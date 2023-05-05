Sem brilho: saiba como cuidar da pele oleosa no dia a dia

01

Gel De Limpeza Glycare Control, da Mantecorp Skincare

Promove uma limpeza suave e eficaz com ação antipoluição para as peles oleosas, acneicas e sensíveis, removendo os resíduos e impurezas da pele e reduzindo de forma duradoura o brilho e oleosidade da pele sem agredir ou ressecá-la. Possui ativos que auxiliam na redução e controle da oleosidade por 12 horas. Purifica e acalma a pele; reduz a acne, o brilho e os poros dilatados. O uso ainda pode aumentar em 25% a hidratação da pele por até 8 horas.

02

Esfoliante diário facial Acne Control, da Nivea

Sua fórmula conta com ingredientes eficazes que atuam em diversas dimensões, a fim de reequilibrar a pele com acne, por exemplo: o ácido salicílico, conhecido por reequilibrar o ciclo de esfoliação da pele, a carnitina, que ajuda na regularização da produção de sebo, o sal marinho, também conhecido por suas propriedades antibacterianas e o ácido queridinho da geração Z, o hialurônico, que dá um boost na hidratação da pele. O esfoliante facial reequilibra a pele e ajuda a desobstruir os poros.

03

Micelar C Clean Ultraox, da Noviole

Enriquecida com 10% de vitamina C, pinus pinaster e extratos de pitanga e pepino, o produto é um biodemaquilante para limpeza da pele e oferece ação calmante e antioxidante. Sua fórmula foi desenvolvida para despertar a saúde cutânea, garantindo uma derme hidratada, protegida e iluminada. É indicado para usar após higienização com sabonete ou o gel de limpeza facial.

04

Effaclar Reequilibrante, da La Roche-Posay

Com uma textura de espuma cremosa de limpeza para peles mistas, oleosas e acneicas, o lançamento reduz a oleosidade desde o primeiro uso. Formulado com 21% de glicerina aliada ao ácido salicílico, o produto permite uma limpeza purificante e sem agressões, reforçando sua barreira de proteção, ao mesmo tempo em que controla a oleosidade e suaviza a textura da pele.

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Acniben On The Spot, da Isdin