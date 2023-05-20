7 alimentos que ajudam a desinflamar o corpo

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CHIA

Originária da América Central, a chia é uma semente amplamente conhecida por fornecer benefícios ao corpo, sobretudo contra inflamações. Rica em ômega 3 e antioxidantes, a semente ajuda a reduzir a produção de substâncias inflamatórias e combater o estresse oxidativo, além de reduzir os riscos de doenças cardiovasculares. “O ômega 3 [da semente de chia] ajuda na regulação da pressão dos vasos sanguíneos, uma vez que aumenta a fluidez sanguínea, evitando, assim, o aumento da pressão arterial”, diz a nutricionista Roseli Rossi.

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ABACATE

O abacate é uma fruta altamente nutritiva e versátil. Com propriedades como vitamina C, E e K, fitosteróis e gorduras saudáveis (monoinsaturados), ele age como um anti-inflamatório natural, visto que neutraliza os radicais livres, moléculas instáveis que podem causar inflamação e danos às células, e reduz a incidência de inflamações, especialmente no sistema cardiovascular.

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TOMATE

O tomate é um alimento rico em licopeno, substância carotenoide que confere cor avermelhada à fruta, também encontrada em outros alimentos como melancia, morango e goiaba. Conhecido por sua propriedade antioxidante, a substância ajuda a reduzir inflamações relacionadas a doenças crônicas e ainda protege a pele contra os raios solares.

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CÚRCUMA

A cúrcuma é uma especiaria amplamente utilizada na culinária, e seu principal composto ativo, a curcumina, tem demonstrado propriedades anti-inflamatórias. Isso porque a substância é um antioxidante eficaz contra os radicais livres e estimula o sistema imunológico contra processos inflamatórios, atuando também no alívio das dores articulares.

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FOLHAS VERDES

As folhas verdes como o espinafre, a couve, a rúcula, o aipo e o chá verde possuem propriedades como vitamina C, E e K, carotenoides, polifenóis e fibras que são excelentes inibidores de inflamações. No entanto, é importante destacar que essas folhas são mais benéficas quando consumidas frescas, seja em saladas ou sucos, e devem ser combinadas com um estilo de vida saudável.

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AZEITE DE OLIVA

O azeite de oliva é um óleo vegetal extraído das azeitonas e é conhecido por seus muitos benefícios para a saúde. Uma rica fonte de gorduras saudáveis, ele tem compostos anti-inflamatórios e antioxidantes, como a vitamina E, e bioativos que ajudam a reduzir e aliviar os sintomas de doenças associadas às inflamações.

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PEIXES