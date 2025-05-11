Domingo (11) no ES tem Cleiton e Camargo, Orquestra Sinfônica e Parque Botânico Vale

Shows
Festa de Venda Nova do Imigrante
Atrações: show com Wagner e Edmar (14h), sorteio (16h), show com Cleiton e Camargo (18h), show com Os Bredes. Entrada: franca. Local: Centro de Eventos Padre Cleto Caliman, Polentão, Venda Nova do Imigrante.
Série Famílias
A Orquestra Sinfônica do Estado do Espírito Santo (Oses) apresenta um concerto comemorativo ao Dia das Mães, com um repertório recheado de obras clássicas populares. A entrada é gratuita, mediante a retirada de ingressos no site do parque. Horário: 11h. Local: Parque Cultural Casa do Governador. Endereço: Rua Santa Luzia, Praia da Costa, Vila Velha.
Especial
Boulevard Festival
A banda Duets abre a programação na quinta-feira (8), às 21h. Na sexta (9), sobem ao palco Hollywood Club, com clássicos dos anos 70 a 90, e Back to Past. No sábado (10), tem tributo ao U2 com a banda Dublin e show da Ubando. Já no domingo (11), os shows ficam por conta de Já Gamei e Samba Crioulo, com muito samba e pagode. Data: de sexta (8) a domingo (11). Horários: Quinta e Sexta: 17h às 0h. Sábados e domingos: 17h às 01h. Local: Estacionamento do Boulevard Shopping Vila Velha, em Itaparica. Entrada: Gratuita. Classificação livre. Veja a matéria completa de HZ.
Aniversário do Parque Botânico Vale
O Parque Botânico Vale celebra 21 anos com programação especial neste sábado (10) e domingo (11), incluindo shows, teatro, mágica, brincadeiras, oficinas, troca de brinquedos e visitas guiadas. As atividades são voltadas para crianças e famílias, em Jardim Camburi, Vitória. Entrada: toda a programação é gratuita, e para participar das oficinas basta se inscrever no parque, no dia do evento. Local: Parque Botânico Vale. Endereço: Avenida dos Expedicionários, s/n - Jardim Camburi, Vitória.
Festas e baladas
Bar Rerito Rodeio Festival
Rodeio com Breno e Bernardo, Ernesto Mathias e Kadu Vieira. Ingressos: Domingo: entrada é liberada. Local: Fazenda Imperial, Domingos Martins.
Épico Beach Bar
Com Gabz e Luuh, a partir das 14h. Local: Épico Beach Bar. Endereço: Épico Beach Bar.
Cheers oh the Samba
Com Glauco e SambaDm, no Repique Samba Lounge. Entrada gratuita com nome na lista (link na bio do Instagram do estabelecimento). Horário: 17h. Local: Repique Samba Lounge. Endereço: Avenida Dante Michelini, 2400, Quiosque 07, Mata da Praia, Vitória.
Deixa em Off
Pagode com Frazão e convidados. Horário: a partir das 20h. Ingressos: entrada gratuita até às 22h, após R$ 30 (pista) e R$ 50 (VIP). Local: Gordinho Praia do Canto. Endereço: Rua Joaquim Lírio, 823, Triângulo, Praia do Canto, Vitória.
Música ao vivo
Beatles na Calçada
Beatles na Calçada com Beat Club, no Pub 426. Horário: a partir das 21h. Entrada: sem cobrança de couvert. Endereço: Rua João da Cruz, 370, Praia do Canto, Vitória.
Brizz
Samba do Nilll, no Brizz. Entrada grátis. Horário: a partir das 13h. Recreação infantil. Horário: das 13h às 16h. Valor: R$ 20 por criança. Local: Brizz. Endereço: Rua Judith Maria Tovar Varejão, 411, Enseada do Suá, Vitória.
Circo
Circo Portugal
Circo com atrações inéditas e estrutura com mais de 900 toneladas de equipamentos. Funcionamento: terça à sexta, também às 20 horas. Final de semana: às 15h, 17h30 e 20h e todo mundo paga meia. Ingressos: a partir de R$ 25 (meia). Endereço: Avenida Norte Sul, Santa Luzia, Serra. Ao lado do Parque da Cidade.
Teatro
Tarde Encantada
Espetáculo teatral Chapeuzinho Vermelho Chapeuzinho Vermelho está a caminho da casa da vovó, levando uma cesta cheia de guloseimas. Mas cuidado! O lobo esperto está por perto, tentando enganá-la. Com coragem e esperteza, ela descobre que, na floresta, nem tudo é o que parece. Uma história cheia de emoção, aprendizado e diversão para toda a família. Horário: sessões às 15h e 16h. Local: Shopping Praia da Costa, Piso L1, Pracinha do Praia. Gratuito.
Diversão no Mestre Teatro – Família Madrigal
Numa casa mágica cheia de encantos, cada membro da família Madrigal tem um dom especial, menos Mirabel. Ou será que ela tem? Quando a magia da família está em perigo, Mirabel embarca em uma missão divertida e emocionante para salvá-la. Um espetáculo com muita música, risadas e encanto para toda a família. Local: Espaço Diversão do Mestre, Piso L2. Horário: A partir das 17h. Gratuito.
