Cheiros marcantes: 7 novos perfumes para você usar no inverno

Com a mudança de temperatura, chega um bom momento de experimentar novos cheiros marcantes. No inverno, as fragrâncias com notas mais sofisticadas fazem sucesso. As marcas de beleza apresentam lançamentos que trazem fixação, aroma e intensidade.
O homem, por exemplo, vale aventurar-se por perfumes com notas amadeiradas, cominadas com sândalo, patchouli e lavanda. Já as mulheres podem apostar em especiarias exóticas, com notas de jasmim, tuberosa e mirabilis.
A dica é aplicar o perfume após o banho, com a pele hidratada, para fixar a fragrância por mais tempo, em áreas como punho, pescoço e atrás das orelhas. A escolha do perfume ocorre de acordo com suas preferências pessoais, química da pele e ocasião de uso. Veja as novidades:
01
Ozara, da Avatim
A primeira fragrância unissex da marca é uma jornada olfativa que se desdobra em vibração, energia e calor. As notas metálicas presentes no topo da fragrância dão um toque de modernidade que evolui para o corpo, com notas amadeiradas de cacau e o frescor da sálvia. Sua base é composta por baunilha e patchouli, resultando em uma fragrância elegante e revigorante que agrada ao olfato de homens e mulheres.
02
Iconique 001 Intense, da O.U.i Paris
O lançamento é uma releitura mais potente do Iconique 001, best-seller da linha masculina da marca. O lançamento é um oriental amadeirado marcante e envolvente, capaz de instigar os sentidos. Suas notas são a combinação de sândalo, patchouli, lavanda, fava tonka e café, que completam o aroma amadeirado de cardamomo, yuzu e gengibre, evocando toda a irreverência e expressividade. A fragrância carrega em sua composição essências mais intensas e cativantes.
03
Perfume nº 10, da Dailus Lab
A fragrância radiante é um convite para viajar por jardins ensolarados na primavera. A nota inebriante do ylang ylang, que tem um aroma marcante, sedutor e cheio de calor, é adoçada pelo aveludado pêssego, uma fruta suculenta. Juntas, trazem uma sensação de alegria e alívio, como um revigorante passeio em um parque. O "eau de parfum" tem óleo essencial de laranja, óleo essencial de mandarina, bergamota, pêssego e acorde de champagne.
04
La Nuit Trésor Fleur de Nuit, da Lancôme
O lançamento faz um convite para a mulher viver intensamente e se entregar a uma paixão ardente com nova fragrância floral. O "eau de parfum" abre com a icônica rosa damascena, se misturando com notas de jasmim, tuberosa e mirabilis presentes no coração da fragrância. Nas notas de fundo, o patchouli se derrete sob o calor suave do benjoim e do chantilly irresistivelmente suave, finalizando com notas de café, como macchiato, que estendem a euforia do amor e refletem uma fragrância sensual e romântica.
05
Dolce Estasi, da Bulgari
A marca lança a linha Allegra. O mestre perfumista Jacques Cavallier desenvolveu extrações exclusivas, ou seja, nenhum outro perfume possui a mesma essência, tornando cada fragrância realmente única. O perfume Dolce Estasi é um floral "atalcado" que evoca a lembrança de doces italianos.
06
My Way Floral, de Giorgio Armani
A novidade combina um buquê floral branco fluorescente com notas verdes luminosas e frescas. As notas de topo contam com essência de mandarina verde, e óleo de petitgrain da Tunísia, que é fresco, e natural. Amplificando essas notas, há a flor de laranjeira da Calábria, na Itália. Nas notas de coração tem tuberosa indiana, flores brancas, e óleo de néroli tunisiano. Já a sua base transmite uma nova sensualidade floral, graças a baunilha bourbon de Madagascar, o cedro e o almíscar branco.
07
Golden, da Eudora
O perfume incorpora o primeiro olfativo Chypre Gourmand, cujos chipres unem o frescor dos cítricos ao fundo quente do musgo de carvalho. Já os gourmands trazem a baunilha e fava tonka, que acrescentam um aroma doce à fragrância. Para completar, um toque frutal, com frutas silvestres e vermelhas. A novidade é uma combinação da faceta frutal brilhante de lichia dourada e o toque gourmand da flor de vanilla em um aroma envolvente.