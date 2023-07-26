Cheiros marcantes: 7 novos perfumes para você usar no inverno

01

Ozara, da Avatim

A primeira fragrância unissex da marca é uma jornada olfativa que se desdobra em vibração, energia e calor. As notas metálicas presentes no topo da fragrância dão um toque de modernidade que evolui para o corpo, com notas amadeiradas de cacau e o frescor da sálvia. Sua base é composta por baunilha e patchouli, resultando em uma fragrância elegante e revigorante que agrada ao olfato de homens e mulheres.

02

Iconique 001 Intense, da O.U.i Paris

O lançamento é uma releitura mais ​​potente do Iconique 001, best-seller da linha masculina da marca. O lançamento é um​​​​ ​​oriental amadeirado ​​marcante e envolvente, capaz de instigar os sentidos. Suas notas são a combinação de sândalo, patchouli, lavanda​​​​, fava tonka e café, que completam o aroma amadeirado de cardamomo, yuzu e gengibre, evocando toda a irreverência e expressividade. A fragrância carrega em sua composição essências mais intensas e cativantes.

03

Perfume nº 10, da Dailus Lab

A fragrância radiante é um convite para viajar por jardins ensolarados na primavera. A nota inebriante do ylang ylang, que tem um aroma marcante, sedutor e cheio de calor, é adoçada pelo aveludado pêssego, uma fruta suculenta. Juntas, trazem uma sensação de alegria e alívio, como um revigorante passeio em um parque. O "eau de parfum" tem óleo essencial de laranja, óleo essencial de mandarina, bergamota, pêssego e acorde de champagne.

04

La Nuit Trésor Fleur de Nuit, da Lancôme

O lançamento faz um convite para a mulher viver intensamente e se entregar a uma paixão ardente com nova fragrância floral. O "eau de parfum" abre com a icônica rosa damascena, se misturando com notas de jasmim, tuberosa e mirabilis presentes no coração da fragrância. Nas notas de fundo, o patchouli se derrete sob o calor suave do benjoim e do chantilly irresistivelmente suave, finalizando com notas de café, como macchiato, que estendem a euforia do amor e refletem uma fragrância sensual e romântica.

05

Dolce Estasi, da Bulgari

A marca lança a linha Allegra. O mestre perfumista Jacques Cavallier desenvolveu extrações exclusivas, ou seja, nenhum outro perfume possui a mesma essência, tornando cada fragrância realmente única. O perfume Dolce Estasi é um floral "atalcado" que evoca a lembrança de doces italianos.

06

My Way Floral, de Giorgio Armani

A novidade combina um buquê floral branco fluorescente com notas verdes luminosas e frescas. As notas de topo contam com essência de mandarina verde, e óleo de petitgrain da Tunísia, que é fresco, e natural. Amplificando essas notas, há a flor de laranjeira da Calábria, na Itália. Nas notas de coração tem tuberosa indiana, flores brancas, e óleo de néroli tunisiano. Já a sua base transmite uma nova sensualidade floral, graças a baunilha bourbon de Madagascar, o cedro e o almíscar branco.

07

Golden, da Eudora