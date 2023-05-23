Psoríase: entenda a doença que acomete o cantor Xand Avião há 4 anos

Xand Avião disse que tinha vergonha das lesões provocadas pelo problema Crédito: Reprodução @xandavião

O cantor Xand Avião publicou um vídeo em sua rede social falando sobre o diagnóstico de psoríase, que recebeu há quatro anos. O artista disse que tinha vergonha das lesões provocadas pelo problema e que, no início, não conseguia nem sair de casa.

“Começou no meu dedo, achava que era alguma coisa de pele. A médica passou algumas pomadas, que não surtiram efeito. Só que, do meu dedo, começou a passar para a minha cabeça, para a orelha e aumentava cada vez mais”, contou.

O artista revelou que chegou a cantar de boné em shows para disfarçar as lesões visíveis que foram provocadas pela doença. "Teve alguns shows que eu fiz de boné, porque eu estava com vergonha já, sem querer dar entrevista, porque é feio, é muito aparente. Como eu tiro 100 fotos por noite, dou quatro entrevistas, estava me incomodando".

Xand Avião tranquilizou os fãs que querem tirar fotos ou conhecê-lo. "É uma doença que não dói. É feio, mas não pega. Quem está perto de mim, não tenha medo de tirar foto, que não pega, não passa".

Segundo o cantor, a dose do medicamento contra a doença custa R$ 17 mil. Ele conseguiu a cobertura pelo plano de saúde para a terapia, mas disse que o Sistema Único de Saúde (SUS) também oferece o tratamento.

O QUE É

doença inflamatória da pele caracterizada por manchas avermelhadas e descamativas, que podem acometer o corpo inteiro, inclusive o couro cabeludo, as unhas e em alguns casos as articulações, A psoríase é uma, que podem acometer o corpo inteiro, inclusive o couro cabeludo, as unhas e em alguns casos as articulações, quando é chamada de artrite psoriática

Psoríase Crédito: Shutterstock

"A doença tem um componente hereditário importante, de 30 a 40% das pessoas com psoríase têm familiar de primeiro grau com a doença. É muito desencadeada e agravada por estresse. Alguns outros fatores como a pele seca, o clima mais seco e o frio podem agravar o quadro. Não há causa muito bem determinada, é multifatorial", explica a dermatologista Juliana Drumond.

Os sintomas são as placas avermelhadas pelo corpo. A médica conta que é muito comum começarem a aparecer sobre as articulações: dedos, mãos, cotovelos e joelhos. "Podem se manifestar com coceira ou ardência nas lesões. Em outras pessoas, porém, manifesta-se sem ardor ou coceira", diz Juliana Drumond.

"A psoríase impacta muito na qualidade de vida, limitando a vida social e profissional. Apesar de não ser contagiosa, os pacientes acabam tendo vergonha das lesões. Especialmente no caso de profissões que utilizam as mãos, esses pacientes se sentem envergonhados no dia a dia. Dependendo do caso, é importante o acompanhamento psicológico"

TRATAMENTO

A doença não tem cura, mas pode ser tratada. De forma geral, os tratamentos indicados para quem tem psoríase são simples e com bons resultados na maioria das vezes. "Nos casos mais leves, cremes são suficientes para tratar. Se acometer uma extensão maior do corpo, normalmente é necessário o uso de medicações sistêmicas, orais ou injetáveis. Muitas vezes, quando se suspende o tratamento, ela volta", diz a dermatologista.

Os tratamentos mais modernos envolvem o uso de imunobiológicos para casos mais graves, como eritrodermia, quando atinge toda a superfície corpórea. "Essa medicação tem custo elevado mas é coberta pelo plano de saúde ou fornecida pelo SUS, se houver indicação", conta Juliana Drumond.