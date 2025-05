Troféu da boa mesa

Conheça os finalistas nas 14 categorias do Prêmio HZ Gastrô 2025

Votação para eleger os melhores restaurantes, cafés e docerias do Espírito Santo começa no dia 13 de maio. Campeões serão premiados no Fest Gastronomia

Publicado em 9 de maio de 2025 às 09:40

Prêmio HZ Gastrô chega à terceira edição em 2025 Crédito: Arte/A Gazeta

É hora de conhecer os finalistas da terceira edição do HZ Gastrô, prêmio de A Gazeta em que o público elege os melhores restaurantes, cafés e docerias do Espírito Santo. A votação online, aqui no site, começa na manhã da próxima terça-feira, 13 de maio, e termina no dia 16 de junho, ao meio-dia.>

O resultado da enquete será divulgado no dia 17 de junho, também no HZ, e a entrega dos troféus aos vencedores acontecerá na noite de abertura do Fest Gastronomia, 11 de julho. O evento terá shows de Paulo Ricardo, Toni Garrido e diversas outras atrações, musicais e gastronômicas, no Clube Álvares Cabral, em Vitória. >

Na terceira edição do prêmio, 61 estabelecimentos de todas as regiões do Estado concorrem aos troféus nos segmentos: Almoço executivo, Cafeteria, Carne, Cozinha autoral, Cozinha brasileira, Cozinha das montanhas, Cozinha italiana, Cozinha oriental, Doceria, Feijoada, Hambúrguer, Moqueca, Pizzaria e Sorveteria. >

Curadores indicaram os finalistas da premiação Os finalistas em cada categoria do Prêmio HZ Gastrô são pré-selecionados por um time de 20 personalidades do Espírito Santo com bagagem gastronômica, a convite de A Gazeta. A curadoria é feita por jornalistas, gourmets, influenciadores, empresários, professores e pesquisadores de Gastronomia, e neste ano contou com as indicações de Aline Dias, Anice Moretto, Bia Brunow, Danielle Ewald, Elis Carvalho, Evelize Calmon, Fábio Portela, Giovana Duarte, Giovana Moyzes, Olívia Galvão de Podestá, Marcela Bourguignon, Marcella Scaramella, Mariana Perini, Murilo Góes, Nádia Alcalde, Nathália Borghi, Patrícia Merlo, Renata Rasseli, Taynã Feitosa e Thiago Correia.



Almoço executivo

Alas Restaurante - @alasrestaurante

- @alasrestaurante Aleixo Restaurante - @aleixorestaurante



- @aleixorestaurante Eliah Restaurante - @eliahrestaurante



- @eliahrestaurante GolBurger & Cozinha (Vila Velha) - @golburger



(Vila Velha) - @golburger Spaghetti & Cia (Vitória) - @spaghettieciaoficial

>

>

Cafeteria

Cooltiva Café & Bistrô - @cooltiva.cafe

- @cooltiva.cafe Fuscafé - @fuscafe



- @fuscafe Kaffa Cafeteria (Jardim da Penha/Vitória) - @kaffacafeteria



(Jardim da Penha/Vitória) - @kaffacafeteria Mangalô - @mangalocafebar



- @mangalocafebar Odara Pão e Café (Praia do Canto/Vitória) - @odarapaoecafe

>

Carne

La Dolina (Vitória) - @ladolina

(Vitória) - @ladolina Major Forest (Praia do Canto/Vitória) - @majorforest



(Praia do Canto/Vitória) - @majorforest Meatpack - @meatpc



- @meatpc O Quintal Parrilla Bar - @oquintalparrillabar



- @oquintalparrillabar Taurus Restaurante - @taurusrestaurante

>

Cozinha autoral

Alas Restaurante - @alasrestaurante

- @alasrestaurante Daju Bistrô - @dajubistro



- @dajubistro Eliah Restaurante - @eliahrestaurante



- @eliahrestaurante Soeta Restaurante - @soetarestaurante



- @soetarestaurante Peppe Restaurante - @pepperestaurante

>

Cozinha brasileira

A Oca - @_aoca

- @_aoca Bar do Zé - @bardozevv



- @bardozevv Boteco do João - @botecodojoao.vix



- @botecodojoao.vix Daju Bistrô - @dajubistro



- @dajubistro Mandacaru Gastrobar - @mandacarugastrobar >

Cozinha das montanhas (nova categoria)

