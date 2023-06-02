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Área sensível

Creme para os olhos: 5 novidades para diminuir sinais e olheiras

Produtos vão de R$ 15 a R$ 229 e chegam para melhorar a hidratação da região, diminuindo o aspecto craquelado por ressecamento, e até clarear as olheiras
Guilherme Sillva

Guilherme Sillva

Publicado em 02 de Junho de 2023 às 09:28

Mulher cuidando da área ao redor dos olhos
A área ao redor dos olhos é uma das primeiras regiões que revelam os sinais do tempo Crédito: Shutterstock
A pele ao redor dos olhos é mais fina e sensível, se comparada ao restante do rosto. Por isso, ela é uma das primeiras regiões que revelam os sinais do tempo. "A pele dessa região é muito fina e sofre mais com a perda de colágeno. As rugas aparecem mais precocemente, e a flacidez piora o aspecto envelhecido", diz a dermatologista Isabella Redighieri.
A médica conta que as principais causas que deixam os nossos olhos cansados são a perda de colágeno, as bolsas, as rugas e os hábitos como privação de sono, a má alimentação e o excesso de bebida alcoólica. A área ao redor dos olhos pode sofrer com hiperpigmentação, rugas, falta de hidratação e flacidez. "E todos esses fatores vão se somando ao longo da vida, e acentuam o aspecto envelhecido dessa região", explica Isabella Redighieri.

CREMES

A dermatologista conta que é necessário usar os cremes na área dos olhos, já que eles ajudam a disfarçar o aspecto enrugado e craquelado da pálpebra inferior principalmente causado pela desidratação que ocorre nessa área com o passar dos anos. Os cremes melhoram a hidratação dessa região, diminuindo o aspecto craquelado por ressecamento. Também podem clarear olheiras quando é utilizado ativos clareadores nas fórmulas. "Infelizmente, eles não melhoram as rugas nem a flacidez propriamente dita, mas possuem um papel positivo na hidratação local", ressalta.
"A escolhas do melhor creme para cada um deve levar em conta as queixas. Geralmente seleciono um veículo bem hidratante, e associo pelo menos um ativo antioxidante, um clareador e um tensor. Podem ser utilizados duas vezes ao dia, com a rotina da face"
As máscaras e compressas ajudam principalmente a melhorar a circulação e drenagem local, diminuindo o inchaço e o aspecto de bolsas. Já em relação as rugas e flacidez, os cremes não ajudam. Por isso, para firmeza da pele é preciso fazer o uso de tecnologias. 
"As tecnologias nos ajudam e tratar profundamente as rugas e a flacidez. O ideal é sempre que possível, estimular a pele dessa região com lasers e com o Ultrassom microfocado, que são tecnologias de ponta. Além de tratar rugas, flacidez e bolsas, previnem com muita eficácia o envelhecimento da pele", ressalta Isabella Redighieri.
A área ao redor dos olhos pede creminhos especiais, e muitas novidades desembarcaram no mercado de beleza recentemente. Veja cinco lançamentos e seus benefícios. 

5 LANÇAMENTOS PARA CUIDAR DA ÁREA DOS OLHOS

01

Hyaluron Activ B3 Olhos, da Avéne

O produto que possui tripla ação corretiva: preenche o contorno dos olhos e reduz bolsas e olheiras. Com textura gel creme, leve e não oleosa, o produto também hidrata de forma imediata e duradoura, proporcionando um efeito de tonificação natural que aumenta naturalmente o brilho dos olhos, graças à adição do Extrato de Haritaki, conhecido na Índia como "árvore da longevidade", que reduz significativamente a perda natural do ácido hialurônico, mantendo a pele hidratada, preenchida e saudável. Preço: R$ 229,99, na Amazon (COMPRE AQUI)

02

Creme para a área dos olhos Cafeína, da Face It

Hidratante que promove a redução das bolsas e da pigmentação das olheiras. Fórmula com mais de 96% de ingredientes naturais, devolve a firmeza da pele ao redor dos olhos. Auxilia na redução de olheiras e na pigmentação de melanina, uniformizando o tom da pele e possui efeito lifting imediato e de longa duração. Preço: R$ 62,90, no Beleza na Web

03

Q10 Antissinais Expert, da Nivea

A fórmula de rápida absorção é enriquecida com ingredientes poderosos como: Q10 puro, peptídeos de bioxifill, ácido hialurônico e creatina, que penetra profundamente na pele e alcança até sua 10ª camada, melhorando a aparência de linhas finas e rugas, formando uma película hidratante na superfície da pele. Após duas semanas, as rugas da área dos olhos são visivelmente reduzidas. Preço: 94,98, na Amazon (COMPRE AQUI)

04

Sérum olhos Healthy Renew, da Cetaphil

O produto foi desenvolvida com um complexo de ingredientes que promovem ação pró-colágeno e antioxidante. Ele reduz as rugas e linhas finas ao redor dos olhos, tem rápida absorção e diminui as olheiras e sinais de fadiga. Sua fórmula conta com Pantenol, componente que melhora a barreira cutânea protegendo contra a irritação da pele. Preço: R$ 126,09, na Amazon (COMPRE AQUI)

05

Máscara Magic Gel Eye Mask Hidratação e Maciez, da KISS New York

É indicada para quem deseja tratar olheiras, bolsas e linhas de expressão. Em sérum, sua fórmula conta com hibisco, colágeno e ácido hialurônico para ajudar a hidratar, desinchar e equilibrar a hiperpigmentação na pálpebra inferior, além de melhorar a elasticidade da pele. Preço: R$ 15,54, na Amazon (COMPRE AQUI)

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