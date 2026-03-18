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'Duna 3' ganha primeiro trailer com retorno de Timothée Chalamet e Zendaya; assista

Terceiro filme da saga de Duna estreia nos cinemas em 18 de dezembro de 2026

Publicado em 18 de março de 2026 às 10:21

'Duna 3' ganha primeiro trailer com retorno de Timothée Chalamet e Zendaya Crédito: Divulgação Warner Bros

Paul Atreides está de volta. A Warner Bros. Pictures divulgou nesta terça, 17, o primeiro trailer de Duna: Parte Três, que traz Timothée Chalamet, Zendaya e Rebecca Ferguson novamente nos papéis principais. Além deles, o filme terá Robert Pattinson entre as adições ao elenco.

O novo longa, que adapta o segundo livro da saga de Frank Herbert, O Messias de Duna, de 1969, irá encerrar a trilogia de Denis Villeneuve, e continua a história após os eventos de Duna: Parte Dois (2024), quando Paul se uniu aos Fremen, se apaixonou por Chani (Zendaya) e derrotou os Harkonnen.

A continuação, segundo o próprio Villeneuve, vai expandir a participação de alguns personagens que apareceram pouco no segundo filme, como as vividas por Florence Pugh, Anya-Taylor Joy e Léa Seydoux. Completam o elenco também Jason Momoa e Charlotte Rampling.

Qual é a história de "Duna: Parte Três"?

Nas páginas, O Messias de Duna se passa 12 anos após a ascensão de Paul Atreides, consciente das decisões que tomou e do peso da jihad iniciada em seu nome.

As transformações promovidas por Paul, que incluem a propagação da filosofia dos Fremen, causam conflitos entre facções importantes e contrárias ao imperador, que agora se unem para tentar detê-lo. No entanto, suas visões premonitórias mostram que o pior ainda está por vir. A história aborda as consequências do poder absolutista e os perigos da crença obstinada e inquestionável.

Duna: Parte 3 tem estreia marcada para 17 de dezembro de 2026, no mesmo dia de Vingadores: Doutor Destino. Confira trailer:

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