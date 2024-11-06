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Veja agenda completa

Bela Gil abre programação de aulas-show no Fest Gastronomia 2024

Juarez Campos, José Almiro (Churrasqueadas) e outros 11 chefs dividirão suas receitas, técnicas e histórias com o público do evento
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 06 de Novembro de 2024 às 18:35

A chef e apresentadora Bela Gil
Bela Gil dará primeira aula-show do evento, na quinta (14)  Crédito: Mynd/Divulgação
A cozinha natural de Bela Gil vai inaugurar a agenda de aulas-show do Fest Gastronomia, megaevento realizado por A Gazeta nos dias 14, 15 e 16 de novembro, no Clube Álvares Cabral, em Vitória . Além da apresentadora, 14 chefs e especialistas compõem a programação em dois espaços do festival: o auditório Espelho d'Água e a Carreta Senac.    
Defensora de uma alimentação mais saudável e consciente, Bela Gil apresenta os programas Bela Cozinha, Vida Mais Bela e Refazenda no GNT. No mesmo canal, a culinarista, ativista e escritora comanda atualmente o Saia Justa, ao lado de Eliana, Rita Batista e Tati Machado.   
Em sua aula no Fest Gastronomia, marcada para 19h30 no auditório Espelho d'Água, Bela vai ensinar a preparar quatro receitas com ingredientes vegetais: tostada de jaca, carne de jaca temperada, maionese de castanha e picles de cebola roxa. A apresentação terá início após a cerimônia de entrega dos troféus do 2º Prêmio HZ Gastrô.     
Nomes como Juarez Campos, José Almiro (Churrasqueadas), Danilo Faria, Evelize Fraga e Nádia Alcalde também estão confirmados na programação, que terá temas como cozinha capixaba, churrasco, vinho, confeitaria, coquetelaria e até comida coreana.       
Juarez Campos e José Almiro de Morais (Churrasqueadas), atrações do Fest Gastronomia 2024
Juarez Campos e José Almiro (Churrasqueadas) se apresentam na sexta (15) Crédito: Montagem com fotos de Bruno Coelho e Estúdio 3
O ingresso do Fest Gastronomia dá direito à participação em todas as aulas gratuitamente, tanto no auditório como na carreta, e a entrada será por ordem de chegada. 
Para garantir lugar, não será necessário fazer inscrição prévia - as filas serão formadas em frente aos espaços 10 minutos antes de cada apresentação.
O auditório comporta 150 pessoas, e a carreta apenas 20, mas as aulas-show serão transmitidas em telões espalhados pelo evento. Confira abaixo a programação completa.

AULAS-SHOW DO FEST GASTRONOMIA 2024*

*Datas e horários das aulas estão sujeitos a alterações de última hora.
  • QUINTA-FEIRA (16/11)
Auditório Espelho d'Água
  • 19h45 - "Tostada de jaca, Carne de jaca temperada, Maionese de castanha e picles de cebola", com a chef, escritora, ativista e apresentadora de TV Bela Gil (GNT) 
Carreta Senac
  • 18h - "Jambalaya vegano e ceviche de abacaxi", com as chefs Mariana Salim e Luciana Dalarmelina (Senac)  
  • SEXTA-FEIRA (15/11)
Auditório Espelho d'Água 
  • 13h - "Carne de sol com banana-da-terra", com os chefs Renato Santos e Mariana Salim (Senac)
  • 14h10 - "Inhamada com Socol", com o chef Renato Santos (Senac) 
  • 15h15 - "Charlote de pistache", com a chef Dulci Pogian (D'Dulci)
  • 16h20 - "Restaurante Kairū - Sabores das Paisagens Brasileiras", com o chef e consultor Igor Trarbach (Fugaz Consultoria/Kairū)
  • 17h30 - "Arroz de garoupa salgada com banana-da-terra e abóbora", com o chef Juarez Campos (Casa do Chef Juarez/Oriundi)
  • 19h - Aula-show de churrasco com o assador José Almiro de Morais, apresentador do programa "Churrasqueadas" (TV Gazeta)
Carreta Senac
  • 13h30 - "Mini-hambúrguer infantil", com o chef Bruno Déde (Senac)  
  • 15h - "Pipoca gourmet", com a chef Vavá Pedroni (Senac)   
  • 16h40 - "Bolinho de pernil com provolone harmonizado com drinque", com a chef Mariana Salim e Rayssa Cerqueira (Senac)  
  • 18h30 - "Torta Caribe", com a chef Vavá Pedroni (Senac)  
  • 20h - "Drinques clássicos", com Rayssa Cerqueira (Senac)   

