Loção hidratante, séruns e perfume: 15 lançamentos de beleza do mês

01

Perfume Expedição, da Granado

O perfume é um convite para uma aventura pela mata atlântica. Numa criação cheia de contrastes, você é transportado para uma trilha de folhagens densas, madeiras aquecidas pelo sol tropical e a energia única de uma flora exuberante. As notas amadeiradas da fragrância se equilibram com a cremosidade do âmbar numa construção minimalista e confortável. As notas cítricas de limão e bergamota harmonizam com a irreverência da pimenta preta e proporcionam o frescor necessário.

02

Máscara de Cílios Big No Panda Brown, da Vizzela Cosméticos

Garantindo ótimo volume e longa curvatura, a máscara de cílios é uma junção do queridinho pincel Big com a cor marrom, sucesso do momento. Trazendo uma fórmula exclusiva e a tecnologia No Panda, a máscara permite aplicação e remoção sem manchar a área dos olhos, saindo em formato de película quando removida com água morna.

03

Suplemento Semblé Fort Max, da Profuse

É um suplemento em cápsulas, especialmente formulado para ajudar a manter a saúde e a beleza dos cabelos e das unhas. Com Silício Orgânico altamente biodisponível, Biotina, Vitamina D, Zinco, Ácido Fólico e outras vitaminas e minerais essenciais, é uma opção para quem busca melhorar a aparência e a resistência de cabelos e unhas.

04

Tônico Antiqueda, da Sallve

O produto foi desenvolvido para reduzir a queda de cabelo, aumentar a densidade, fortalecer e estimular o crescimento dos fios. Com uma fórmula leve e de rápida absorção, na sua composição estão presentes a baicalina, a grande estrela entre os ativos antiqueda, e o extrato de alcaçuz, um poderoso anti-inflamatório. Além disso, conta com biotina, que contribui para que os fios cresçam mais fortes; e pantenol, que fortalece a barreira cutânea da região capilar. Tudo isso sem pesar e deixar resíduo no couro cabeludo, nem alterar a textura do cabelo.

05

Sérum Intensivo Antioxidante, da Natura Chronos

Com 96% de ingredientes naturais, o lançamento apresenta a tecnologia exclusiva de Chronos que une ingredientes da biodiversidade amazônica: o ingá, o açaí e o cacau, com a dupla vitamina C 15%. Possui textura ultrafluida, não oleosa e não comedogênica, neutraliza em 90% a ação dos radicais livres, repara os danos, uniformiza a pele, reduz linhas finas e previne os sinais precoces do envelhecimento da pele.

06

Vitamina C Sérum Facial, da Face It

Inibe o envelhecimento enquanto hidrata. Reduz os radicais livres e protege dos danos causados pela radiação UV. Um soro que promove uma pele iluminada, mais uniforme e reduz visivelmente a aparência de linhas. Possui o Superox-C, que é um ativo botânico, com alto teor de Vitamina C, combatendo o envelhecimento cutâneo. Vitamina C estabilizada, que possui alta capacidade de penetração nas camadas da pele. Além disso, contém Extrato de Acerola entregando um tom laranja natural ao soro e potencializando sua ação antioxidante.

07

Sabonetes Zimbro, da Phebo

A fragrância cítrico aromática foi inspirada em um drinque refrescante e contemporâneo. Com base vegetal, o sabonete barra é enriquecido com manteiga de murumuru que auxilia na hidratação, nutrição e proteção da pele. Tem alta concentração de fragrância, deixando a pele perfumada por mais tempo.

08

Máscara Esfoliante Facial e Corporal de Silício, da Stiper

O produto é dois em um, que combina o peeling e a máscara revitalizante. Quando usada como esfoliante, os microcristais de silício encontrados no produto não só eliminam as células mortas sem agressão, reduzindo manchas, como também estimulam a renovação celular e a circulação sanguínea, levando mais oxigênio e minerais às camadas cutâneas, deixando a pele mais firme e revitalizada. O produto contém vitamina E, manteiga de Karité e aloe vera.

09

Epidrat Calm Gel de Limpeza, da Mantecorp Skincare

Focado em peles sensíveis, o lançamento limpa de forma suave, possui ação calmante e ajuda a manter o PH da pele, sem irritar ou ressecar. Tudo isso acontece por conta de sua composição de ativos com ação antioxidante, não irritantes e hidratantes, como o chá verde e o ácido hialurônico com baixíssimo peso molecular. Sua formulação remove as impurezas suavemente e dá a sensação de pele macia e hidratada logo após o enxague.

10

Loção Hidratante Corporal, da Bio-Oil

Ideal para peles secas e ressecadas, uma vez que possui dupla ação que nutre e hidrata simultaneamente. Com textura fluída, sem fragrância e rápida absorção, sua fórmula possui 60% de ingredientes hidratantes e nutritivos. Contém ácido hialurônico e a ureia, que recompõem a maciez natural e repõem a água da pele, perdida para agressores externos do dia a dia. Já no grupo dos ingredientes nutritivos estão os extratos de óleo de jojoba, óleo de rosa mosqueta, ceramidas e vitamina E, que, juntos, criam uma barreira que evita a desidratação natural da pele, além de nutri-la e repará-la.

11

Loção de Tratamento Nutritious Radiant Essence, da Estée Lauder

Esta loção aquosa e amortecedora oferece uma infusão hidratante para ajudar a despertar, equilibrar e acalmar a aparência da pele. Infundida com o Nutri-9 Complex, rico em nutrientes. Usada como a primeira etapa após a limpeza para preparar a pele para o regime que se segue, a loção de essência reduz a aparência dos poros e da oleosidade, fortalece a barreira da pele, restaura a luminosidade e evita a vermelhidão.

12

Lip Glitter, da Dailus

A novidade para os lábios conta com micropartículas fininhas ultra brilhantes, que tornam o uso superconfortável. Garante, ainda, uma aparência mais volumosa para os lábios, com uma fórmula não pegajosa e que não escorre. O lançamento ainda hidrata e protege os lábios, graças a três ingredientes potentes da composição: o Ácido Hialurônico, a Vitamina E, e o D-Pantol. São três tons que podem ser utilizado também como sombra.

13

Mousse Tint, da Bioart

É uma inovação em maquiagem multifuncional 3 em 1: blush, sombra e lip tint disponível em quatro cores. Possui biofórmula líquida, suave, aveludada com acabamento em pó e secagem rápida. Conta com ativos que nutrem e possuem propriedades que estimulam a elasticidade da pele. Permite esfumar facilmente, sem marcar, borrar, desbotar, transferir, nem ressecar. É rico em chá verde, ômega 3 e 6, que trata, hidrata e combate ao estresse oxidativo e melhora a luminosidade da pele.

14

Mentholatum Acnes Clear Lotion

Loção adstringente de uso diário para quem tem pele mista, oleosa e acneica. Sua fórmula foi desenvolvida para prevenir cravos, espinhas e poros dilatados, proporcionando uma aparência saudável. Com ácido glicólico e ácido lático, esta loção limpa e remove delicadamente as células mortas da pele, estimula a renovação celular e ajuda a controlar a produção de sebo, mantendo a pele equilibrada. Além disso, é enriquecida com ativos calmantes, que hidratam e reduzem a vermelhidão causada pela acne.

15

Fiber Concentrate Immune, da Herbalife