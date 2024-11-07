Fest Gastronomia 2024: conheça os restaurantes e docerias do evento

Em sua segunda edição, que começa na próxima quinta-feira (14) e vai até sábado (16), o Fest Gastronomia vai trazer um cardápio recheado de atrações para a área de eventos do Álvares Cabral, em Vitória.
Além da programação musical liderada por Leoni, Baile do Simonal e Blitz, e das aulas-show comandadas por Bela Gil e outros chefs renomados, o evento terá alguns dos melhores restaurantes e docerias do Estado reunidos em sua praça de alimentação.
Nos 11 estandes do espaço, que é totalmente coberto e climatizado, serão vendidos pratos, entradas, petiscos e sobremesas a preços que variam de R$ 20 a R$ 55. A praça de alimentação conta ainda com o Palco Gastrô, onde se apresentarão músicos e DJs.
Além dos estreantes Feirantino Bistrô, Mercearia Belmiro, Modéstia às Favas, Peppe Restaurante, Barutti e Mombee, participam do Fest Gastronomia 2024 Don Camaleone, Daju Bistrô, Foodies Burgers, O Quintal Parrilla Bar e Suzushi.
Já comprou seu ingresso e quer saber o que comer na praça de alimentação? Confira na lista* abaixo os itens de cada cardápio e prepare o apetite!
*Durante o evento, todos os pratos serão vendidos em embalagens descartáveis. As fotos produzidas para esta matéria são meramente ilustrativas.
1
BROWNIE COM GELATO
Em sua estreia no Fest, a gelateria Barutti promete opções refrescantes de sobremesa para o público do evento. Entre elas estão os famosos gelatos da marca, nas versões Pistache Puro, Sicilia (fior di latte com geleia artesanal de laranja, creme de pistache e pistaches inteiros) e chocolate 70% (R$ 20/ o copinho com até dois sabores). Outra pedida é o Brownutti, combinação de brownie com gelato e casquinha (mini) recheada de pistache ou chocolate com avelã (R$ 35/foto). Mais informações: @baruttigelato. FOTO: Pedro Melo
2
CLÁSSICO NORDESTINO
Campeão nas categorias Feijoada e Cozinha Brasileira do 2º Prêmio HZ Gastrô, o Daju Bistrô está de volta à praça de alimentação do evento com um prato nordestino e uma entrada que todo mundo adora: coxinha. O Arrumadinho (foto) é composto de carne-seca desfiada feita na manteiga de garrafa com cebola e acompanhada por farofa e bolinhos de mandioca com queijo (R$ 50). Já a coxinha sem massa (R$ 45 a porção com seis e maionese artesanal) terá dois tipos de recheio: rabada com cream cheese e frango com requeijão. Mais informações: @dajubistro. FOTO: Bruno Gonçalves
3
PIZZA BICAMPEÃ
Bicampeã do Prêmio HZ Gastrô na categoria Pizza, a forneria Don Camaleone, marca presença no Fest outra vez com quatro redondas de seu cardápio: Marguerita Speciale (R$ 37), Don Calangone (molho de tomate, muçarela, brie, manjericão e presunto de Parma/R$ 42), Calabresa (R$ 40/foto) e Frango com Catupiry (R$ 40). Mais informações: @doncamaleone. FOTO: Vitor Jubini
4
SABORES DA ITÁLIA
Estreante no Fest Gastronomia, o Feirantino Bistrô vai representar a Itália na praça de alimentação servindo dois pratos: Risotto di Sustinente (de alho-poró com carne de panela e vinho tinto/R$ 45,90/foto) e Penne Alla Matriciana (com molho de tomate, bacon, molho branco e parmesão/R$ 39,90). Mais informações: @feirantinobistro. FOTO: Feirantino Bistrô
5
HAMBÚRGUER COM BATATA
Sucesso no ano passado, o Foodies levará dois de seus sandubas para o Fest Gastronomia 2024: Cheddar Bacon (brioche com hambúrguer de Angus, cheddar cremoso, bacon e cebola na manteiga e shoyu, acompanhado por batata rústica/R$ 38) e Triple-B (brioche com hambúrguer de Angus, queijo brie, barbecue, bacon, queijo, cebola grelhada e maionese, também com batata rústica/R$ 40/foto). Mais informações: @foodiesburgers. FOTO: Samantha Barcelos
6
SOTAQUE MINEIRO
Referência em Vitória quando o assunto é comida mineira, a Mercearia Belmiro faz sua primeira participação no evento com uma dupla de dar água na boca: Feijão Tropeiro do Mineirão (tropeiro mineiro, costelinha suína, ovo frito, arroz, couve e torresmo/R$ 47/foto) e bolinho de feijoada recheado com couve e bacon (R$ 42/três unidades). Mais informações: @merceariabelmiro. FOTO: Ciro Trigo
7
ARROZ DE POLVO E CAMARÃO
De Vila Velha para o Fest Gastronomia, o Modéstia às Favas faz sua estreia no evento com uma entrada e um prato principal. A pedida para petiscar é o cesto de bolinho de bacalhau com seis unidades (R$ 35), e a opção para almoçar ou jantar é o arroz caldoso de polvo com camarão, preparado com molho caseiro de tomates e ervas frescas (R$ 55/foto). Mais informações: @modestiaasfavas. FOTO: Vitor Jubini
8
DOCERIA PREMIADA
