Sérum facial: 7 lançamentos que ajudam a cuidar da pele

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Sérum Restaurador Acordei no Glow Skin.q, da Quem Disse, Berenice?

O produto é formulado com ácido glicólico, ácido lático e hibisco, que juntos fazem uma esfoliação de células mortas e restauram a luminosidade da pele, deixando-a radiante, descansada e com aspecto saudável. Garante uniformização das irregularidades da textura da pele, além de refinar os poros. O produto é textura em gel e a indicação é de uso noturno.

02

Sérum Facial Retinol Like, da Face It Vegan Beauty

Fórmula com mais de 98% de ingredientes naturais, conta com ativo que mimetiza a ação do Retinol, suaviza a textura irregular, reduzindo a aparência dos poros e linhas finas, promovendo uniformidade no tom da pele. Contém Peptídeo antienvelhecimento, atuando na melhora e prevenção de rugas finas, flacidez e perda da elasticidade, além do Esqualano Vegetal, inovação tecnológica natural e sustentável que estimula a produção de colágeno. É um tratamento noturno.

03

Clarivis TX Ultra Resist, da Ada Tina

É um sérum booster ultra clareador de alta potência à base de ácido tranexâmico e niacinamida que, juntos, atuam para clarear as manchas mais profundas (inclusive, melasma graus 2 e 3) e, também, as imperfeições causadas pelo sol. A novidade, que possui textura extra leve e não oleosa, também é capaz de reduzir flacidez, rugas e linhas de expressão.

04

Cicaplast B5 Serum, da La Roche-Posay

Sérum facial com concentração exclusiva de 10% de vitamina B5 pura, além de ácido hialurônico, atuando na reparação intensa da pele e prevenção de todos os tipos de danos. Testado em todos os tipos de pele e indicado para reparar a pele afetada por condições extremas (calor, frio, poluição e pós procedimentos em pele íntegra), a novidade proporciona uma ação reparadora super rápida, a partir de 1 hora de aplicação, além de hidratação regeneradora.

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Sérum Facial Niacinamida 10% + Minerais, da Quintal Dermocosméticos

O sérum de Niacinamida Q.BASIS apresenta uma grande versatilidade de uso. Em especial, compreende os dilemas de manchas e falta de viço. Além do efeito uniformizador, também reduz oleosidade e produção sebácea, trata poros, tem ação antioxidante, estimula a produção de colágeno, reduz rugas e linhas de expressão, e combate a acne e os efeitos da glicação, processo responsável por tornar proteínas disfuncionais a partir de fatores ambientais como radiação solar e partículas de poluição.

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Jeju C Radiance Sérum, da Minéraux Beauty

Com toque seco e textura fluída e leve, a novidade tem como base a Água Termal Minéraux e é composto por 10% Vitamina C, Ácido Hialurônico Nanoencapsulado, Jeju Citrus (um ativo à base de Tangerina Coreana Fermentada, que promove um booster de nutrição e potencializa os efeitos da Vitamina C) e Raykami (ativo proveniente de uma planta japonesa, rica em polifenóis que neutralizam o envelhecimento da pele causados pela radiação solar e pelas telas). A combinação dos ativos aumenta quatro vezes a longevidade celular da pele.

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Sérum Only One, da BioBio Cosméticos Naturais