Alecrim Cozinha Artesanal - @alecrimcozinhaartesanal

- @alecrimcozinhaartesanal Don Due Restaurante - @dondue.es



- @dondue.es Passarin Casa Restaurante - @passarincasarestaurante



- @passarincasarestaurante Quinta dos Manacás - @oquintadosmanacas



- @oquintadosmanacas Restaurante Cafe Haus - @restaurantecafehaus

>

Cozinha italiana

Cuore e Cucina - @cuoreecucina

- @cuoreecucina Preferito - @preferitorestaurante

Restaurante Oriundi - @restaurante.oriundi

- @restaurante.oriundi Spaghetti & Cia (Vitória) - @spaghettieciaoficial



(Vitória) - @spaghettieciaoficial Vila Rusticana - @vilarusticana

>

Cozinha oriental

Banzai Dekki - @banzaidekki

- @banzaidekki Mercearia Liberdade - @mercearialiberdade



- @mercearialiberdade Suzushi Restaurante - @suzushi.restaurante



- @suzushi.restaurante Unagi Sushi - @unagivix



- @unagivix Nagairô Sushi - @nagairosushi

>

Doceria

Bee Doces - @beedocesvix

- @beedocesvix Chocolateria Brasil (Praia do Canto/Vitória) - @chocolateriabrasil



(Praia do Canto/Vitória) - @chocolateriabrasil Doceria do Leo (Praia da Costa/Vila Velha) - @doceriadoleo



(Praia da Costa/Vila Velha) - @doceriadoleo Mombee Doceria - @mombeedoceria



- @mombeedoceria Pepe Patisserie - @pepepatisserie

>

Feijoada

Boteco do João - @botecodojoao.vix

- @botecodojoao.vix Daju Bistrô - @dajubistro



- @dajubistro Hotel Senac Ilha do Boi - @hotelsenacilhadoboi



- @hotelsenacilhadoboi Mercearia Belmiro - @merceariabelmiro



- @merceariabelmiro Spetacollo Restaurante - @spetacollogastronomia >

Hambúrguer

GolBurger & Cozinha (Vila Velha) - @golburger

(Vila Velha) - @golburger Hunty's Hamburgueria - @huntyshamburgueria



- @huntyshamburgueria La Dolina (Vitória) - @ladolina



(Vitória) - @ladolina Melt Hamburgueria - @meltburger



- @meltburger Foodies Burger (Jardim Camburi/Vitória) - @foodiesburgers

>

Moqueca

Enseada Geraldinho - @restaurante_enseada_geraldinho

- @restaurante_enseada_geraldinho Restaurante Atlântica (Praia da Costa/Vila Velha) - @atlanticarestauranteoficial



(Praia da Costa/Vila Velha) - @atlanticarestauranteoficial Restaurante Papaguth - @papaguth



- @papaguth Restaurante Pirão - @restaurantepirao



- @restaurantepirao Restaurante São Pedro - @restaurante_sao_pedro

>

Pizzaria

Bontà Forno e Cucina - @bontafornoecucina

- @bontafornoecucina Don Camaleone - @doncamaleone



- @doncamaleone Figata Pizza & Pasta (Praia do Canto/Vitória) - @figata.br



(Praia do Canto/Vitória) - @figata.br La Musa Pizzeria Napoletana - @lamusapizzeria



- @lamusapizzeria Vila Rusticana - @vilarusticana

>

Sorveteria

Barutti Gelateria e Cafeteria (Vitória) - @baruttigelato

(Vitória) - @baruttigelato Chocolateria Brasil (Praia do Canto, Vitória) - @chocolateriabrasil



(Praia do Canto, Vitória) - @chocolateriabrasil Cremino Gelateria (Praia do Canto/Vitória) - @creminogelateria



(Praia do Canto/Vitória) - @creminogelateria Gelato Borelli (Praia da Costa, Vila Velha) - @gelatoborellivilavelha



(Praia da Costa, Vila Velha) - @gelatoborellivilavelha Real Gelateria (Praia do Canto/Vitória) - @realgelateriaoficial

>

