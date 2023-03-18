Protetor solar facial: 7 novidades para proteger a pele

O protetor solar tem como principal função proteger a pele dos efeitos nocivos causados pelos raios solares UVA e UVB, além de ajudar a evitar o surgimento de rugas e linhas de expressão. O produto também auxilia na prevenção de manchas e outras doenças de pele.
A dermatologista Renata Bortolini conta que os filtros são agentes químicos ou físicos capazes de bloquear a passagem da radiação ultravioleta para a pele. "Deve ser usado durante todo o ano para proteger a pele contra o ressecamento, o envelhecimento precoce, as lesões pré-cancerosas e até o câncer de pele".
Por isso, quanto mais clara for a pele, maior tem que ser a potência do protetor solar. A dermatologista explica que o pigmento da pele, chamado melanina, funciona como um chapéu que protege as células da pele da passagem de radiação ultravioleta. "Quanto mais clara a pele, menos pigmento e consequentemente menor a proteção contra a radiação solar e seus malefícios, por isso esses pacientes precisam estar sempre atentos ao uso de filtro solar com FPS adequado e proteção com barreiras físicas como chapéus, roupas UV e barracas de sol", diz Renata Bortolini.
Segundo a Sociedade Brasileira de Dermatologia, o fator de proteção solar (FPS) mínimo indicado para a população brasileira é de 30, mas isso pode variar conforme o horário e duração da exposição solar, tons de pele e doenças que interagem com a luz do sol.
"Em relação a quantidade, costumo orientar a regra da colher de chá. O protetor solar deve ser aplicado em áreas expostas cerca de 30 minutos antes da exposição e ser reaplicado a cada três horas. Lembre-se: queimaduras solares podem acontecer em qualquer estação do ano. A escolha do FPS varia de acordo com os hábitos diários, a tonalidade e outras condições da pele"
A dermatologista diz que as características da adaptação do produto como a cor, a textura, e o nível de segurança da proteção fazem a escolha ideal. "Para quem tem a pele livre de manchas como o melasma e vive uma rotina em ambientes fechados, o filtro solar com FPS 30 pode oferecer proteção suficiente, mas é importante fazer uma a avaliação especial com o dermatologista", conta Renata Bortolini.
As marcas de beleza estão sempre apresentando novidades, como os selecionados por HZ que foram lançados nas últimas semanas. Confira!
01
Episol Smart Color, da Mantecorp Skincare
Além de oferecer uma proteção completa – UVA, UVB, IVA-A e luz visível, em um FPS 50 – a novidade possui tecnologia inovadora, com pigmento inteligente, permitindo que a sua textura branca se adapte a diferentes tons de pele, revelando a cor ideal após a aplicação. O protetor ainda conta com a niacinamida e o extrato de colza que, juntos, promovem ação antioxidante e efeito clareador, uma vez que regulam a produção e previnem o aumento excessivo de melanina.
02
Biosole Hyal FPS 60, da Ada Tina
É um protetor solar com ácido hialurônico e antioxidante clareador, capaz de promover alta proteção contra o envelhecimento precoce da pele, proteção anti-manchas, como o melasma, além de combater até 12 tipos de rugas. Com textura leve e não oleosa, o produto ainda tem 12 horas de proteção UVA, UVB e fotoestabilidade.
03
Cleanance UV FPS 70, da Avène
O protetor solar possui alta proteção UVA & UVB que apresenta textura ultrafluida com absorção imediata. O produto tem efeito anti-brilho imediato e prolongado por 14 horas e é o primeiro protetor solar que reequilibra a oleosidade da pele em 28 dias. Sua fórmula é resistente à água e não arde os olhos. E para completar, sua composição é biodeagradável, podendo ser usado em reservas naturais, pois não agride a fauna e flora marinhas.
04
Watery Lotion FPS 60, da Creamy Skincare
O filtro solar aquoso possui um toque seco, rápida absorção e é ideal para todos os tipos de pele, inclusive as oleosas e sensíveis. O primeiro protetor solar da marca conta com alta proteção UVA/UVB (FPS 60) e é o único com o exclusivo Hypskin. O bioativo é baseado em polissacarídeos e sulfatados obtidos de maneira sustentável de algas marinhas do litoral do nordeste brasileiro, que atuam reforçando a proteção da pele e ajudando a reduzir o processo de irritação e inflamação causada por agentes externos.
05
Protetor Solar Toque Seco, da Sallve
Tem toque seco e alta proteção UVA/UVB. Oferece uma multi defesa contra a radiação solar e os danos da luz azul, infravermelho e poluição. Com carnosina, tem ação antioxidante, que previne os sinais do tempo, e antiglicante, que ajuda a preservar o colágeno da pele. Enquanto isso, a niacinamida contribui para ajudar no controle de oleosidade ao longo do dia, reduzindo o brilho da pele sem ressecar.
06
Protetor Solar Aqua Fluid FPS 50, da Adcos
A marca apresenta cinco novas cores. O fotoprotetor é ultra fluído com textura aquosa e de rápida absorção, que resulta em toque imperceptível na pele e conta com fator de proteção solar 50, que protege a pele do envelhecimento proveniente da exposição solar e oferece alta proteção UVA e UVB. Também trata as peles oleosas, reduzindo a atividade das glândulas sebáceas, assim controlando a oleosidade e brilho da pele por 12 horas.
07
Kind Stick FPS51, da Kind Beauty and Care
A marca lança o protetor solar em bastão refilável. O produto é incolor e fornece uma altíssima proteção contra os raios solares utilizando filtros minerais. É enriquecido com óleo de jojoba, que contém ceramidas e vitaminas, e esqualano, que são ativos altamente compatíveis com a pele e oferecem hidratação equilibrada, regeneração, restabelecimento da vitalidade e protegem o microbioma cutâneo.