Doceria campeã no 2º Prêmio HZ Gastrô, a Mombee vai adoçar a praça de alimentação com um dos seus carro-chefes, o bolo gelado (foto), nas versões pistache com coco, Ninho, coco e chocolate (R$ 20 a unidade). Além dessa opção, será vendido um doce surpresa a cada dia - que poderá ser choux cream (de pistache, baunilha ou baunilha com frutas vermelhas/R$ 35 a unidade) ou bombom de morango (R$ 35/duas unidades). Mais informações: @mombeedoceria. FOTO: Samuel Schneider
9
PARRILHA BICAMPEÃ
Bicampeão na categoria Carne do Prêmio HZ Gastrô, O Quintal Parrilla Bar promete mais uma participação de sucesso no cardápio do Fest. Desta vez, a casa vai servir tulipas de frango ao molho agridoce (R$ 35) e flat iron feito na parrilla. A carne vai acompanhada por batata rústica e maionese caseira (R$ 50/foto). Mais informações: @oquintalparrillabar. FOTO: Vitor Jubini
10
BARRIGUINHA CROCANTE
O Peppe Restaurante venceu na categoria Cozinha Autoral do 2º Prêmio HZ Gastrô e faz sua estreia no evento com barriguinha de porco pururucada e chutney de maçã verde (acompanhada de batata rústica e maionese de alho/R$ 40/foto) e sanduíche de parmegiana (ciabatta com milanesa de frango, molho de tomate, muçarela e pesto/R$ 45). Mais informações: @pepperestaurante. FOTO: Luísa Perdigão
11
IGUARIAS JAPONESAS
O Suzushi, vencedor na categoria Cozinha Oriental do Prêmio HZ Gastrô, repete sua participação no evento com uma novidade ao estilo de Osaka, o takoyaki (R$ 38/seis unidades/foto). Trata-se de um bolinho de massa caseira recheado com polvo e finalizado com molho especial da casa, maionese japonesa e katsuobushi (lascas de peixe seco). Outra pedida é o gyoza de porco (R$ 38/seis unidades), sucesso na edição passada do Fest Gastronomia e campeão de vendas no restaurante. Mais informações: @suzushi.restaurante. FOTO: Vitor Jubini
FOOD TRUCKS
Além da praça de alimentação com restaurantes e docerias convidadas, o Fest Gastronomia terá novamente uma área de food trucks com diversas especialidades.
Empanadas, frango frito, espetinhos, cachorro-quente, crepes e churros completam as opções gastronômicas do evento e serão fornecidas pelos trucks:
- Mr. Frango
- Marido Prendado
- Sandurritus
- Crepe Francês
- Lord Dog
- Churrus
SOBRE O FEST GASTRONOMIA
Criado por A Gazeta em 2023, o Fest Gastronomia é um evento multicultural que reúne restaurantes capixabas, chefs consagrados, shows com artistas nacionais e locais, aulas de culinária, degustações, workshops sobre alimentos e bebidas, recreação infantil e várias outras atrações para toda a família.
A segunda edição terá shows de Leoni, Baile do Simonal (com a participação de Paulo Miklos), Blitz e atrações capixabas, como André Prando, Dona Fran, 522, Back to the Past, Chorou Bebel e Forró Bemtivi.
INGRESSOS À VENDA
Os ingressos para o Fest Gastronomia já estão à venda no site Zig Tickets (veja link no final desta matéria). No novo lote, lançado na última segunda-feira (11), o bilhete individual, custa, por dia, R$ 70 (meia entrada) ou R$ 140 (inteira). A entrada solidária sai a R$ 70, mediante doação de 1kg de alimento não-perecível.
O valor do passaporte que dá direito à entrada nos três dias de evento é R$ 150 (preço único). Assinantes do Clube A Gazeta terão 20% de desconto em qualquer ingresso.
MAPA DO EVENTO
FEST GASTRONOMIA 2024
Quando: 14, 15 e 16 de novembro de 2024.
Horários: quinta-feira (14/11), das 17h à 1h; sexta (15/11) e sábado (16/11), das 12h à 1h.
Onde: na área de eventos do Clube Álvares Cabral. Av. Marechal Mascarenhas de Moraes, 2100, Bento Ferreira, Vitória.
Ingressos: R$ 70 (meia/meia solidária mediante 1kg de alimento não-perecível) e R$ 140 (inteira) por dia. Passaporte para os três dias de evento - R$ 150 (valor único). Entrada gratuita para crianças de até 15 anos acompanhadas pelos pais. Assinantes do Clube A Gazeta terão 20% de desconto na compra de qualquer ingresso.
Vendas: no site Zig Tickets, pelo link: https://www.zig.tickets/eventos/fest-gastronomia-2024.
Mais informações: (27) 99277-8535, e-mail [email protected] e Instagram @festgastronomia.
Realização: A Gazeta.
Quando: 14, 15 e 16 de novembro de 2024.
Horários: quinta-feira (14/11), das 17h à 1h; sexta (15/11) e sábado (16/11), das 12h à 1h.
Onde: na área de eventos do Clube Álvares Cabral. Av. Marechal Mascarenhas de Moraes, 2100, Bento Ferreira, Vitória.
Ingressos: R$ 70 (meia/meia solidária mediante 1kg de alimento não-perecível) e R$ 140 (inteira) por dia. Passaporte para os três dias de evento - R$ 150 (valor único). Entrada gratuita para crianças de até 15 anos acompanhadas pelos pais. Assinantes do Clube A Gazeta terão 20% de desconto na compra de qualquer ingresso.
Vendas: no site Zig Tickets, pelo link: https://www.zig.tickets/eventos/fest-gastronomia-2024.
Mais informações: (27) 99277-8535, e-mail [email protected] e Instagram @festgastronomia.
Realização: A Gazeta.
Atualização
13/11/2024 - 10:30
Os valores do ingressos para o evento foram alterados no texto, de acordo com o novo lote de vendas.