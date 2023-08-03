Dia dos Pais: 40 dicas de presentes para todos gostos e estilos

Tem roupas, acessórios, itens para o bem-estar e joias para você fazer bonito no domingo de Dia dos Pais
Guilherme Sillva

Publicado em 03 de Agosto de 2023 às 18:08

Vitrine dia dos pais
Uma seleção de produtos para presentear o seu pai
É hora de pensar no presente para o Dia dos Pais, celebrado no dia 13 de agosto. Por isso, HZ preparou uma lista cheia de sugestões para a ocasião. Dentro da nossa vitrine, são 40 sugestões que vão desde os lançamentos de beleza até roupas, acessórios e joias. Tem opções para todos os gostos e estilos. Veja a lista e faça bonito no domingo que será especial.

PAIS 1

Vitrine Dia dos Pais
Uma seleção de produtos para presentear o seu pai
  1. Camisa MC Oxford, da Reserva. Preço: R$ 399,00

  2. Pulseira de Pérolas Negras, da Ivana Izoton. Preço: R$ 1.380,00

  3. Porta cartão Nylon, da Osklen. Preço: R$ 297,00

  4. Perfume Patchouli, da Granado. Preço: R$ 136,50

  5. Calça Jeans 501, da Levi’s. Preço: R$ 359,90

  6. Perfume Acqua di Giò Homme Parfum, de Giorgio Armani. Preço: R$ 549,00

  7. Acrílica sobre tela “Ela” (83 x 1,38cm), de Milena Almeida. Preço: R$ 7.450,00

  8. Sandália Verde, da Linus. Preço: R$ 176,00

  9. Tênis A Cold Wall Chuck 70, da Converse. Preço: R$ 649,90
     
  10. Óculos de Sol Vix, da Ares. Preço: R$ 199,00

PAIS 2

vitrine de dia dos pais
Uma seleção de produtos para presentear o seu pai
  1. Perfume Pour Homme, da Azzaro. Preço: R$ 199,00

  2. Tábua de Corte Natural, da Westwing. Preço: R$ 112,90

  3. Perfume Verde Escuro, da Be.Colônias. Preço: R$ 119,90

  4. Vela Zimbro, da Phebo. Preço: R$ 132,00

  5. Polo Paris, da Lacoste. Preço: R$ 649,00

  6. Jaqueta Jeans, da Riachuelo. Preço: R$ 239,90

  7. Bracelete Prata 950, da Künsch Maker. Preço: R$ 1.280,00

  8. Chinelo Urban Basic, da Havaianas. Preço: R$ 69,99 

  9. Organizado de Mesa, da Imaginarium. Preço: R$ 129,90

  10. Óculos, da Hugo Boss. Preço: R$ 1.600,00 

PAIS 3

Vitrine dia dos Pais
Uma seleção de produtos para presentear o seu pai
  1. Roupão de Banho, da Camicado. Preço: R$ 85,90

  2. Kit de Beleza Arbo, de O Boticário. Preço: R$ 192,90 

  3. Sunga Army, da Blueman. Preço: R$ 197,00

  4. T-shirt Preta, da Damyller. Preço: R$ 179,00

  5. Tênis Knu Skool, da Vans. Preço: R$ 599,99

  6. Kit para Churrasco, da Tok e Stok. Preço: R$ 159,90

  7. Deo Colônia Ozara, da Avatim. Preço: R$ 142,00

  8. Panela Marble Signature, da Le Creuset. R$ 2.599,00

  9. Bermuda Verde, da Barche. Preço: R$ 319,90

  10. Perfume Luna Rossa Ocean, da Prada. Preço: R$ 498,90

PAIS 4

Vitrine dia dos pais
Vitrine dia dos pais
  1. Moletom Azul, da Simples Reserva. Preço: R$ 209,00

  2. Copo Prismático, da Stanley. Preço: R$ 185,00

  3. Aparador de Pelos Philips, no Shoptime. Preço: R$ 129,99

  4. Perfume L’Homme Idéal, da Guerlain. Preço: R$ 685,00

  5. Camiseta Manga Longa, da Oficina Reserva. Preço: R$ 399,00

  6. Kit de Beleza Pulse, da Eudora. Preço: R$ 114,89

  7. Tênis Rio Branco,  da Vert. Preço R$ 690,00

  8. Óculos de Sol NBA, da Chilli Beans. Preço: R$ 349,98

  9. Sandália, da Birkenstock. Preço: R$ 660,00

  10. Samba Canção, da Ava Intimates. R$ 168,00

