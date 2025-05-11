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Veja como cuidar dos cabelos após os 40 anos

O envelhecimento também impacta a saúde dos fios, exigindo alguns hábitos para mantê-los saudáveis
Portal Edicase

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Publicado em 

11 mai 2025 às 07:59

Publicado em 11 de Maio de 2025 às 07:59

Os cabelos mudam com o tempo, mas podem continuar sendo fonte de autoestima (Imagem: Yaroslav Astakhov | Shutterstock)
Os cabelos mudam com o tempo, mas podem continuar sendo fonte de autoestima Crédito: Imagem: Yaroslav Astakhov | Shutterstock
Com o passar dos anos, o corpo passa por transformações naturais — e os cabelos não ficam de fora. A chegada dos 40, 50 anos ou mais costuma trazer alterações visíveis na textura, volume, cor e resistência dos fios.
“O envelhecimento capilar é um processo biológico que envolve desde a redução da produção de melanina, o que leva aos fios brancos, até a diminuição do diâmetro dos fios e da densidade capilar. Isso significa que o cabelo vai afinando e perdendo volume com o tempo”, explica a tricologista Dra. Marcia Dertkigil.

Impactos das alterações hormonais nos cabelos

As alterações hormonais que acompanham fases como o climatério trazem efeitos visíveis também na saúde capilar. “Após os 40 anos, especialmente no climatério e na menopausa, a queda dos níveis de estrogênio afeta o crescimento e a espessura dos fios. Muitas mulheres notam que o cabelo fica mais ralo, frágil e com menor brilho”, explica a médica.

Cuidados com os cabelos brancos

A decisão de manter os fios grisalhos ou cobrir os brancos é pessoal, e ambas as escolhas exigem cuidados. “O cabelo grisalho tende a ser mais seco e poroso, por isso precisa de hidratações frequentes e produtos específicos para manter a maciez e evitar o amarelamento. Já quem opta por tinturas deve redobrar os cuidados para minimizar os danos químicos”, orienta a Dra. Marcia Dertkigil.
O afinamento dos fios com o avanço da idade pode ter a ver com deficiências nutricionais, alterações da tireoide ou mesmo quadros de alopecia (Imagem: goodluz | Shutterstock)
O afinamento dos fios com o avanço da idade pode ter a ver com deficiências nutricionais, alterações da tireoide ou mesmo quadros de alopecia Crédito: Imagem: goodluz | Shutterstock

Afinamento dos fios e possíveis causas clínicas

O afinamento capilar não é só uma questão estética — também pode sinalizar desequilíbrios que merecem atenção. “É importante investigar deficiências nutricionais, alterações da tireoide ou mesmo quadros de alopecia androgenética feminina, que se tornam mais comuns com o avanço da idade”, alerta a médica.
Os tratamentos variam de acordo com a causa, mas incluem desde reposição de vitaminas e minerais até terapias com ativos tópicos, microagulhamento, laser e, em alguns casos, medicações via oral.

Cuidados e hábitos para fortalecer os cabelos após os 40

Com o avanço da idade, incorporar práticas específicas no dia a dia faz toda a diferença na vitalidade capilar. “Usar shampoos e máscaras com ativos fortalecedores e antioxidantes, evitar procedimentos agressivos com frequência, como alisamentos e descolorações intensas, proteger os fios do sol e poluição, e manter uma alimentação rica em proteínas e micronutrientes são medidas fundamentais para preservar a saúde dos cabelos após os 40”, aconselha a Dra. Marcia Dertkigil.
Assim, é possível manter os cabelos saudáveis e bonitos. “A beleza não tem prazo de validade. Os cabelos mudam com o tempo, mas podem continuar sendo fonte de autoestima e expressão da identidade. O importante é entender essas mudanças e adaptar os cuidados com carinho e informação”, finaliza a médica.
Por Daiane Bombarda

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