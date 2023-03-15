Hidratante corporal: 17 opções para intensificar a hidratação da pele

COMO ESCOLHER
- Pele normal: uma pele normal e equilibrada apresenta toque macio, aveludado, com brilho e textura saudáveis, representando um bom equilíbrio entre os níveis de sebo e hidratação, sem excesso de brilho tampouco opacidade. Qual o hidratante? O hidratante ideal deve conter um equilíbrio entre ativos emolientes (como ceramidas, ácidos graxos e esqualano) que ajudam a nutrir e reparar a barreira cutânea e ativos umectantes (como glicerina, ácido hialurônico, d-pantenol, ácido glicólico etc) que ajudam a atrair água mantendo a umidade da pele.
- Pele oleosa: em geral, a pele corporal é mais ressecada, mas pode apresentar zonas mais suscetíveis a oleosidade, que correspondem às áreas onde encontramos maior concentração de glândulas sebáceas no corpo. Em geral, o tórax e a região mais central do dorso podem apresentar mais oleosidade, brilho excessivo, tendência à acne ou manifestar manchas escuras residuais decorrentes de processos inflamatórios relacionados à episódios de acne. Qual o hidratante? Quem possui maior tendência a oleosidade e acne corporal deve optar pelos hidratantes com uma cosmética mais suave e textura mais fluida, de rápida espalhabilidade. Devem-se evitar aqueles hidratantes com muitos ativos oclusivos como manteigas, óleos e ceras, pois, além de se apresentarem com uma cosmética mais pesada, tendem a ocluir os poros, estimular ainda mais oleosidade e propiciar o surgimento de acne corporal.
- Pele seca: normalmente é opaca, sem brilho, sem viço e com aspecto esbranquiçado, às vezes pode se apresentar com descamação (textura escamosa), com tendência a coceira, sensação de repuxamento, sensibilidade ou até mesmo ardor. Qual o hidratante? Ela merece um hidratante que atue em todas as etapas do ressecamento cutâneo. Pode ser rico substâncias umectantes, emolientes e até mesmo oclusivas para evitar as perdas de água através da pele. Pessoas com pele seca e sensível devem evitar alguns ativos que podem ocasionar maior irritabilidade na pele como ureia e ácido salicílico, por exemplo.
VEJA 17 OPÇÕES DE HIDRATANTES CORPORAIS
- TriXera, da Avène. Hidrata, protege e repara a barreira de proteção da pele seca e muito seca. Tem textura fluida, não gordurosa e não pegajosa que facilita a aplicação. Graças à combinação de um trio de lipídios à base de plantas, Selectiose e Água Termal Avène com propriedades suavizantes e anti-irritantes, o produto acalma e hidrata por 48 horas. Preço sugerido: R$ 57,80
- Nutriol, da Darrow. É ideal para peles secas e ressecadas. Hidrata por até 48 horas, nutre e protege a pele das agressões externas. Possui textura não pegajosa, de rápida absorção, e fragrância suave, para uma sensação relaxante. Sua fórmula exclusiva apresenta o Complexo Nutri-Aox, que protege a pele do envelhecimento e danos oxidativos, e o Complexo Nutri-Hidratante para hidratar e nutrir intensamente. Preço sugerido: R$ 59,99
- Hidratante Skala Proteína do Leite, da Skala Cosméticos. Enriquecido com manteiga de Karité, Leite de Coco e Vitamina E, hidrata e suaviza a textura ressecada da pele, deixando-a macia e hidratada. Preço sugerido: R$ 8,13
- Manteiga Corporal Castanha do Brasil, da Granado. Possui hidratação profunda. Composta por manteigas de karité, cupuaçu e murumuru; óleo de castanha do Brasil e vitamina E. Enriquecida com alta concentração de extrato natural de castanha do Brasil, que tem ações antioxidante e hidratante. Sensorial aveludado e perfumação prolongada. Preço sugerido: R$ 67,50 (na Amazon sai por 66,90 - COMPRE AQUI)
- Ureadin Loção 10, da Isdin. Conta com 10% de Ureia Isdin em sua composição, proporciona uma hidratação intensa e duradoura por 24 horas e alivia a sensação de repuxamento. O produto restabelece e aumenta a capacidade de hidratação da pele, evitando a perda de água causada por agentes externos. Preço sugerido: R$ 89,90 (na Amazon sai por R$ 67,41 - COMPRE AQUI)
- Creme Hidratante, da Cerave. Possui composição enriquecida com três ceramidas essenciais e ácido hialurônico, textura cremosa e de rápida absorção, além de promover a hidratação o dia todo através de sua exclusiva tecnologia MVE, ajuda a restaurar a barreira protetora da pele. Ideal para as pessoas que possuem pele seca a extra seca. Preço sugerido: R$ 97,90 (na Amazon sai por R$ 81,62 - COMPRE AQUI)
- Hidradeep Intensive, da Profuse. Versão em loção hidratante, ou seja, textura mais fluída, leve com fácil espalhabilidade. Oferece hidratação profunda para peles extrassecas ou ressecadas. Além de ser enriquecido com um complexo de ativos hidratantes, a eficácia do produto foi comprovada em peles com ressecamento severo, como a pele do diabético e a pele do idoso. Preço sugerido: R$ 80,79, à venda na Amazon - COMPRE AQUI
- Hidratante Desodorante Corporal Amora e Baunilha, da Mary Kay. Deixa a pele hidratada, macia, relaxada e perfumada. De rápida absorção após o banho e fácil de espalhar. Preço sugerido: R$ 34,90.
