Votação

HZ Gastrô: prêmio de A Gazeta para restaurantes do ES terá nova categoria

Saiba o que muda na premiação que elege os melhores endereços capixabas da boa mesa em 2025. Entrega dos troféus será em julho, no Fest Gastronomia

Publicado em 30 de abril de 2025 às 17:25

Troféus do Prêmio HZ Gastrô serão entregues durante o Fest Gastronomia Crédito: Pedro Oliver

Vem aí mais uma edição da maior premiação gastronômica do Espírito Santo, o Prêmio HZ Gastrô, que neste ano ganhará uma categoria inédita. O troféu criado por A Gazeta será entregue no Fest Gastronomia aos melhores restaurantes, cafés e docerias do Espírito Santo eleitos pelo voto popular em 2025 e a uma personalidade de destaque no cenário da boa mesa capixaba. >

Com 13 categorias em suas duas primeiras edições, o HZ Gastrô passa a ter 14 com a estreia do segmento Cozinha das Montanhas na votação deste ano. Criada para valorizar os sabores da Região Serrana do Estado, a novidade vai contemplar municípios como Domingos Martins, Santa Teresa e Venda Nova do Imigrante (veja a lista completa no regulamento, ao final desta matéria). >

Os restaurantes finalistas serão indicados pela curadoria do prêmio, formada por 20 personalidades com bagagem gastronômica convidadas por A Gazeta. O time de curadores, formado por jornalistas, gourmets, influenciadores e especialistas em alimentação, já está fazendo a pré-seleção dos estabelecimentos. >

Leia mais Fest Gastronomia terá show de Toni Garrido; ingressos já estão à venda

A lista dos locais que concorrerão aos troféus será divulgada na próxima sexta-feira, 9 de maio, no HZ, e na mesma data terá início a votação online para eleger os vencedores. >

>

O público poderá votar nos seus restaurantes favoritos entre os dias 9 de maio e 8 de junho de 2025 pelo site www.agazeta.com.br/festgastronomia. >

A personalidade gastronômica homenageada neste ano será escolhida pela produção do HZ Gastrô, e a cerimônia de premiação será realizada na noite de abertura do Fest Gastronomia, em 11 de julho, na área de eventos do Clube Álvares Cabral, em Vitória.>

O chef Juarez Campos foi a personalidade gastronômica homenageada em 2024 Crédito: Pedro Oliver

Categorias na votação do 3º Prêmio HZ Gastrô:

ALMOÇO EXECUTIVO CAFETERIA CARNE COZINHA AUTORAL COZINHA BRASILEIRA COZINHA DAS MONTANHAS (nova) COZINHA ITALIANA COZINHA ORIENTAL DOCERIA FEIJOADA HAMBÚRGUER MOQUECA SORVETERIA PIZZARIA >

Confira o regulamento:

Arquivos & Anexos Regulamento do Prêmio HZ Gastrô 2025 Criado por A Gazeta, o Prêmio HZ Gastrô elege os melhores restaurantes, cafés e docerias do Espírito Santo por meio do voto popular. A premiação faz parte do evento Fest Gastronomia, que neste ano acontece em 11 e 12 de julho, no Clube Álvares Cabral, em Vitória. Tamanho de arquivo: 206kb Baixar Visualizar

Este vídeo pode te interessar