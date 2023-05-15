5 lançamentos para cuidar dos cabelos crespos e cacheados

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Shampoo Fortalece & Cresce, do Beleza Natural

O produto é ideal para as crespas, cacheadas e onduladas que desejam cuidar dos fios desde a raiz, pois ele promove uma limpeza profunda na fibra capilar, preparando-o para receber o tônico multifuncional da mesma linha. Enriquecida com a tecnologia Kerascalp, que age no bulbo capilar, ela garante fios mais fortes e resistentes para um crescimento mais rápido.

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Gelatina Modeladora, da República Cosmética by Gllendex

É composta com rico extrato de jojoba, macadâmia e silicone especial com alta performance de modelagem e umectação dos fios, com definição por até 72 horas eliminando ressecamento e frizz. Além disso, conta com ativos de proteção térmica, filtro UV e efeito memória, que memoriza a curvatura dos fios podendo ser utilizada para penteados como baby hair e texturização.

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Máscara Nutritiva Cabelos Cacheados Lumina, da Natura

Promove a hidratação profunda que recupera a estrutura do fio para 4 vezes mais maciez. O sistema de tratamento para cabelos cacheados combina a Biotecnologia pró-teia aos bioativos chia e linhaça, para deixar os cabelos 85% mais definidos e com 5 vezes menos frizz. Fios hidratados e reparados desde a primeira aplicação.

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Condicionador Crespos, da Phytoervas

Formulados com ativos naturais ricos em ácidos graxos, o lançamento atua para fortalecer a fibra capilar, aumentar o volume e a flexibilidade dos fios danificados, além de hidratar profundamente e facilitar o desembaraço. Elaborados com óleo de macadâmia e de groselha negra, manteiga de coco, pantenol e manteiga de karité, ele controla o volume e o frizz, regula a oleosidade e repara a elasticidade natural dos cabelos, garantindo mais brilho e maciez.

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Spray Revitalizador, da Hidratei Cachos