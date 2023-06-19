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Confira as novas cores de esmaltes que vão bombar no outono 2023

Os esmaltes elegantes, que trazem calor e aconchego, são apostas das marcas. Mas, apesar dessa tendência, tons tradicionais como vermelho e vinho continuam em alta
Guilherme Sillva

Guilherme Sillva

Publicado em 19 de Junho de 2023 às 12:38

novas cores de esmaltes
Com o outono, é o momento das cores amenas, elegantes e que trazem calor e aconchego Crédito: Shutterstock
Quem ama experimentar uma cor nova de esmalte? A cada estação, as marcas apresentam novidades e tons variados que caem nas graças do público. Com o outono, é o momento das cores amenas, elegantes e que trazem calor e aconchego. 
Mas, apesar dessa tendência, tons tradicionais como vermelho e vinho continuam em alta. Acompanhados por outros como azul, laranja, verde, marrom e das texturas metalizadas. Opções não faltam. E a manicure Juliana Brasil diz que existem várias dicas para fazer o esmalte durar mais. "Uma delas é colocar as unhas em um pote com água fria após pintá-las. Outra é sempre usar uma base, que servirá como uma camada protetora para o esmalte". Inspire-se com a nossa seleção.

01

Colorama com cheirinho de Fini

A Colorama, em parceria com a Fini, apresenta coleção de esmaltes com o cheirinho icônico das balas que permanece na unha mesmo após secagem. A nova linha traz dez tonalidades de esmaltes que vão do roxo ao amarelo. Os esmaltes são desenvolvidos com uma fórmula de secagem rápida, além de garantir longa duração, cor e brilho intenso e cobertura uniforme devido ao pincel de fácil aplicação. As novas cores são: o roxo cremoso, o rosa pink, o rosinha claro, o azul claro, o azul escuro, o verde escuro, o verde claro, o amarelo, o laranja vivo e o vermelho aberto e intenso. Preço: o kit com 10 cores sai a R$ 76,90, na Amazon (COMPRE AQUI).

02

Coleção A Cor da Sua Moda, da Impala

A marca lança a quarta edição de A Cor da Sua Moda, trazendo 10 novas cores que também passam a fazer parte do portfólio regular, compondo uma paleta que se adapta aos mais variados estilos. As novidades estão também nos acabamentos dos esmaltes: são cinco cores cremosas; duas transparentes e três cores peroladas impactantes. As novas cores são: marrom, azul e vinho perolado, azul, rosa e laranja transparente, vermelho, rosa, nude rosado e verde. Preço: o kit com 10 cores sai a R$ 41,90 na Amazon (COMPRE AQUI)

03

Coleção Reinvente o Normal, da Risqué

Com oito novas cores, a novidade foi inspirada nas discussões sobre inclusão, diversidade e conexão consigo mesmo. O lançamento traz tons de marrom, cremoso e metalizado, azul, bronze, roxo, amarelo neon, cinza e vermelho, que são tendências no segmento de moda e beleza. Os nomes dos esmaltes também foram inspirados em conceitos muito comuns em discussões sobre diversidade e inclusão. Preço: cada vidrinho custa R$ 7,99 no Amazon (COMPRE AQUI). 

04

Coleção Good Vibezinha, da Dailus

A marca anuncia a coleção Good Vibezinha, que chega com cinco cores pastel e suaves que transmitem toda a paz e calmaria para a estação. Os produtos oferecem acabamento cremoso, longa duração, secagem rápida e brilho intenso. As novas cores são cores lavanda, bege clarinho, vermelho arroxeado, azul e verde. Preço: cada vidrinho custa R$ 12,90 no Amazon (COMPRE AQUI). 

05

Coleção Fall Wonders, da OPI

Inspirada no poder de cura da natureza e na cromoterapia. Com 9 novos tons influenciados pelas maravilhas naturais de diferentes partes do mundo, a nova linha de outono apresenta uma paleta de cores intensas, que transmitem serenidade. Os tons terrosos promovem o equilíbrio, os tons quentes refletem as tonalidades minerais e avermelhadas encontradas em formações rochosas naturais, e os tons de azul, pérola negra, ouro e cinza metálico remetem às cores meditativas. Tem fórmula altamente pigmentada para uma aplicação uniforme, sem manchas, com alta cobertura e durabilidade, além de secagem rápida. Preço: cada vidrinho custa R$ 24,90, no Amazon (COMPRE AQUI)

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