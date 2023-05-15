5 lançamentos para cuidar dos cabelos crespos e cacheados

Uma pesquisa realizada pela Opinion Box mostra que nove em cada 10 brasileiros se declaram negros e observam que hoje existe uma grande variedade na oferta de produtos para os cabelos cacheados quando comparada há cinco anos. E uma outra análise, feita por um tradicional instituto de beleza em parceria com a Universidade de Brasília, aponta que 70% dos brasileiros – considerando uma população 212 milhões -, se apresentam com cabelos cacheados, crespos ou ondulados. Ou seja, existem 150 milhões de pessoas consumidoras de produtos voltados para os fios texturizados.
Por isso, uma realidade que vem mudando o país e sua forma de consumo. As marcas lançam novos produtos destinados aos cabelos crespos e cacheados. A Hidratei, por exemplo, está lançando a Linha Cachos, criada para rotina de cuidados e necessidades dos cabelos ondulados, cacheados e crespos, com produtos específicos para cachos de curvatura 2 a 4.
Confira outras novidades que chegam ao mercado de beleza proporcionando mais definição e durabilidade aos cabelos cacheados e crespos.
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Shampoo Fortalece & Cresce, do Beleza Natural
O produto é ideal para as crespas, cacheadas e onduladas que desejam cuidar dos fios desde a raiz, pois ele promove uma limpeza profunda na fibra capilar, preparando-o para receber o tônico multifuncional da mesma linha. Enriquecida com a tecnologia Kerascalp, que age no bulbo capilar, ela garante fios mais fortes e resistentes para um crescimento mais rápido.
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Gelatina Modeladora, da República Cosmética by Gllendex
É composta com rico extrato de jojoba, macadâmia e silicone especial com alta performance de modelagem e umectação dos fios, com definição por até 72 horas eliminando ressecamento e frizz. Além disso, conta com ativos de proteção térmica, filtro UV e efeito memória, que memoriza a curvatura dos fios podendo ser utilizada para penteados como baby hair e texturização.
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Máscara Nutritiva Cabelos Cacheados Lumina, da Natura
Promove a hidratação profunda que recupera a estrutura do fio para 4 vezes mais maciez. O sistema de tratamento para cabelos cacheados combina a Biotecnologia pró-teia aos bioativos chia e linhaça, para deixar os cabelos 85% mais definidos e com 5 vezes menos frizz. Fios hidratados e reparados desde a primeira aplicação.
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Condicionador Crespos, da Phytoervas
Formulados com ativos naturais ricos em ácidos graxos, o lançamento atua para fortalecer a fibra capilar, aumentar o volume e a flexibilidade dos fios danificados, além de hidratar profundamente e facilitar o desembaraço. Elaborados com óleo de macadâmia e de groselha negra, manteiga de coco, pantenol e manteiga de karité, ele controla o volume e o frizz, regula a oleosidade e repara a elasticidade natural dos cabelos, garantindo mais brilho e maciez.
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Spray Revitalizador, da Hidratei Cachos
Específico para cachos de curvatura 2 a 4. Composto com manteiga de karité, mel vegano e óleo de pracaxi foi desenvolvido para finalizar e revitalizar os cabelos, facilitando o dia a dia das onduladas, cacheadas e crespas. Desamassa os fios e mantém a definição.