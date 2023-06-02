Creme para os olhos: 5 novidades para diminuir sinais e olheiras

A pele ao redor dos olhos é mais fina e sensível, se comparada ao restante do rosto. Por isso, ela é uma das primeiras regiões que revelam os sinais do tempo. "A pele dessa região é muito fina e sofre mais com a perda de colágeno. As rugas aparecem mais precocemente, e a flacidez piora o aspecto envelhecido", diz a dermatologista Isabella Redighieri.
A médica conta que as principais causas que deixam os nossos olhos cansados são a perda de colágeno, as bolsas, as rugas e os hábitos como privação de sono, a má alimentação e o excesso de bebida alcoólica. A área ao redor dos olhos pode sofrer com hiperpigmentação, rugas, falta de hidratação e flacidez. "E todos esses fatores vão se somando ao longo da vida, e acentuam o aspecto envelhecido dessa região", explica Isabella Redighieri.
A dermatologista conta que é necessário usar os cremes na área dos olhos, já que eles ajudam a disfarçar o aspecto enrugado e craquelado da pálpebra inferior principalmente causado pela desidratação que ocorre nessa área com o passar dos anos. Os cremes melhoram a hidratação dessa região, diminuindo o aspecto craquelado por ressecamento. Também podem clarear olheiras quando é utilizado ativos clareadores nas fórmulas. "Infelizmente, eles não melhoram as rugas nem a flacidez propriamente dita, mas possuem um papel positivo na hidratação local", ressalta.
As máscaras e compressas ajudam principalmente a melhorar a circulação e drenagem local, diminuindo o inchaço e o aspecto de bolsas. Já em relação as rugas e flacidez, os cremes não ajudam. Por isso, para firmeza da pele é preciso fazer o uso de tecnologias.
"As tecnologias nos ajudam e tratar profundamente as rugas e a flacidez. O ideal é sempre que possível, estimular a pele dessa região com lasers e com o Ultrassom microfocado, que são tecnologias de ponta. Além de tratar rugas, flacidez e bolsas, previnem com muita eficácia o envelhecimento da pele", ressalta Isabella Redighieri.
A área ao redor dos olhos pede creminhos especiais, e muitas novidades desembarcaram no mercado de beleza recentemente. Veja cinco lançamentos e seus benefícios.