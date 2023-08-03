Dia dos Pais: 40 dicas de presentes para todos gostos e estilos

É hora de pensar no presente para o Dia dos Pais, celebrado no dia 13 de agosto. Por isso, HZ preparou uma lista cheia de sugestões para a ocasião. Dentro da nossa vitrine, são 40 sugestões que vão desde os lançamentos de beleza até roupas, acessórios e joias. Tem opções para todos os gostos e estilos. Veja a lista e faça bonito no domingo que será especial.
PAIS 1
- Camisa MC Oxford, da Reserva. Preço: R$ 399,00
- Pulseira de Pérolas Negras, da Ivana Izoton. Preço: R$ 1.380,00
- Porta cartão Nylon, da Osklen. Preço: R$ 297,00
- Perfume Patchouli, da Granado. Preço: R$ 136,50
- Calça Jeans 501, da Levi’s. Preço: R$ 359,90
- Perfume Acqua di Giò Homme Parfum, de Giorgio Armani. Preço: R$ 549,00
- Acrílica sobre tela “Ela” (83 x 1,38cm), de Milena Almeida. Preço: R$ 7.450,00
- Sandália Verde, da Linus. Preço: R$ 176,00
- Tênis A Cold Wall Chuck 70, da Converse. Preço: R$ 649,90
- Óculos de Sol Vix, da Ares. Preço: R$ 199,00
PAIS 2
- Perfume Pour Homme, da Azzaro. Preço: R$ 199,00
- Tábua de Corte Natural, da Westwing. Preço: R$ 112,90
- Perfume Verde Escuro, da Be.Colônias. Preço: R$ 119,90
- Vela Zimbro, da Phebo. Preço: R$ 132,00
- Polo Paris, da Lacoste. Preço: R$ 649,00
- Jaqueta Jeans, da Riachuelo. Preço: R$ 239,90
- Bracelete Prata 950, da Künsch Maker. Preço: R$ 1.280,00
- Chinelo Urban Basic, da Havaianas. Preço: R$ 69,99
- Organizado de Mesa, da Imaginarium. Preço: R$ 129,90
- Óculos, da Hugo Boss. Preço: R$ 1.600,00
PAIS 3
- Roupão de Banho, da Camicado. Preço: R$ 85,90
- Kit de Beleza Arbo, de O Boticário. Preço: R$ 192,90
- Sunga Army, da Blueman. Preço: R$ 197,00
- T-shirt Preta, da Damyller. Preço: R$ 179,00
- Tênis Knu Skool, da Vans. Preço: R$ 599,99
- Kit para Churrasco, da Tok e Stok. Preço: R$ 159,90
- Deo Colônia Ozara, da Avatim. Preço: R$ 142,00
- Panela Marble Signature, da Le Creuset. R$ 2.599,00
- Bermuda Verde, da Barche. Preço: R$ 319,90
- Perfume Luna Rossa Ocean, da Prada. Preço: R$ 498,90
PAIS 4
- Moletom Azul, da Simples Reserva. Preço: R$ 209,00
- Copo Prismático, da Stanley. Preço: R$ 185,00
- Aparador de Pelos Philips, no Shoptime. Preço: R$ 129,99
- Perfume L’Homme Idéal, da Guerlain. Preço: R$ 685,00
- Camiseta Manga Longa, da Oficina Reserva. Preço: R$ 399,00
- Kit de Beleza Pulse, da Eudora. Preço: R$ 114,89
- Tênis Rio Branco, da Vert. Preço R$ 690,00
- Óculos de Sol NBA, da Chilli Beans. Preço: R$ 349,98
- Sandália, da Birkenstock. Preço: R$ 660,00
- Samba Canção, da Ava Intimates. R$ 168,00