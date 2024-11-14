Prêmio HZ Gastrô reúne vencedores na abertura do Fest Gastronomia 2024

O Fest Gastronomia 2024 começou nesta quinta-feira (14). E o maior evento de gastronomia do Espírito Santo celebrou os vencedores do 2º Prêmio HZ Gastrô. A premiação de A Gazeta elege os melhores restaurantes, cafeterias e docerias do Espírito Santo em 13 categorias.
A entrega dos troféus aconteceu no primeiro dia do evento. Os vencedores já tinham sido revelados no dia 18 de outubro, em A Gazeta. O encontro reuniu diversos chefs, proprietários de restaurantes e amantes da culinária capixaba.
O chef Juarez Campos foi escolhido a personalidade gastronômica de 2024. Formado em Farmácia, ele foi professor universitário e formou mais de 60 mil alunos. O capixaba atua como cozinheiro profissional há mais de 30 anos. Em 1991, Juarez abriu o restaurante Oriundi. Atualmente comanda a Casa do Chef, onde mantém uma biblioteca com quatro mil volumes. Também é comentarista da CBN Vitória e embaixador da nossa culinária no Brasil e no mundo.
"Ninguém cozinha para ganhar prêmio, mas é muito bom quando você tem o seu trabalho de 30 anos reconhecido. Sou do tempo que a gastronomia era chamada de culinária. Acompanhei todo o processo de evolução, quando não era nada, e hoje ela é respeitada no mundo. Nunca saí de Vitória e sempre fiz cozinha capixaba. Compartilho esse prêmio com os cozinheiros de 'barriga no fogão' e muita gente não sabe quem são", disse ao receber o prêmio.
Criado por A Gazeta em 2023, o Fest Gastronomia é um evento multicultural que reúne restaurantes capixabas, chefs consagrados, shows com artistas nacionais e locais, aulas de culinária, degustações, workshops sobre alimentos e bebidas, recreação infantil e várias outras atrações para toda a família.
Vencedores do 2º Prêmio HZ Gastrô
VOTAÇÃO
O Prêmio HZ Gastrô é composto por 13 categorias, e cada uma delas tem cinco casas finalistas, pré-selecionadas por um time de personalidades com bagagem gastronômica convidadas por A Gazeta.
Nesta edição, a curadoria da premiação contou com indicações de Aline Dias, Anice Moretto, Bia Brunow, Christina Abelha, Cícero Moro, Elis Carvalho, Evelize Calmon, Giovana Duarte, Giovana Moyzes, José Roberto Podestá, Marcela Bourguignon, Marcella Scaramella, Mariana Perini, Murilo Góes, Nádia Alcalde, Nathália Borghi, Patrícia Merlo, Priscilla Magna, Renata Rasseli e Thiago Correia.
- Almoço Executivo: Eliah Restaurante - 27.098 votos (43,6%)
- Cafeteria: Mangalô - 15.703 votos (25,3%)
- Carne: O Quintal Parrilla Bar - 20.633 votos (33,2%)
- Cozinha Autoral: Peppe Restaurante - 25.788 votos (41,5%)
- Cozinha Brasileira: Daju Bistrô - 22.049 votos (35,5%)
- Cozinha Italiana: Restaurante Oriundi - 18.163 votos (29,2%)
- Cozinha Autoral: Suzushi Restaurante - 19.180 votos (30,9%)
- Doceria: Mombee - 16.785 votos (27%)
- Feijoada: Daju Bistrô - 21.398 votos (34,4%)
- Hambúrguer: Hunty's Hamburgueria - 14.483 votos (23,3%)
- Moqueca: Restaurante Atlântica - 17.269 votos (27,8%)
- Pizza: Forneria Don Camaleone - 17.665 votos (28,4%)
- Sorveteria: Chocolateria Brasil - 15.812 votos (25,5%)