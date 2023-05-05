Sem brilho: saiba como cuidar da pele oleosa no dia a dia

A pele oleosa é o tipo de pele mais comum entre os brasileiros. Segundo a Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD), cerca de 70% da população sofre com excesso de oleosidade.
Poros dilatados e alta produção de sebo são características da pele oleosa. Além disso, esse tipo de pele tem mais tendência ao aparecimento de acne – dermatose que atinge 56,4% dos brasileiros de ambos os sexos e, embora seja mais comum na adolescência, também afeta os adultos. "A pele oleosa costuma ter os poros mais visíveis, tolera melhor os cremes com ácidos e adquire brilho especialmente na zona T ao final do dia quando não está bem controlada", conta a dermatologista Renata Bortolini.
A médica explica que as espinhas podem surgir tanto por tendência familiar e alta oleosidade da pele, ou por fatores como a troca de anticoncepcional, o uso de produtos de beleza inadequados para a pele, o estresse, as comidas gordurosas e a exposição solar.
"Retirar a maquiagem, usar sabões específicos, além de produtos que ajudam a controlar a oleosidade ao longo do dia fazem parte da rotina de cuidados. A limpeza de pele regular é um procedimento importante para quem tem acne"
LIMPEZA PROFUNDA
A dermatologista Thayla Campostrini explica que cuidar da pele oleosa requer uma rotina de cuidados que inclui limpeza adequada do rosto pelo menos duas vezes ao dia, uso de hidratantes específicos e filtro solar com baixo teor de oleosidade na composição, além de esfoliações e limpeza de pele periódicas. "Além de jamais dormir de maquiagem e espremer as espinhas, porque pode gerar uma mancha no local, é fundamental passar por uma avaliação com o dermatologista para que o especialista prescreva os produtos adequados. Nunca use nada por conta própria".
Entre os produtos ideais para a pele acneica, a pessoa deve optar por aqueles que promovam limpeza profunda e remoção de resíduos e células mortas, como sabonetes, esfoliantes e tônico de limpeza. "O ideal é procurar usar maquiagem e filtros solares com textura menos oleosa", diz Thayla Campostrini.
"Lavar o rosto é muito mais que uma etapa na rotina de cuidados com a pele oleosa. Entre os benefícios, a limpeza da pele ajuda a remover resíduos, restos de produto, maquiagem e o excesso de oleosidade"
PRINCIPAIS CUIDADOS
- Lavar o rosto é muito mais que uma etapa na rotina de cuidados com a pele oleosa. Entre os benefícios, a limpeza da pele ajuda a remover resíduos, restos de produto, maquiagem e o excesso de oleosidade. Lave o rosto duas vezes ao dia utilizando um sabonete líquido que limpe profundamente e elimine a oleosidade sem agredir a pele.
- Evite a ingestão de alimentos gordurosos, como o chocolate. Adote uma alimentação mais saudável e balanceada à base de legumes, frutas, verduras e carboidratos.
- Use hidratantes para pele oleosa. A pele recebendo a hidratação que precisa, não irá produzir sebo como tentativa de suprir a falta de hidratação. Não hidratar a pele é o maior erro na rotina de skincare de quem tem pele oleosa.
5 LANÇAMENTOS PARA CUIDAR DA PELE OLEOSA E ACNEICA
01
Gel De Limpeza Glycare Control, da Mantecorp Skincare
Promove uma limpeza suave e eficaz com ação antipoluição para as peles oleosas, acneicas e sensíveis, removendo os resíduos e impurezas da pele e reduzindo de forma duradoura o brilho e oleosidade da pele sem agredir ou ressecá-la. Possui ativos que auxiliam na redução e controle da oleosidade por 12 horas. Purifica e acalma a pele; reduz a acne, o brilho e os poros dilatados. O uso ainda pode aumentar em 25% a hidratação da pele por até 8 horas.
02
Esfoliante diário facial Acne Control, da Nivea
Sua fórmula conta com ingredientes eficazes que atuam em diversas dimensões, a fim de reequilibrar a pele com acne, por exemplo: o ácido salicílico, conhecido por reequilibrar o ciclo de esfoliação da pele, a carnitina, que ajuda na regularização da produção de sebo, o sal marinho, também conhecido por suas propriedades antibacterianas e o ácido queridinho da geração Z, o hialurônico, que dá um boost na hidratação da pele. O esfoliante facial reequilibra a pele e ajuda a desobstruir os poros.
03
Micelar C Clean Ultraox, da Noviole
Enriquecida com 10% de vitamina C, pinus pinaster e extratos de pitanga e pepino, o produto é um biodemaquilante para limpeza da pele e oferece ação calmante e antioxidante. Sua fórmula foi desenvolvida para despertar a saúde cutânea, garantindo uma derme hidratada, protegida e iluminada. É indicado para usar após higienização com sabonete ou o gel de limpeza facial.
04
Effaclar Reequilibrante, da La Roche-Posay
Com uma textura de espuma cremosa de limpeza para peles mistas, oleosas e acneicas, o lançamento reduz a oleosidade desde o primeiro uso. Formulado com 21% de glicerina aliada ao ácido salicílico, o produto permite uma limpeza purificante e sem agressões, reforçando sua barreira de proteção, ao mesmo tempo em que controla a oleosidade e suaviza a textura da pele.
05
Acniben On The Spot, da Isdin
Para uso localizado, a novidade ajuda a reduzir as imperfeições e a diminuir o volume dos cravos e espinhas. Contém Niacinamida e Ácido Mandélico que previnem as marcas de acne e deixam a pele mais lisa e suave. Já o ácido salicílico tem ação esfoliante.