Chefs e especialistas participantes

  • SÁBADO (16/11)
Auditório Espelho d'Água
  • 13h - "Arroz de siri à moda capixaba", com o chef Bruno Déde (Senac)  
  • 14h15 - "Bolinho de feijoada", com a chef Vavá Pedroni (Senac)  
  • 15h30 - "Usuzukuri de peixe fresco da estação com molho ponzu", com o chef Danilo Faria (Suzushi/Uni Sushi-ya/Mai Yakisoba ya)
  • 16h45 - "Como degustar vinho", com a sommelière, consultora e jornalista Nádia Alcalde (Coluna Entre Vinhos/HZ e podcast Entre Vinhos e Outros)
  • 18h - "Verrine musse de café e maracujá", com a chef Evelize Fraga (UVV/Centro Gastronômico Evelize Fraga)
  •  19h05 - "Kimchi - Símbolo da culinária coreana", com o chef Caio Maia (Banzai Dekki/Esquina 25 Parrilla & Bar) 
Carreta Senac 
  • 13h30 - "Risoto espírito-santense", com a chef Mariana Salim (Senac) 
  • 15h - "Drinques sem álcool - Mocktails", com Rayssa Cerqueira (Senac)
  • 16h30 - "Purê de inhame com paçoca de carne-seca e crispy de banana", com o chef Bruno Déde (Senac) 
  • 18h30 - "Pirulito de chocolate", com a chef Vavá Pedroni (Senac)  
  • 20h - "Salada Lorenção", com a chef Mariana Salim (Senac)   

SOBRE O FEST GASTRONOMIA

Criado por A Gazeta em 2023, o Fest Gastronomia é um evento multicultural que reúne restaurantes capixabas, chefs consagrados, shows com artistas nacionais e locais, aulas de culinária, degustações, workshops sobre alimentos e bebidas, recreação infantil e várias outras atrações para toda a família.
A segunda edição terá shows de Leoni, Baile do Simonal (com a participação de Paulo Miklos), Blitz e atrações capixabas, como André Prando, Dona Fran, 522, Back to the Past, Chorou Bebel e Forró Bemtivi. 
Além das aulas de chefs consagrados e workshops com especialistas em alimentos e bebidas, uma ampla e confortável praça de alimentação vai reunir alguns dos melhores restaurantes capixabas no evento. As casas participantes desta edição serão anunciadas em breve, aqui, no HZ. 

INGRESSOS À VENDA

Os ingressos para o Fest Gastronomia já estão à venda no site Zig Tickets (veja link no final desta matéria). No novo lote, lançado na última segunda-feira (11), o bilhete individual, custa, por dia, R$ 70 (meia entrada) ou R$ 140 (inteira). A entrada solidária sai a R$ 70, mediante doação de 1kg de alimento não-perecível.
O valor do passaporte que dá direito à entrada nos três dias de evento é R$ 150 (preço único). Assinantes do Clube A Gazeta terão 20% de desconto em qualquer ingresso. 

MAPA DO EVENTO 

Mapa do Fest Gastronomia 2024
Fest Gastronomia 2024 acontece na área de eventos do Clube Álvares Cabral  Crédito: Projetos e Eventos/Rede Gazeta
FEST GASTRONOMIA 2024 
Quando: 14, 15 e 16 de novembro de 2024.
Horários: quinta-feira (14/11), das 17h à 1h; sexta (15/11) e sábado (16/11), das 12h à 1h. 
Onde: na área de eventos do Clube Álvares Cabral. Av. Marechal Mascarenhas de Moraes, 2100, Bento Ferreira, Vitória. 
Ingressos: R$ 70 (meia/meia solidária mediante 1kg de alimento não-perecível) e R$ 140 (inteira) por dia. Passaporte para os três dias de evento - R$ 150 (valor único). Entrada gratuita para crianças de até 15 anos acompanhadas pelos pais. Assinantes do Clube A Gazeta terão 20% de desconto na compra de qualquer ingresso. 
Vendas: no site Zig Tickets, pelo link: https://www.zig.tickets/eventos/fest-gastronomia-2024.  
Mais informações: (27) 99277-8535, e-mail [email protected] e Instagram @festgastronomia.
Realização: A Gazeta. 

Atualização

13/11/2024 - 10:34
Os valores de ingressos para o evento foram alterados de acordo com o novo lote de vendas. 

Veja Também

Fest Gastronomia 2024: confira a programação musical completa

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