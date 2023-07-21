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Bem-estar

Lançamentos de beleza: confira as novidades para renovar o nécessaire

Entre as novidades, tem as novas lapiseiras da Frederika Make, as bases 3D da Mary Kay, além do novo sabonete facial da Payot
Guilherme Sillva

Guilherme Sillva

Publicado em 21 de Julho de 2023 às 08:00

Lançamento Frederika
A Frederika Make apresenta as lapiseiras para realçar a beleza dos olhos. Crédito: Marcelo Zilio
Nas últimas semanas, diversas marcas de beleza lançaram novos produtos. E você pode aproveitar o momento para atualizar o nécessaire. A Frederika Make, por exemplo, apresenta a Lapiseira Retrátil Vibes, que foi desenvolvida para oferecer precisão e sofisticação, para realçar a beleza dos olhos.
Já a Mary Kay traz a base que chega com 28 cores, e traz em sua composição peptídeos, resveratrol e niacinamida, que juntos cuidam da pele, protegendo-a contra o envelhecimento precoce. Tem ainda sabonete facial, spray fixador e muito mais. Vale a pena dar uma olhadinha!

01

Base TimeWise 3D, da Mary Kay

Tem em sua fórmula o Complexo Age Minimize 3D, com peptídeos, resveratrol e niacinamida, que juntos cuidam da pele, ou seja, é um produto para fazer parte da sua rotina de cuidados com a pele. Com um portfólio de 28 cores para as peles brasileiras, a novidade conta com cobertura média a alta, e controle de oleosidade, garantindo 12 horas de pele sequinha e tecnologia IntelliMatch que se adapta a cada tom de pele. 

02

Sabonete Facial Retinol, da Payot

É de textura leve e refrescante, que controla a oleosidade e limpa profundamente sem ressecar e repuxar a pele. A novidade tem como diferencial o ativo Phyto-Retinol. De origem vegetal, não possui os efeitos adversos do retinol tradicional, atua na redução de rugas, na renovação celular e na estimulação da síntese de colágeno e elastina. Já a niacinamida e a vitamina E, outros superativos da fórmula, hidratam, protegem e promovem a aparência de uma pele renovada e iluminada.

03

Perfume Be. Azul, da Be. Colônias

As colônias da marca proporcionam uma sensação gostosa de frescor na pele. A Azul possui em suas notas, além da lavanda, o frescor e a vitalidade da verbena, flor que tem o aroma semelhante ao do limão, mas que preserva o refinamento e delicadeza das flores.

04

Creme de Tratamento Vinagre de Maçã, da Skala Expert

O creme de tratamento é ideal para os fios ressecados  e com frizz, pois reduz a porosidade e proporciona brilho extremo. Sua fórmula é enriquecida com Vinagre de Maça associado à  vitamina E, D'Panthenol e Keratina Vegetal, que juntos proporcionam uma reconstrução perfeita, selando as cutículas, restaurando e devolvendo maciez e beleza ao cabelo. 

05

Lapiseira Retrátil Vibes, da Frederika Make

Seja para criar um delineado sutil e elegante ou para ousar com um olhar mais dramático, a novidade oferece versatilidade e praticidade. Ultra pigmentada e com cores intensas, permite fazer olhos multicoloridos, delineados gráficos e desenhos incríveis. Com ponta retrátil, a fórmula possui 12 horas de duração, é à prova d’água e combina pigmentos de alta qualidade com ingredientes hidratantes. A novidade chega com nove opções de cores.

06

Liqui.Laser Booster Clareador, da Ada Tina

O sérum foi desenvolvido para iluminar a pele de forma intensa desde a primeira aplicação. Com niacinamida concentrada e com a exclusiva tecnologia da marca, Glycogen Hyaluronic Peptide, ou seja, ação antioxidante e antiglicante, a novidade também é capaz de clarear até as manchas mais persistentes e contribuir com o rejuvenescimento facial por meio da redução de rugas, inclusive, do ‘bigode chinês’, proporcionando uma pele muito mais uniforme e com resultados progressivos.

07

Base Make B. Glycolic TX, de O Boticário

Com formulação com Nano Ácido Glicólico, Ácido Tranexâmico e FPS 50, a base promete reduzir manchas solares. Tem fácil aplicação, efeito mate natural e cobertura de média a alta – além de atuar revitalizando e uniformizando a pele, deixando-a visivelmente bem tratada e mais iluminada. O lançamento chega em 14 tonalidades para atender aos mais diferentes tons de pele e com proteção UVA+++ e proteção à luz azul.

08

pH5 Gel Creme, da Eucerin

Proporciona hidratação por até 24 horas com uma cobertura leve e rápida absorção garantindo suavidade e maciez. Sua fórmula leve, possui pH equilibrado e Dexpantenol, que oferece recuperação celular através da hidratação e reforço da barreira cutânea da pele em sinergia com Óleo de Semente de Girassol e Manteiga de Karité. Desenvolvida com a tecnologia de Balance System de Eucerin, a fórmula atua hidratando, protegendo e reforçando as barreiras naturais da pele, sem alterar o PH fisiológico. 

09

Spray Fixador Makeup Insurance, da Too Faced

Protege a pele de agressores externos sem deixá-la pesada ou pegajosa. O spray sela a maquiagem por 18 horas e ajuda a manter a resistência à transferência, enquanto refresca e hidrata a pele. O spray conta com um blend de antioxidantes, chá verde e extrato de algas que tem cheirinho de férias.

10

Hidratante Creme Uniformizador, da Vult

O produto oferece uma hidratação de 48 horas e conta com vitamina C para uma ação antioxidante que previne envelhecimento precoce e niacinamida para uma ação uniformizadora que devolve a luminosidade da pele. Com textura leve oil free, deixa a sua pele com a aparência mais saudável, jovem e iluminada.​

11

Chá em Sachê, da Tea Shop

A marca lança o chá em sachê, que chega com o formato piramidal, o que permite que as folhas naturais tenham espaço para a infusão, garantindo todo o sabor e aroma. O Moruno é uma cuidadosa seleção dos chás verdes Gunpowder e Chun Mee que proporcionam um sabor intenso e doce ao mesmo tempo. Moruno ou chá com menta, é uma mistura muito popular nos países do Magrebe, especialmente nos Marrocos onde é tomado muito quente e adoçado com muito açúcar.

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