cacau Glow, da Care Natural Beauty

Precursor de colágeno em pó com cacau orgânico que contém ingredientes que melhoram o aspecto e a saúde da pele, além de promover o bom funcionamento do organismo. Com ativos balanceados entre si e 100% livre de toxinas, o novo produto tem como principal proposta aumentar a produção natural de colágeno do corpo, agindo como um skincare de dentro para fora. A formulação conta também com Glicina e Vitamina C, que ajuda no sono reparador e no fortalecimento do sistema imunológico, além de fibras alimentares, que proporcionam melhor funcionamento da flora intestinal.

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Creme Protetor, de Gillette