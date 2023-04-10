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Surgiu na Coreia do Sul

O que é slugging? Saiba os benefícios da tendência de beleza

O objetivo de passar a vaselina na pele é criar uma película, como se fosse uma máscara, para reter mais água na pele e evitar a sua desidratação
Guilherme Sillva

Guilherme Sillva

Publicado em 10 de Abril de 2023 às 08:00

slugging: tendência de beleza
A técnica do produto a base de petrolato surgiu na Coreia do Sul Crédito: Shutterstock
O slugging, técnica de terminar a rotina de cuidados noturna com um emoliente oclusivo para trazer benefícios para sua pele, virou tendência nas redes sociais. O nome inglês vem de slug, que significa lesma, e consiste na aplicação de produto a base de petrolato, geralmente a vaselina, na intenção de criar uma camada de oclusão, blindando a pele e ajudando a potencializar o efeito de hidratação.
A técnica que surgiu na Coreia do Sul, tem feito sucesso em muitos países e ficou conhecida no Brasil. A dermatologista Thayla Campostrini explica que o objetivo de passar a vaselina na pele é criar uma película, como se fosse uma máscara, para reter mais água na pele e evitar a sua desidratação. "Desta forma, ajuda a hidratar a pele. Apesar de muitas pessoas não saberem, a vaselina já é usada há muito tempo em vários cosméticos, pois além de ajudar na hidratação, contribui com a espalhabilidade do produto sobre a pele".
O uso do produto é aconselhado para as áreas mais ressecadas do corpo, como calcanhares, joelhos e cotovelos. "Pessoas com pele muito oleosa e com tendência a acne e milium devem evitar usar vaselina no rosto, pois pode potencializar a condição já existente. Além disso, algumas peles podem reagir ao produto e apresentar irritações locais", conta Thayla Campostrini.
"A aplicação do produto é um risco para o desenvolvimento de acne. Produtos como a vaselina, aumentam a chance de obstrução dos poros, podendo piorar a acne"
A médica também fala sobre os cuidados ao utilizar esse tipo de produto. "Considerando que a pessoa tem uma pele seca ou sensível e opte por fazer o uso da vaselina, é recomendado que aplique uma fina camada sobre a pele do rosto, ou seja, não é recomendado aplicar em grande quantidade", diz Thayla Campostrini.
Já as pessoas que possuem pele oleosa devem evitar essa prática, optando pelo uso de hidratantes específicos para este tipo de pele, idealmente prescritos por uma dermatologista.

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