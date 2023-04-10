O que é slugging? Saiba os benefícios da tendência de beleza

A técnica do produto a base de petrolato surgiu na Coreia do Sul Crédito: Shutterstock

O slugging, técnica de terminar a rotina de cuidados noturna com um emoliente oclusivo para trazer benefícios para sua pele, virou tendência nas redes sociais. O nome inglês vem de slug, que significa lesma, e consiste na aplicação de produto a base de petrolato, geralmente a vaselina, na intenção de criar uma camada de oclusão, blindando a pele e ajudando a potencializar o efeito de hidratação.

A técnica que surgiu na Coreia do Sul, tem feito sucesso em muitos países e ficou conhecida no Brasil. A dermatologista Thayla Campostrini explica que o objetivo de passar a vaselina na pele é criar uma película, como se fosse uma máscara, para reter mais água na pele e evitar a sua desidratação. "Desta forma, ajuda a hidratar a pele. Apesar de muitas pessoas não saberem, a vaselina já é usada há muito tempo em vários cosméticos, pois além de ajudar na hidratação, contribui com a espalhabilidade do produto sobre a pele".

O uso do produto é aconselhado para as áreas mais ressecadas do corpo, como calcanhares, joelhos e cotovelos. "Pessoas com pele muito oleosa e com tendência a acne e milium devem evitar usar vaselina no rosto, pois pode potencializar a condição já existente. Além disso, algumas peles podem reagir ao produto e apresentar irritações locais", conta Thayla Campostrini.

"A aplicação do produto é um risco para o desenvolvimento de acne. Produtos como a vaselina, aumentam a chance de obstrução dos poros, podendo piorar a acne"

A médica também fala sobre os cuidados ao utilizar esse tipo de produto. "Considerando que a pessoa tem uma pele seca ou sensível e opte por fazer o uso da vaselina, é recomendado que aplique uma fina camada sobre a pele do rosto, ou seja, não é recomendado aplicar em grande quantidade", diz Thayla Campostrini.