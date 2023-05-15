Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Alta performance

5 lançamentos para cuidar dos cabelos crespos e cacheados

Existem 150 milhões de pessoas consumidoras de produtos voltados para os fios texturizados. E as marcas lançam novos produtos destinados aos cabelos crespos e cacheados
Guilherme Sillva

Guilherme Sillva

Publicado em 15 de Maio de 2023 às 08:50

Mulher de cabelo crespo
As marcas lançam novos produtos destinados aos cabelos crespos e cacheados Crédito: Shutterstock
Uma pesquisa realizada pela Opinion Box mostra que nove em cada 10 brasileiros se declaram negros e observam que hoje existe uma grande variedade na oferta de produtos para os cabelos cacheados quando comparada há cinco anos. E uma outra análise, feita por um tradicional instituto de beleza em parceria com a Universidade de Brasília, aponta que 70% dos brasileiros – considerando uma população 212 milhões -, se apresentam com cabelos cacheados, crespos ou ondulados. Ou seja, existem 150 milhões de pessoas consumidoras de produtos voltados para os fios texturizados.
Por isso, uma realidade que vem mudando o país e sua forma de consumo. As marcas lançam novos produtos destinados aos cabelos crespos e cacheados. A Hidratei, por exemplo, está lançando a Linha Cachos, criada para rotina de cuidados e necessidades dos cabelos ondulados, cacheados e crespos, com produtos específicos para cachos de curvatura 2 a 4. 
Confira outras novidades que chegam ao mercado de beleza proporcionando mais definição e durabilidade aos cabelos cacheados e crespos.

01

Shampoo Fortalece & Cresce, do Beleza Natural

O produto é ideal para as crespas, cacheadas e onduladas que desejam cuidar dos fios desde a raiz, pois ele promove uma limpeza profunda na fibra capilar, preparando-o para receber o tônico multifuncional da mesma linha. Enriquecida com a tecnologia Kerascalp, que age no bulbo capilar, ela garante fios mais fortes e resistentes para um crescimento mais rápido.

02

Gelatina Modeladora, da República Cosmética by Gllendex

É composta com rico extrato de jojoba, macadâmia e silicone especial com alta performance de modelagem e umectação dos fios, com definição por até 72 horas eliminando ressecamento e frizz. Além disso, conta com ativos de proteção térmica, filtro UV e efeito memória, que memoriza a curvatura dos fios podendo ser utilizada para penteados como baby hair e texturização.

03

Máscara Nutritiva Cabelos Cacheados Lumina, da Natura

Promove a hidratação profunda que recupera a estrutura do fio para 4 vezes mais maciez. O sistema de tratamento para cabelos cacheados combina a Biotecnologia pró-teia aos bioativos chia e linhaça, para deixar os cabelos 85% mais definidos e com 5 vezes menos frizz. Fios hidratados e reparados desde a primeira aplicação. 

04

Condicionador Crespos, da Phytoervas

Formulados com ativos naturais ricos em ácidos graxos, o lançamento atua para fortalecer a fibra capilar, aumentar o volume e a flexibilidade dos fios danificados, além de hidratar profundamente e facilitar o desembaraço. Elaborados com óleo de macadâmia e de groselha negra, manteiga de coco, pantenol e manteiga de karité, ele controla o volume e o frizz, regula a oleosidade e repara a elasticidade natural dos cabelos, garantindo mais brilho e maciez.

05

Spray Revitalizador, da Hidratei Cachos

Específico para cachos de curvatura 2 a 4. Composto com manteiga de karité, mel vegano e óleo de pracaxi foi desenvolvido para finalizar e revitalizar os cabelos, facilitando o dia a dia das onduladas, cacheadas e crespas. Desamassa os fios e mantém a definição.

Veja Também

Sem brilho: saiba como cuidar da pele oleosa no dia a dia

Sérum facial: 7 lançamentos que ajudam a cuidar da pele

Vitamina C para a pele: veja os benefícios para o rosto e olheiras

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Beleza
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Acidente com 4 veículos mata uma pessoa na Rodovia Serafim Derenzi
Imagem de destaque
Chuva de 180 mm alaga bairros e deixa estragos em Mucurici
Imagem de destaque
Turismo rural cresce no Brasil e Ruraltur 2026 coloca ES em destaque

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados