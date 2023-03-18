Protetor solar facial: 7 novidades para proteger a pele

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Episol Smart Color, da Mantecorp Skincare

Além de oferecer uma proteção completa – UVA, UVB, IVA-A e luz visível, em um FPS 50 – a novidade possui tecnologia inovadora, com pigmento inteligente, permitindo que a sua textura branca se adapte a diferentes tons de pele, revelando a cor ideal após a aplicação. O protetor ainda conta com a niacinamida e o extrato de colza que, juntos, promovem ação antioxidante e efeito clareador, uma vez que regulam a produção e previnem o aumento excessivo de melanina.

02

Biosole Hyal FPS 60, da Ada Tina

É um protetor solar com ácido hialurônico e antioxidante clareador, capaz de promover alta proteção contra o envelhecimento precoce da pele, proteção anti-manchas, como o melasma, além de combater até 12 tipos de rugas. Com textura leve e não oleosa, o produto ainda tem 12 horas de proteção UVA, UVB e fotoestabilidade.

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Cleanance UV FPS 70, da Avène

O protetor solar possui alta proteção UVA & UVB que apresenta textura ultrafluida com absorção imediata. O produto tem efeito anti-brilho imediato e prolongado por 14 horas e é o primeiro protetor solar que reequilibra a oleosidade da pele em 28 dias. Sua fórmula é resistente à água e não arde os olhos. E para completar, sua composição é biodeagradável, podendo ser usado em reservas naturais, pois não agride a fauna e flora marinhas.

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Watery Lotion FPS 60, da Creamy Skincare

O filtro solar aquoso possui um toque seco, rápida absorção e é ideal para todos os tipos de pele, inclusive as oleosas e sensíveis. O primeiro protetor solar da marca conta com alta proteção UVA/UVB (FPS 60) e é o único com o exclusivo Hypskin. O bioativo é baseado em polissacarídeos e sulfatados obtidos de maneira sustentável de algas marinhas do litoral do nordeste brasileiro, que atuam reforçando a proteção da pele e ajudando a reduzir o processo de irritação e inflamação causada por agentes externos.

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Protetor Solar Toque Seco, da Sallve

Tem toque seco e alta proteção UVA/UVB. Oferece uma multi defesa contra a radiação solar e os danos da luz azul, infravermelho e poluição. Com carnosina, tem ação antioxidante, que previne os sinais do tempo, e antiglicante, que ajuda a preservar o colágeno da pele. Enquanto isso, a niacinamida contribui para ajudar no controle de oleosidade ao longo do dia, reduzindo o brilho da pele sem ressecar.

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Protetor Solar Aqua Fluid FPS 50, da Adcos

A marca apresenta cinco novas cores. O fotoprotetor é ultra fluído com textura aquosa e de rápida absorção, que resulta em toque imperceptível na pele e conta com fator de proteção solar 50, que protege a pele do envelhecimento proveniente da exposição solar e oferece alta proteção UVA e UVB. Também trata as peles oleosas, reduzindo a atividade das glândulas sebáceas, assim controlando a oleosidade e brilho da pele por 12 horas.

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Kind Stick FPS51, da Kind Beauty and Care