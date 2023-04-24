Sérum facial: 7 lançamentos que ajudam a cuidar da pele

Vamos falar de um dos produtos queridinhos quando falamos de skincare: o sérum facial. Devido a alta concentração de ativos, ele é capaz de penetrar nas camadas mais profundas da pele — e com rápida absorção. Ele é um produto fluido, não gorduroso, de textura leve e de fácil absorção pela pele, permitindo uma boa penetração dos ativos.
"Usualmente, são utilizados ativos com funções de hidratação, controle de oleosidade, minimização de poros, rejuvenescedor e clareamento de manchas. O sérum é ideal para ser aplicado em toda a face", diz a dermatologista Pauline Lyrio.
A médica explica que o objetivo do uso do produto varia de acordo com o ativo que ele estiver veiculando. Geralmente suas funções estão associadas a hidratação de pele, ao controle de oleosidade e ao clareamento de manchas. "Podemos encontrar em suas composições, por exemplo, ativos antioxidantes, como a vitamina C, a vitamina E, o ácido ferúlico, o resveratrol e a coenzima Q-10, que vão auxiliar no combate aos radicais livres", conta.
Os séruns geralmente apresentam associações com ácido hialurônico, o que confere hidratação e melhora do viço da pele, atenuando o aspecto de linhas finas. A textura do produto é leve e de fácil absorção, atendendo a qualquer tipo de pele, inclusive a pele oleosa. "Porém cada pele possui uma necessidade diferente e é o dermatologista quem vai auxiliar na indicação do melhor sérum", lembra Pauline Lyrio.
COMO USAR
A maioria dos séruns pode ser aplicada duas vezes ao dia, sendo recomendado seu uso logo após a higiene adequada da pele, bastando poucas gotas no rosto, no pescoço e no colo. "Pela manhã, é interessante escolher produtos com ação antioxidante, como a vitamina C, pois seu uso ajuda a potencializar o efeito do filtro solar, que será aplicado na sequência", diz a dermatologista.
"Já os séruns à base de ácidos ou derivados retinóides são utilizados preferencialmente à noite, podendo ser associados ou intercalados com outros produtos na rotina do skincare"
Vale lembrar que o sérum não substitui o hidratante. "Apesar de alguns séruns possuírem um poder de hidratação, eles não podem ser utilizados isolados. Os hidratantes são etapa fundamental na rotina do skincare e não devem ser substituídos pelos séruns".
Com tantas opções no mercado, a dermatologista orienta uma avaliação para fazer a melhor escolha. "O dermatologista vai detectar quais são as necessidades da pele e indicar os produtos mais apropriados para a condição, e isso reduz os riscos de reações cutâneas indesejadas e os custos", finaliza Pauline Lyrio.
VEJA 7 NOVOS SÉRUNS LANÇADOS NO MERCADO DE BELEZA
01
Sérum Restaurador Acordei no Glow Skin.q, da Quem Disse, Berenice?
O produto é formulado com ácido glicólico, ácido lático e hibisco, que juntos fazem uma esfoliação de células mortas e restauram a luminosidade da pele, deixando-a radiante, descansada e com aspecto saudável. Garante uniformização das irregularidades da textura da pele, além de refinar os poros. O produto é textura em gel e a indicação é de uso noturno.
02
Sérum Facial Retinol Like, da Face It Vegan Beauty
Fórmula com mais de 98% de ingredientes naturais, conta com ativo que mimetiza a ação do Retinol, suaviza a textura irregular, reduzindo a aparência dos poros e linhas finas, promovendo uniformidade no tom da pele. Contém Peptídeo antienvelhecimento, atuando na melhora e prevenção de rugas finas, flacidez e perda da elasticidade, além do Esqualano Vegetal, inovação tecnológica natural e sustentável que estimula a produção de colágeno. É um tratamento noturno.
03
Clarivis TX Ultra Resist, da Ada Tina
É um sérum booster ultra clareador de alta potência à base de ácido tranexâmico e niacinamida que, juntos, atuam para clarear as manchas mais profundas (inclusive, melasma graus 2 e 3) e, também, as imperfeições causadas pelo sol. A novidade, que possui textura extra leve e não oleosa, também é capaz de reduzir flacidez, rugas e linhas de expressão.
04
Cicaplast B5 Serum, da La Roche-Posay
Sérum facial com concentração exclusiva de 10% de vitamina B5 pura, além de ácido hialurônico, atuando na reparação intensa da pele e prevenção de todos os tipos de danos. Testado em todos os tipos de pele e indicado para reparar a pele afetada por condições extremas (calor, frio, poluição e pós procedimentos em pele íntegra), a novidade proporciona uma ação reparadora super rápida, a partir de 1 hora de aplicação, além de hidratação regeneradora.
05
Sérum Facial Niacinamida 10% + Minerais, da Quintal Dermocosméticos
O sérum de Niacinamida Q.BASIS apresenta uma grande versatilidade de uso. Em especial, compreende os dilemas de manchas e falta de viço. Além do efeito uniformizador, também reduz oleosidade e produção sebácea, trata poros, tem ação antioxidante, estimula a produção de colágeno, reduz rugas e linhas de expressão, e combate a acne e os efeitos da glicação, processo responsável por tornar proteínas disfuncionais a partir de fatores ambientais como radiação solar e partículas de poluição.
06
Jeju C Radiance Sérum, da Minéraux Beauty
Com toque seco e textura fluída e leve, a novidade tem como base a Água Termal Minéraux e é composto por 10% Vitamina C, Ácido Hialurônico Nanoencapsulado, Jeju Citrus (um ativo à base de Tangerina Coreana Fermentada, que promove um booster de nutrição e potencializa os efeitos da Vitamina C) e Raykami (ativo proveniente de uma planta japonesa, rica em polifenóis que neutralizam o envelhecimento da pele causados pela radiação solar e pelas telas). A combinação dos ativos aumenta quatro vezes a longevidade celular da pele.
07
Sérum Only One, da BioBio Cosméticos Naturais
Feito para ser usado à noite, o produto conta com o poder antioxidante que dura 8 horas e mantém a hidratação facial até de manhã. O processo natural de reparação da pele à noite é potencializado pela adição de 10% de vitamina C pura (uniformizadora de manchas), 3% de vitamina E (que combate radicais livres), 2% de controle de oleosidade e 1% de ácido hialurônico (suavizante e agente preenchedor). Ele reduz linhas e rugas, minimiza os poros, controla a oleosidade e a acne, além de ter hidratação intensa.