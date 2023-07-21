Lançamentos de beleza: confira as novidades para renovar o nécessaire

01

Base TimeWise 3D, da Mary Kay

Tem em sua fórmula o Complexo Age Minimize 3D, com peptídeos, resveratrol e niacinamida, que juntos cuidam da pele, ou seja, é um produto para fazer parte da sua rotina de cuidados com a pele. Com um portfólio de 28 cores para as peles brasileiras, a novidade conta com cobertura média a alta, e controle de oleosidade, garantindo 12 horas de pele sequinha e tecnologia IntelliMatch que se adapta a cada tom de pele.

02

Sabonete Facial Retinol, da Payot

É de textura leve e refrescante, que controla a oleosidade e limpa profundamente sem ressecar e repuxar a pele. A novidade tem como diferencial o ativo Phyto-Retinol. De origem vegetal, não possui os efeitos adversos do retinol tradicional, atua na redução de rugas, na renovação celular e na estimulação da síntese de colágeno e elastina. Já a niacinamida e a vitamina E, outros superativos da fórmula, hidratam, protegem e promovem a aparência de uma pele renovada e iluminada.

03

Perfume Be. Azul, da Be. Colônias

As colônias da marca proporcionam uma sensação gostosa de frescor na pele. A Azul possui em suas notas, além da lavanda, o frescor e a vitalidade da verbena, flor que tem o aroma semelhante ao do limão, mas que preserva o refinamento e delicadeza das flores.

04

Creme de Tratamento Vinagre de Maçã, da Skala Expert

O creme de tratamento é ideal para os fios ressecados e com frizz, pois reduz a porosidade e proporciona brilho extremo. Sua fórmula é enriquecida com Vinagre de Maça associado à vitamina E, D'Panthenol e Keratina Vegetal, que juntos proporcionam uma reconstrução perfeita, selando as cutículas, restaurando e devolvendo maciez e beleza ao cabelo.

05

Lapiseira Retrátil Vibes, da Frederika Make

Seja para criar um delineado sutil e elegante ou para ousar com um olhar mais dramático, a novidade oferece versatilidade e praticidade. Ultra pigmentada e com cores intensas, permite fazer olhos multicoloridos, delineados gráficos e desenhos incríveis. Com ponta retrátil, a fórmula possui 12 horas de duração, é à prova d’água e combina pigmentos de alta qualidade com ingredientes hidratantes. A novidade chega com nove opções de cores.

06

Liqui.Laser Booster Clareador, da Ada Tina

O sérum foi desenvolvido para iluminar a pele de forma intensa desde a primeira aplicação. Com niacinamida concentrada e com a exclusiva tecnologia da marca, Glycogen Hyaluronic Peptide, ou seja, ação antioxidante e antiglicante, a novidade também é capaz de clarear até as manchas mais persistentes e contribuir com o rejuvenescimento facial por meio da redução de rugas, inclusive, do ‘bigode chinês’, proporcionando uma pele muito mais uniforme e com resultados progressivos.

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Base Make B. Glycolic TX, de O Boticário

Com formulação com Nano Ácido Glicólico, Ácido Tranexâmico e FPS 50, a base promete reduzir manchas solares. Tem fácil aplicação, efeito mate natural e cobertura de média a alta – além de atuar revitalizando e uniformizando a pele, deixando-a visivelmente bem tratada e mais iluminada. O lançamento chega em 14 tonalidades para atender aos mais diferentes tons de pele e com proteção UVA+++ e proteção à luz azul.

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pH5 Gel Creme, da Eucerin

Proporciona hidratação por até 24 horas com uma cobertura leve e rápida absorção garantindo suavidade e maciez. Sua fórmula leve, possui pH equilibrado e Dexpantenol, que oferece recuperação celular através da hidratação e reforço da barreira cutânea da pele em sinergia com Óleo de Semente de Girassol e Manteiga de Karité. Desenvolvida com a tecnologia de Balance System de Eucerin, a fórmula atua hidratando, protegendo e reforçando as barreiras naturais da pele, sem alterar o PH fisiológico.

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Spray Fixador Makeup Insurance, da Too Faced

Protege a pele de agressores externos sem deixá-la pesada ou pegajosa. O spray sela a maquiagem por 18 horas e ajuda a manter a resistência à transferência, enquanto refresca e hidrata a pele. O spray conta com um blend de antioxidantes, chá verde e extrato de algas que tem cheirinho de férias.

10

Hidratante Creme Uniformizador, da Vult

O produto oferece uma hidratação de 48 horas e conta com vitamina C para uma ação antioxidante que previne envelhecimento precoce e niacinamida para uma ação uniformizadora que devolve a luminosidade da pele. Com textura leve oil free, deixa a sua pele com a aparência mais saudável, jovem e iluminada.​

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Chá em Sachê, da Tea Shop