Exposição
Quem tem medo de bicho pau?
Com mais de cem esculturas esculpidas em madeira, o artista popular Hiorlando, dá forma a animais fantásticos, revelando um universo onde realidade e imaginação se entrelaçam. Visitação: de 10 de maio a 17 de agosto. Horários: terça a sábado, das 8h às 17h | domingo, das 8h às 15h. Agendamento de Grupos: Para visitas em grupo, é necessário agendamento prévio pelo telefone (27) 99252-7525 ou pelo e-mail [email protected]. Classificação: Livre. Local: Galeria Gabinete, Parque Cultural Casa do Governador.
Museu das Ilusões
O Museu das Ilusões apresenta experiências divertidas, que brincam com o cérebro e a razão. Local: Shopping Vila Velha. Horário: de terça a sábado, das 10h às 22h, com entrada até às 21h; domingos e feriados, das 12h às 21h, com entrada até às 20h. Ingressos: R$ 80 (inteira) e R$ 40 (meia-entrada), à venda na bilheteria e online pelo Sympla.
Lições de Escultura
Exposição "Lições de Escultura". Data: até 22 de junho. Entrada: gratuita. Visitação: de terça a domingo, incluindo feriados. Local: Espaço Cultural Palácio Anchieta. Endereço: Praça João Clímaco, s/n - Cidade Alta, Centro, Vitória.
Pele abissal
Em sua obra, Marcos aborda as relações que a presença do corpo cria nos territórios urbanos e naturais, discutindo os diferentes tipos de paisagem construídas ou desfeitas nesse encontro entre o corpo e o território. Entrada gratuita. Período em cartaz: 19 de março a 18 de maio. Horário de funcionamento: terça à sexta (10h às 18h), sábados, domingos e feriados (10h às 16h). Local: MAES. Endereço: Avenida Jerônimo Monteiro, 631, Centro, Vitória.
Baía das Tartarugas: riqueza marinha na capital do Espírito Santo
Os visitantes podem contemplar registros da natureza capixaba feitos para a produção do livro fotográfico bilíngue de mesmo nome, que traz cerca de 500 imagens distribuídas em 288 páginas da exuberante biodiversidade da região litorânea de Vitória. Horário: de terça a domingo, das 8h às 17h. Período: até 31 de maio. Local: Parque Costeiro, na área norte da Praia de Camburi. Gratuito.
Convento da Penha: Arte nas Alturas
A Mostra Coletiva de Arte Naif Internacional: Convento da Penha: Arte nas Alturas vai celebrar os 455 anos do Convento da Penha. A mostra contará com artistas de diversas partes do mundo, com obras que vão desde pinturas clássicas até arte naif, todas inspiradas pela arquitetura e cenário único do convento e com a curadoria de Ângela Gomes. Data: até 31 de maio. Local: Pousada VilaZinha. Galeria-Store Vilazinha Espaço Artes, na Prainha de Vila Velha.
Diversão
Vila Trampolim Park
O parque tem como diferencial o conceito de imersão em cores neon, que transforma o espaço em um verdadeiro videogame da vida real. Com uma infraestrutura moderna e equipe especializada, a Vila Trampolim oferece diversas atrações para todas as idades. Horário de funcionamento: Segunda a Sexta-feira: 12h às 22h. Sábado: 10h às 22h. Domingo: 14h às 21h. Valor: a partir de R$ 35. Local: Shopping Vila Velha, piso L2, próximo ao Oro Café. Avenida Luciano das Neves, 2418, Centro de Vila Velha, Vila Velha.
WOW Park
Parque com parede de escalada, piscina de espuma, camas elásticas para saltos, basquete, swing ball, batalha de cotonetes, half pipe e desafio ninja. Horário: de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos, das 12h às 21h. Faixa etária: a partir de 2 anos. Menores de 4 anos e 11 meses devem estar acompanhados por um adulto. Ingressos: a partir de R$ 49,90 (meia). Endereço: Shopping Praia da Costa, Avenida Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha
Vila Parque Boliche
Boliche com oito pistas, jogos eletrônicos, sinucas, espaço kids e restaurante. Funcionamento: de segunda a sexta, das 17h à 0h. Sábado e domingos, das 12h à 0h. Valor: R$ 129,90 por 1h (no máximo 6 pessoas). Endereço: Shopping Mestre Álvaro, na Avenida João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra.
Fire Jump
Parque de camas elásticas, com parede de escaladas e muitas atividades divertidas. Funcionamento: todos os dias. Horário: segunda a sábado, das 10h às 22h; domingos e feriados, das 13h às 21h. Local: Shopping Moxuara, Piso L2. Ingressos: a partir de R$ 25 (15 minutos).
Diversão na Praça
Recreação infantil gratuita com brincadeiras e oficinas. Atividades: Oficina de dedoche; Chapeuzinho vermelho; Circuito do bosque; Conhecendo os animais. Horário: de 17h às 20h. Local: Shopping Praia da Costa, piso L1, Pracinha do Praia. Gratuito.
Quintalzinho
Programação: Oficina de presentes para as mamães. Horário: 15h às 18h. Local: Nosso Quintal (área externa do Shopping Vila Velha - entrada Luciano das Neves). Entrada: Gratuita.
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