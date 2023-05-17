Doença celíaca: veja os sintomas mais comuns da intolerância ao glúten

A doença celíaca não tem cura e, depois de diagnosticada, precisa ser tratada Crédito: Shutterstock

A doença celíaca é uma enfermidade autoimune, de origem hereditária, que se manifesta logo após a ingestão do glúten – proteína encontrada em diversos cereais. Ou seja, o sistema imunológico de quem sofre com o problema ataca as células saudáveis assim que o glúten chega ao intestino delgado, gerando um processo inflamatório na parede interna desse órgão. No mundo, uma em cada 100 pessoas sofre com a doença celíaca, segundo dados divulgados pelo Ministério da Saúde.

Os sintomas da doença celíaca variam entre leve, moderado e grave. Os mais comuns são: diarreia, estufamento, gases, cólicas abdominais, anemia e deficiências nutricionais, já que a condição dificulta a absorção de nutrientes.

DIAGNÓSTICO

Quando falamos da doença celíaca, não há uma época da vida específica em que o indivíduo possa começar a apresentar os sintomas, até porque muitas pessoas não sabem sequer que a enfermidade existe. Mesmo assim, a gastroenterologista Ariani Bernachi Yankelevich, da Prevent Senior, explica que há sinais de alerta em jovens e adultos que possuem essa condição. “Em crianças, podemos ver sinais da doença ao perceber déficit de crescimento e desenvolvimento. Nos adultos, se houver osteoporose precoce ”, complementa a médica.

Ao perceber qualquer sintoma, a médica orienta a busca por um especialista para o diagnóstico correto e início do tratamento. Para confirmar a doença, são necessários exames de sangue para buscar anticorpos específicos, além da biópsia da área inflamada. Caso a pessoa esteja em uma dieta sem glúten, os exames podem vir normais.

TRATAMENTO

A doença celíaca não tem cura e, depois de diagnosticada, precisa ser tratada. Esse processo é inteiramente focado na mudança de hábitos alimentares, mais precisamente em uma dieta sem glúten. Feito isso, o corpo funcionará normalmente.

A dieta sem glúten é recomendada apenas para pessoas que possuem a doença ou são intolerantes a glúten. Quem não se enquadra em nenhum desses casos, deve ter uma dieta equilibrada e fazer a ingestão do glúten normalmente. Essa proteína é encontrada em diversos alimentos que trazem benefícios ao corpo, como produtos integrais. Nestes casos, seu consumo dá mais energia, ajuda no controle da glicemia, regula os níveis de colesterol e triglicerídeos, entre outros.

A diferença entre a doença celíaca e a intolerância a glúten é que a doença causa uma inflamação imediata no intestino delgado por conta do consumo do glúten, enquanto a intolerância é apenas uma resposta negativa do corpo em relação à proteína, sem gerar uma inflamação. Nesse último caso, trata-se de uma sensibilidade do organismo, um desconforto.

ALIMENTAÇÃO

Uma dieta sem glúten é bastante restritiva. Como essa proteína é encontrada em vários alimentos do dia a dia, vale a pena saber quais deles o celíaco deve evitar. Veja alguns deles:

Pães

Bolos

Macarrão

Salgadinhos

Cervejas e bebidas maltadas

Suplementos nutricionais

Além dos alimentos citados acima, o glúten pode ser encontrado em bolachas, croissant, donuts, pizza, hambúrguer, cachorro-quente, alguns queijos, ketchup, molho branco, maionese, shoyo, cereais e barrinha de cereais.

Apesar da dieta restrita, uma pessoa celíaca tem uma variedade de opções alimentares. Veja algumas delas:

Farinhas de mandioca, soja, arroz, amêndoa, castanhas, chia, quinoa e grão-de-bico

Frutas não processadas, como banana, maçã, uva, limão, abacaxi e maracujá

Legumes e verduras, como brócolis, alface e cenoura

Proteínas, como peixes, carnes frango e ovos

Mudar uma parte essencial da rotina, que é a alimentação, não é fácil. “Hoje em dia, há uma série de opções de produtos sem glúten nos mercados e é possível preparar refeições muito práticas e saborosas”, afirma a nutróloga Juciara Jardim.

CUIDADO COM A CONTAMINAÇÃO CRUZADA

Lembre-se sempre de tomar cuidado com os produtos comprados nos mercados. Apesar de a legislação vigente obrigar os fabricantes a informarem nos rótulos dos alimentos se o produto contém glúten, basear-se apenas nessa informação não basta.

Se o alimento sem glúten for armazenado ou produzido no mesmo local que um produto que tenha a proteína em sua composição, pode ocorrer a contaminação cruzada - transferência de traços ou partículas de glúten de um produto para outro, de forma direta ou indireta.

Existem vários produtos que, na sua composição, são livres de glúten. Porém, uma série de fatores como plantio, colheita, armazenamento, transporte, industrialização, pode gerar a contaminação do alimento por contato em algum estágio.