- Cetaphil Creme Hidratante. É recomendado para quem tem a pele extremamente seca e sensível. Sua formulação com Niacinamida, Pantenol e Glicerina, atua diretamente nos sinais da pele sensível e promove uma hidratação prolongada, além de ajudar na recuperação da barreira cutânea. Preço sugerido: R$ 59,13, à venda na Amazon - COMPRE AQUI
- Loção Corporal Hidratante Ideal Body, da Vichy. Ajuda a combater os sinais do envelhecimento da pele do corpo. Possui uma fragrância delicada, além de uma textura sérum não oleosa, que é rapidamente absorvida pela pele, o que permite vestir-se logo após a aplicação. Preço sugerido: R$ 169,99 (na Amazon sai por R$ 141,90 - COMPRE AQUI)
- Lipikar Baume AP+M, da La Roche-Posay. É de rápida absorção, reequilibra o microbioma da pele, possui ação calmante e anti-coceira, ideal para pele ressecada. Preço sugerido: R$ 199,90 (na Amazon sai por R$ 147,81 - COMPRE AQUI)
- Klaviê Clinical Loção Hidratante, da TheraSkin. Proporciona uma hidratação profunda para pele seca e sensível durante um período de 24 horas. Atua como restaurador da barreira cutânea, mantendo o pH fisiológico da pele. Conta com ingredientes ativos SymRepair e SymCalmin, que conferem ação antipruriginosa e anti-inflamatória, aliviando coceiras e pruridos, e também colaboram com o reparo da barreira cutânea. Preço sugerido: R$ 67,90
- Atoderm Crème Ultra, da Bioderma. Proporciona uma hidratação nutritiva diária de rápida absorção. Aumenta a suavidade e elasticidade da pele desde a primeira aplicação graças ao Complexo Skin Protect que contém Niacinamida e uma combinação de dois açúcares que recriam a barreira protetora saudável e diminuem a perda da água, garantindo conforto à pele. Preço sugerido: R$ 208,90 (na Amazon sai por R$ 111,99 - COMPRE AQUI)
- Skin Food, da Weleda. Seu poder de hidratação intensa repara os danos da barreira cutânea, recupera a maciez e suavidade da pele. Feito com ingredientes naturais e orgânicos, é rico em camomila, alecrim, amor-perfeito e calêndula e, por ser multifuncional, pode ser usado em nas áreas muito secas ou ressecadas como unhas, cutículas, cotovelos, pés e calcanhares, além das mãos e rosto. Preço sugerido: R$ 99,00.
- Nivea Milk. Sua fórmula age instantaneamente e foi desenvolvida para a pele seca e extrasseca, com óleo de amêndoas e complexo de hidratação da marca. Esses componentes hidratam, desodorizam e proporcionam um intensivo cuidado diário, deixando a pele visivelmente macia e sedosa. Preço Sugerido: RS 18,90 (na Amazon sai por R$ 15,55 - COMPRE AQUI)
- Hidratante Corporal Hydraporin AI, da Mantecorp Skincare. Hidratante intensivo que repara a barreira cutânea e promove hidratação intensa para peles secas, extrassecas e sensíveis . A fórmula exclusiva possui o Bioskin, ativo com ação probiótica que age diretamente no equilíbrio do microbioma da pele, e o AI Complex, complexo de ativos com ação anti-inflamatória e calmante. Preço sugerido: R$ 179,90 (na Amazon sai por R$ 144,99 - COMPRE AQUI)
- Loção Intensiva Corporal Hidratante Neutrogena Norwegian. Ideal para restaurar a barreira cutânea e evitar o ressecamento excessivo, deixando-a mais macia e nutrida. Possui a aveia prebiótica, que ajuda a criar uma barreira natural que mantém a pele protegida e hidratada por até 48 horas. Possui rápida absorção e restaura a pele esbranquiçada e em descamação pelo ressecamento. Preço sugerido: R$ 69,99 (na Amazon sai por R$ 59,90 - COMPRE AQUI)
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