Fest Gastronomia 2024: conheça os restaurantes e docerias do evento

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BROWNIE COM GELATO

Em sua estreia no Fest, a gelateria Barutti promete opções refrescantes de sobremesa para o público do evento. Entre elas estão os famosos gelatos da marca, nas versões Pistache Puro, Sicilia (fior di latte com geleia artesanal de laranja, creme de pistache e pistaches inteiros) e chocolate 70% (R$ 20/ o copinho com até dois sabores). Outra pedida é o Brownutti, combinação de brownie com gelato e casquinha (mini) recheada de pistache ou chocolate com avelã (R$ 35/foto). Mais informações: @baruttigelato. FOTO: Pedro Melo

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CLÁSSICO NORDESTINO

Campeão nas categorias Feijoada e Cozinha Brasileira do 2º Prêmio HZ Gastrô, o Daju Bistrô está de volta à praça de alimentação do evento com um prato nordestino e uma entrada que todo mundo adora: coxinha. O Arrumadinho (foto) é composto de carne-seca desfiada feita na manteiga de garrafa com cebola e acompanhada por farofa e bolinhos de mandioca com queijo (R$ 50). Já a coxinha sem massa (R$ 45 a porção com seis e maionese artesanal) terá dois tipos de recheio: rabada com cream cheese e frango com requeijão. Mais informações: @dajubistro. FOTO: Bruno Gonçalves

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PIZZA BICAMPEÃ

Bicampeã do Prêmio HZ Gastrô na categoria Pizza, a forneria Don Camaleone, marca presença no Fest outra vez com quatro redondas de seu cardápio: Marguerita Speciale (R$ 37), Don Calangone (molho de tomate, muçarela, brie, manjericão e presunto de Parma/R$ 42), Calabresa (R$ 40/foto) e Frango com Catupiry (R$ 40). Mais informações: @doncamaleone. FOTO: Vitor Jubini

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SABORES DA ITÁLIA

Estreante no Fest Gastronomia, o Feirantino Bistrô vai representar a Itália na praça de alimentação servindo dois pratos: Risotto di Sustinente (de alho-poró com carne de panela e vinho tinto/R$ 45,90/foto) e Penne Alla Matriciana (com molho de tomate, bacon, molho branco e parmesão/R$ 39,90). Mais informações: @feirantinobistro. FOTO: Feirantino Bistrô

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HAMBÚRGUER COM BATATA

Sucesso no ano passado, o Foodies levará dois de seus sandubas para o Fest Gastronomia 2024: Cheddar Bacon (brioche com hambúrguer de Angus, cheddar cremoso, bacon e cebola na manteiga e shoyu, acompanhado por batata rústica/R$ 38) e Triple-B (brioche com hambúrguer de Angus, queijo brie, barbecue, bacon, queijo, cebola grelhada e maionese, também com batata rústica/R$ 40/foto). Mais informações: @foodiesburgers. FOTO: Samantha Barcelos

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SOTAQUE MINEIRO

Referência em Vitória quando o assunto é comida mineira, a Mercearia Belmiro faz sua primeira participação no evento com uma dupla de dar água na boca: Feijão Tropeiro do Mineirão (tropeiro mineiro, costelinha suína, ovo frito, arroz, couve e torresmo/R$ 47/foto) e bolinho de feijoada recheado com couve e bacon (R$ 42/três unidades). Mais informações: @merceariabelmiro. FOTO: Ciro Trigo

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ARROZ DE POLVO E CAMARÃO

De Vila Velha para o Fest Gastronomia, o Modéstia às Favas faz sua estreia no evento com uma entrada e um prato principal. A pedida para petiscar é o cesto de bolinho de bacalhau com seis unidades (R$ 35), e a opção para almoçar ou jantar é o arroz caldoso de polvo com camarão, preparado com molho caseiro de tomates e ervas frescas (R$ 55/foto). Mais informações: @modestiaasfavas. FOTO: Vitor Jubini



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DOCERIA PREMIADA

Doceria campeã no 2º Prêmio HZ Gastrô, a Mombee vai adoçar a praça de alimentação com um dos seus carro-chefes, o bolo gelado (foto), nas versões pistache com coco, Ninho, coco e chocolate (R$ 20 a unidade). Além dessa opção, será vendido um doce surpresa a cada dia - que poderá ser choux cream (de pistache, baunilha ou baunilha com frutas vermelhas/R$ 35 a unidade) ou bombom de morango (R$ 35/duas unidades). Mais informações: @mombeedoceria. FOTO: Samuel Schneider

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PARRILHA BICAMPEÃ

Bicampeão na categoria Carne do Prêmio HZ Gastrô, O Quintal Parrilla Bar promete mais uma participação de sucesso no cardápio do Fest. Desta vez, a casa vai servir tulipas de frango ao molho agridoce (R$ 35) e flat iron feito na parrilla. A carne vai acompanhada por batata rústica e maionese caseira (R$ 50/foto). Mais informações: @oquintalparrillabar. FOTO: Vitor Jubini

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BARRIGUINHA CROCANTE

O Peppe Restaurante venceu na categoria Cozinha Autoral do 2º Prêmio HZ Gastrô e faz sua estreia no evento com barriguinha de porco pururucada e chutney de maçã verde (acompanhada de batata rústica e maionese de alho/R$ 40/foto) e sanduíche de parmegiana (ciabatta com milanesa de frango, molho de tomate, muçarela e pesto/R$ 45). Mais informações: @pepperestaurante. FOTO: Luísa Perdigão

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IGUARIAS JAPONESAS