10 lançamentos de beleza: séruns, esfoliante facial, iluminadores e mais

01

Hyaluron Activ B3 Sérum Concentrado, da Avéne

Com uma combinação exclusiva de ativos, com Niacinamida, Ácido Hialurônico e Adenosina, ativos impulsionadores da longevidade, o produto atua de dentro para fora e estimula a regeneração celular de forma duradoura, atuando diretamente sobre as causas do envelhecimento celular. O sérum tem consistência aquafluída, rápida absorção e garante uma pele firme e regenerada em apenas duas semanas de uso.

02

Creme de Tratamento 2 em 1 Divina Cor, da Skala

A marca apresenta a linha Divina Cor, com o foco nos cabelos coloridos. Sejam cores fantasia ou tinturas mais clássicas como o loiro, o lançamento é enriquecido com a proteína do arroz, vitamina E, aminoácidos e óleos de linhaça e coco. O creme promete devolver o brilho natural de fios danificados, prevenir a queda, fortalecer e resgatar a flexibilidade natural dos fios e ainda garante hidratação e brilho. O creme de tratamento 2 em 1 é ultra reparador, agindo profundamente nos fios danificados, deixando-os macios e com brilho incrível.

03

Sérum Facial Healthy Renew, da Cetaphil

Com uma combinação de ingredientes como peptídeos purificados, extrato de arroz e extrato de Edelweiss, a novidade proporciona uma pele rejuvenescida e mais saudável. O sérum facial promove rejuvenescimento e aparência mais saudável em duas semanas, além de reduzir as rugas e linhas finas. Os peptídeos purificados de sua composição promovem ação pró-colágeno e antioxidante.

04

Duo Multifuncional Blush e Iluminador, da Care Natural Beauty

Agora a linha de Blush Duo da marca conta com duas novas cores desenvolvidas em parceria com maquiadora Savana Sá. O produto conta com blush e iluminador, sendo multifuncional. Além de colorir, também atua como um tratamento para pele, pois possui na formulação ativos de skincare, como esqualano de oliva, manteiga de karité, Vitamina E natural, óleo de damasco, ácido hialurônico vegetal e manteiga de cupuaçu.

05

Tônico Adstringente Facial Controle da Oleosidade, da Raavi

Tonifica, controla a oleosidade excessiva, reduz o brilho e reequilibra o PH da pele. Entre os ativos, estão o Ácido Glicólico (que tem a capacidade de promover um efeito renovador à pele), o Ácido Salicílico (que atua como regularizador da oleosidade e também é um anti-inflamatório potencial) e o D-Pantenol, que mantém a pele hidratada. Indicado para pele mista e oleosa.

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Esfoliante Facial, da Intua Beauty

Desenvolvido com 91% de ingredientes de origem natural, que removem as células mortas e, ao mesmo tempo, acalmam, hidratam e protegem o rosto, o produto também pode ser aplicado nos lábios, pescoço, cotovelo, joelhos e mãos. O produto possui semente de Rosa Mosqueta e micropartículas de Bambu, responsáveis pela esfoliação física multinível, enzima Papaína combinada com aminoácidos, que promove a esfoliação enzimática e limpeza profunda, além de ácidos salicílico, lático e glicólico, garantindo a esfoliação química

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Ilumineé Gro, da Bel Col Cosméticos

Gel para crescimento dos cílios e sobrancelhas. O cosmético tem como principal princípio ativo o Baicapil, um inovador e poderoso blend natural antiqueda composto por flor calota craniana chinesa, extrato de soja e germe de trigo. Essa sinergia induz o estímulo de crescimento e fortalecimento do fio, aumentando sua densidade e a redução da queda. De fácil aplicação e textura leve, o cosmético não deixa a região com aspecto sobrecarregado.

08

Paleta multifuncional Super Deluxe, da Contém1g

Com tons neutros e universais, a paleta oferece cinco sombras deslizantes, iluminador e blush, tornando-se um item multifuncional. As sombras cremosas, com tons cintilantes, apresentam uma textura sedosa que deposita a cor de forma intensa, além de esfumar com suavidade e ter longa duração. O iluminador e blush possuem fórmula que confere uma textura suave e cremosa após a aplicação.

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Sabonete Corporal com Vitamina C, da Cloy

O sabonete em barra contém vitamina C em sua composição. O lançamento possui creme hidratante vegetal e manteiga de karité, elementos marcantes na composição dos sabonetes da marca e que fornecem super hidratação. A escolha da vitamina C como ativo traz um sensorial energizante para o corpo na hora do banho.

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Fiber Concentrate Immune, da Herbalife