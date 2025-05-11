Domingo (11) no ES tem Cleiton e Camargo, Orquestra Sinfônica e Parque Botânico Vale

O parque tem como diferencial o conceito de imersão em cores neon, que transforma o espaço em um verdadeiro videogame da vida real. Com uma infraestrutura moderna e equipe especializada, a Vila Trampolim oferece diversas atrações para todas as idades. Horário de funcionamento: Segunda a Sexta-feira: 12h às 22h. Sábado: 10h às 22h. Domingo: 14h às 21h. Valor: a partir de R$ 35. Local: Shopping Vila Velha, piso L2, próximo ao Oro Café. Avenida Luciano das Neves, 2418, Centro de Vila Velha, Vila Velha.

