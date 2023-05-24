Quer substituir o açúcar branco? Especialistas apontam opções naturais

O açúcar branco consumido em excesso traz diversas consequências Crédito: Shutterstock

o uso dessas substâncias pode trazer efeitos indesejáveis potenciais do uso prolongado, como um risco aumentado de diabetes tipo 2, doenças cardiovasculares e mortalidade em adultos. Resultados de uma revisão sistemática das evidências disponíveis sugerem que o uso dos adoçantes não oferece nenhum benefício a longo prazo na redução da gordura corporal em adultos ou crianças. A organização também afirmou que

“Substituir açúcares livres por adoçantes sem açúcar não ajuda no controle de peso a longo prazo. As pessoas precisam considerar outras maneiras de reduzir a ingestão de açúcares livres, como consumir alimentos com açúcares naturais, como frutas, ou alimentos e bebidas sem açúcar”, disse Francesco Branca, diretor de Nutrição e Segurança Alimentar da OMS.

OUTRAS OPÇÕES

A endocrinologista Gisele Lorenzoni diz que o consumo de adoçantes é indicado para os pacientes com diabetes tipo 2. Em alguns casos, para pacientes com pré-diabetes e com diabetes tipo 1 que não podem ingerir açúcar. "Pacientes que já estão acostumados, há muitos anos, a consumir adoçantes para controle de peso não precisam suspender o uso. Muito menos trocar o adoçante pelo açúcar. A intenção do alerta da OMS é desencorajar a ingestão de produtos artificiais e até do açúcar, estimulando o consumo dos alimentos em sua versão natural".

Uma delas é o ganho de peso visto que ele é calórico. "Para quem tem predisposição à doenças como o diabetes, aumenta o risco de desenvolver esse problema. Há também a possibilidade de formação de gordura no fígado, A médica alerta que o açúcar branco consumido em excesso traz diversas consequências.. "Para quem tem predisposição à doenças como o diabetes, aumenta o risco de desenvolver esse problema. Há também a possibilidade de formação de gordura no fígado, aumento da pressão arterial quando há ganho de peso, além de aumentar os níveis de triglicerídeos ", ressalta Gisele Lorenzoni.

"Adoçantes naturais, como oxilitol e o eritritol são produtos de uso recente e ainda não temos muitos estudos sobre eles. O stévia é um dos mais indicados e recomendamos quando o paciente tem alguma restrição ao consumo do açúcar, como os diabéticos"

A médica lembra que o ideal é não consumir açúcar. "Mesmo que seja o mascavo, de coco e tantas outras opções. Precisamos lembrar que são todos açúcares e eles devem ser evitados, assim como o açúcar branco", diz Gisele Lorenzoni. Segundo a endocrinologista, a fruta é uma das melhores opções para substituir o consumo de açúcar. O mel também é considerado um açúcar natural.

EDUCAR PALADAR

A médica nutróloga Marcella Garcez conta que as pessoas que estavam acostumadas a consumir adoçantes para controlar o peso corporal, deveriam educar o paladar para consumir os alimentos e as bebidas preferencialmente não adoçados, com o sabor original. "Para as situações especiais existem algumas opções que podem ser consideradas substitutos do açúcar, com menor concentração calórica", diz.

A OMS recomenda um limite no consumo de açúcar adicionado a um máximo de 10% das calorias diárias totais. Para uma dieta de 2.000 calorias por dia, isso equivale a um máximo de 50 gramas de açúcar adicionado por dia. No entanto, segundo dados do Ministério da Saúde, o brasileiro consome em média 80 gramas de açúcar diárias, muito acima das recomendações seguras. "Essas diretrizes se referem ao açúcar adicionado, ou seja, o açúcar que é somado aos alimentos e bebidas durante o processamento, preparação ou consumo, e não ao açúcar naturalmente presente em alimentos como frutas frescas e laticínios não adoçados", diz Marcella Garcez.

"Existem diversas opções disponíveis para substituir o açúcar branco tradicional. Porém é importante lembrar que todas as sugestões continuam sendo açúcares, com praticamente os mesmos impactos negativos do consumo excessivo de sacarose e o risco da perpetuação do mal hábito de adicionar dulçor aos alimentos e bebidas"

VEJA OPÇÕES PARA SUBSTITUIR O AÇÚCAR

O mel é considerado um açúcar natural Crédito: Shutterstock

Açúcar de coco: é derivado do néctar das flores do coqueiro e tem um sabor doce semelhante ao açúcar mascavo. Possui a mesma carga calórica do açúcar comum (4cal/g), mas com um índice glicêmico mais baixo e alguns nutrientes como potássio, ferro e zinco.





é derivado do néctar das flores do coqueiro e tem um sabor doce semelhante ao açúcar mascavo. Possui a mesma carga calórica do açúcar comum (4cal/g), mas com um índice glicêmico mais baixo e alguns nutrientes como potássio, ferro e zinco. Demerara: o açúcar demerara ou mascavo é obtido a partir do suco da cana-de-açúcar integral, contém as mesmas concentrações calóricas do açúcar branco, mas também possui minerais, como magnésio, cálcio e potássio. Por ser menos processado, pode ser considerado mais saudável que outros tipos de açúcar como o cristal e o branco.





o açúcar demerara ou mascavo é obtido a partir do suco da cana-de-açúcar integral, contém as mesmas concentrações calóricas do açúcar branco, mas também possui minerais, como magnésio, cálcio e potássio. Por ser menos processado, pode ser considerado mais saudável que outros tipos de açúcar como o cristal e o branco. Mel: é um açúcar natural produzido pelas abelhas a partir do néctar das flores, com um terço a menos na concentração de calorias, que o açúcar tradicional (3cal/g). Com sabor rico e adocicado, contém pequenas quantidades de vitaminas, minerais e antioxidantes.





é um açúcar natural produzido pelas abelhas a partir do néctar das flores, com um terço a menos na concentração de calorias, que o açúcar tradicional (3cal/g). Com sabor rico e adocicado, contém pequenas quantidades de vitaminas, minerais e antioxidantes. Xarope de bordo: é extraído da seiva da árvore de bordo e tem um sabor distinto e menor carga de calorias quando comparado com o açúcar (2,5cal/g). Frequentemente usado como acompanhamento de panquecas e waffles, por algumas culturas. O cuidado, no momento da compra, é de adquirir o xarope de bordo puro, pois muitos têm a adição de açúcar ou xarope de milho, que mudam a sua composição e qualidade.





é extraído da seiva da árvore de bordo e tem um sabor distinto e menor carga de calorias quando comparado com o açúcar (2,5cal/g). Frequentemente usado como acompanhamento de panquecas e waffles, por algumas culturas. O cuidado, no momento da compra, é de adquirir o xarope de bordo puro, pois muitos têm a adição de açúcar ou xarope de milho, que mudam a sua composição e qualidade. Agave: é um açúcar líquido derivado da planta de agave, com menos calorias que o açúcar (3cal/g). Com sabor doce, de alto poder adoçante, no entanto, é importante usar com moderação, pois possui um alto teor de frutose.



A médica nutróloga explica que a adição de dulçor em bebidas como sucos, cafés e chás é uma escolha pessoal, mas reduzir ou evitar os açúcares ou adoçantes adicionados pode trazer benefícios para a saúde. "O melhor líquido para hidratar o corpo é a água, que é insubstituível e pode ser natural ou gaseificada. Os outros líquidos são apenas um complemento da ingesta hídrica e devem, preferencialmente, ser consumidos não adoçados", diz Marcella Garcez.