Dor de cabeça: saiba quando procurar ajuda médica

Para evitar as dores de cabeça, é importante ter hábitos de vida saudáveis Crédito: Shutterstock

A dor de cabeça pode ser leve ou intensa, aparecer sozinha ou acompanhada de outros incômodos. É comum ao final de um dia estressante de trabalho, mas também pode surgir sem um motivo aparente. Sempre indesejada, ela limita as atividades do dia a dia, e pode ser também um sinal de que a saúde não vai bem.

O dia 16 de maio marca o Dia Nacional de Combate à Cefaleia. Segundo dados da Sociedade Brasileira de Cefaleia (SBCE), no Brasil, mais de 30 milhões de pessoas sofrem com essa enfermidade. No mundo a enxaqueca atinge 1 bilhão de pessoas e é a sexta doença crônica que mais incapacita, de acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS). "A dor de cabeça é uma sensação de desconforto ou dor, que pode estar em qualquer lugar acima dos ombros, com várias características e intensidades, que chamamos de cefaleia", diz o neurologista Leonardo Maciel, da Samp.

O médico conta que existem cefaleias muito breves, como apenas um choque ou uma fincada. Podem ser muito intensas apesar da curta duração, e podem repetir-se em intervalos regulares ou não. "Outras podem ter caráter em pressão ou latejante, e durar horas, dias, e podem se tornar crônicas, durando semanas, meses ou até anos". As dores de cabeça podem ser sintomas de enxaqueca, mas também pode ser um dos sintomas de doenças potencialmente graves e com risco sequelas, como meningites, tumores cerebrais e aneurismas. Por isso, o neurologista alerta quando procurar ajuda:

Dor de cabeça intensa desde o primeiro momento. Uma dor que já começa muito forte.





A dor de cabeça que surgiu e manteve-se diária, persistente durante todo o dia. Uma dor que, desde o início, apresenta apenas uma melhora transitória com analgésicos.





A dor de cabeça em que a pessoa diz "nunca tive uma cefaleia tão forte", precisa ser investigada o quanto antes.





A dor de cabeça capaz de fazer você perder o sono, de te acordar no meio da noite.





Quando a dor é unilateral, isto é, não muda ou nunca mudou de localização, sugere uma causa localizada, uma lesão orgânica, e precisa ser investigada



A pessoa deve procurar ajuda médica sempre que as dores se repetirem três vezes ou mais por mês. Se sentir algum sintoma estranho, ou se a cefaleia mudou de padrão ou de características deve procurar o médico

TIPOS DE DORES DE CABEÇA

As dores de cabeça podem ser classificadas de duas formas, devido à natureza das suas causas. As cefaleias primárias, que não têm uma causa secundária estabelecida, geralmente tendem a melhorar mesmo sem tratamento, mas também a reaparecer sem aviso ou motivo aparente.

"Geralmente aparecem com as mesmas características, mais frequente de um lado da cabeça e pulsátil, ou na cabeça toda e em peso, algumas sempre seguidas de sintomas como náuseas, sensibilidade à luz ou barulho, ou limitação aos movimentos", conta Leonardo Maciel.

Já as secundárias são as dores de cabeça provocadas por outras doenças. "Além da dor de cabeça, a pessoa apresenta sinais e sintomas próprios da doença subjacente", explica o neurologista.

As manifestações dos diferentes tipos de dor de cabeça são bastante diversas.

AS DORES MAIS CONUNS SÃO:

A enxaqueca é uma cefaleia cuja crise apresenta dores de cabeça que aumentam rápida ou mais lentamente durante a crise, tornando-se geralmente intensa e associada a náuseas, sensibilidade à luz ou luminosidade, aos sons e barulhos e à movimentação. Limita muito as atividades da pessoa. Tendem a acometer mais um lado da cabeça, usualmente pulsátil.





durante a crise, tornando-se geralmente intensa e associada a náuseas, sensibilidade à luz ou luminosidade, aos sons e barulhos e à movimentação. Limita muito as atividades da pessoa. Tendem a acometer mais um lado da cabeça, usualmente pulsátil. A cefaleia tensional, apesar do nome e de uma possível associação com "tensão" muscular ou "tensão nervosa" a ansiedade, pode acontecer sem essas relações, e geralmente acomete a cabeça de forma menos localizada, com caráter de "peso" ou pressão na cabeça .





. A cefaleia em salvas apresenta dores breves, menos de uma hora, mas extremamente intensas, sobre a região do olho e frontal, sempre unilateral e associada a lacrimejamento, coriza e edema palpebral, além de olho avermelhado. E todos esses sintomas aparecem juntos da dor e sempre do mesmo lado da dor.



TRATAMENTO

Os analgésicos são o tratamento para a crise de dor. "Alguns são específicos para enxaqueca ou cefaleia em salvas, e não faz sentido prescrevê-los para outras cefaleias. Se a dor repete-se, apesar de ter melhorado com o uso de analgésicos, é preciso iniciar um tratamento preventivo, que visa reduzir a intensidade e frequência dessas crises. Esse tratamento geralmente é diário, de longo prazo e utiliza outros tipos de medicação", diz o médico.