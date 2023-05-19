Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Dia Nacional de Combate à Cefaleia

Dor de cabeça: saiba quando procurar ajuda médica

A cefaleia é uma sensação de desconforto ou dor, que pode estar em qualquer lugar acima dos ombros, com várias características e intensidades
Guilherme Sillva

Guilherme Sillva

Publicado em 19 de Maio de 2023 às 09:47

dor de cabeça
Para evitar as dores de cabeça, é importante ter hábitos de vida saudáveis Crédito: Shutterstock
A dor de cabeça pode ser leve ou intensa, aparecer sozinha ou acompanhada de outros incômodos. É comum ao final de um dia estressante de trabalho, mas também pode surgir sem um motivo aparente. Sempre indesejada, ela limita as atividades do dia a dia, e pode ser também um sinal de que a saúde não vai bem.
O dia 16 de maio marca o Dia Nacional de Combate à Cefaleia. Segundo dados da Sociedade Brasileira de Cefaleia (SBCE), no Brasil, mais de 30 milhões de pessoas sofrem com essa enfermidade. No mundo a enxaqueca atinge 1 bilhão de pessoas e é a sexta doença crônica que mais incapacita, de acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS). "A dor de cabeça é uma sensação de desconforto ou dor, que pode estar em qualquer lugar acima dos ombros, com várias características e intensidades, que chamamos de cefaleia", diz o neurologista Leonardo Maciel, da Samp.
O médico conta que existem cefaleias muito breves, como apenas um choque ou uma fincada. Podem ser muito intensas apesar da curta duração, e podem repetir-se em intervalos regulares ou não. "Outras podem ter caráter em pressão ou latejante, e durar horas, dias, e podem se tornar crônicas, durando semanas, meses ou até anos". As dores de cabeça podem ser sintomas de enxaqueca, mas também pode ser um dos sintomas de doenças potencialmente graves e com risco sequelas, como meningites, tumores cerebrais e aneurismas. Por isso, o neurologista alerta quando procurar ajuda:
  • Dor de cabeça intensa desde o primeiro momento. Uma dor que já começa muito forte.

  • A dor de cabeça que surgiu e manteve-se diária, persistente durante todo o dia. Uma dor que, desde o início, apresenta apenas uma melhora transitória com analgésicos.

  • A dor de cabeça em que a pessoa diz "nunca tive uma cefaleia tão forte", precisa ser investigada o quanto antes. 

  • A dor de cabeça capaz de fazer você perder o sono, de te acordar no meio da noite. 

  • Quando a dor é unilateral, isto é, não muda ou nunca mudou de localização, sugere uma causa localizada, uma lesão orgânica, e precisa ser investigada
A pessoa deve procurar ajuda médica sempre que as dores se repetirem três vezes ou mais por mês. Se sentir algum sintoma estranho, ou se a cefaleia mudou de padrão ou de características deve procurar o médico

TIPOS DE DORES DE CABEÇA

As dores de cabeça podem ser classificadas de duas formas, devido à natureza das suas causas. As cefaleias primárias, que não têm uma causa secundária estabelecida, geralmente tendem a melhorar mesmo sem tratamento, mas também a reaparecer sem aviso ou motivo aparente.
"Geralmente aparecem com as mesmas características, mais frequente de um lado da cabeça e pulsátil, ou na cabeça toda e em peso, algumas sempre seguidas de sintomas como náuseas, sensibilidade à luz ou barulho, ou limitação aos movimentos", conta Leonardo Maciel.
Já as secundárias são as dores de cabeça provocadas por outras doenças. "Além da dor de cabeça, a pessoa apresenta sinais e sintomas próprios da doença subjacente", explica o neurologista.
As manifestações dos diferentes tipos de dor de cabeça são bastante diversas.

AS DORES MAIS CONUNS SÃO:

  • A enxaqueca é uma cefaleia cuja crise apresenta dores de cabeça que aumentam rápida ou mais lentamente durante a crise, tornando-se geralmente intensa e associada a náuseas, sensibilidade à luz ou luminosidade, aos sons e barulhos e à movimentação. Limita muito as atividades da pessoa. Tendem a acometer mais um lado da cabeça, usualmente pulsátil.

  • A cefaleia tensional, apesar do nome e de uma possível associação com "tensão" muscular ou "tensão nervosa" a ansiedade, pode acontecer sem essas relações, e geralmente acomete a cabeça de forma menos localizada, com caráter de "peso" ou pressão na cabeça.

  • A cefaleia em salvas apresenta dores breves, menos de uma hora, mas extremamente intensas, sobre a região do olho e frontal, sempre unilateral e associada a lacrimejamento, coriza e edema palpebral, além de olho avermelhado. E todos esses sintomas aparecem juntos da dor e sempre do mesmo lado da dor.

TRATAMENTO

Os analgésicos são o tratamento para a crise de dor. "Alguns são específicos para enxaqueca ou cefaleia em salvas, e não faz sentido prescrevê-los para outras cefaleias. Se a dor repete-se, apesar de ter melhorado com o uso de analgésicos, é preciso iniciar um tratamento preventivo, que visa reduzir a intensidade e frequência dessas crises. Esse tratamento geralmente é diário, de longo prazo e utiliza outros tipos de medicação", diz o médico.
No caso da enxaqueca e da cefaleia em salvas, o uso de bolsa de água fria, repouso em ambiente escuro e silencioso ajudam no tratamento. Para evitar as dores de cabeça, é importante ter hábitos de vida saudáveis, como praticar atividades físicas regularmente e ter um sono de qualidade, além de evitar o jejum, e o consumo de comidas industrializadas ou ultraprocessadas. "E procurar um neurologista, se suas crises excedem o número de três vezes em um mês, para iniciar tratamento preventivo", finaliza Leonardo Maciel.

Veja Também

Como criar uma rotina eficiente de cuidados com a pele?

Doença celíaca: veja os sintomas mais comuns da intolerância ao glúten

Creatina: saiba mais sobre o suplemento que promete ganho de massa muscular

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Saúde
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Como guerra no Irã pode levar o mundo a uma nova corrida por armas nucleares
Imagem de destaque
Justiça decreta prisão preventiva de PM que matou mulheres em Cariacica
Imagem de destaque
Marcos Mion acompanha Festa da Penha em gravação no Espírito Santo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados