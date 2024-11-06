Bela Gil abre programação de aulas-show no Fest Gastronomia 2024

A cozinha natural de Bela Gil vai inaugurar a agenda de aulas-show do Fest Gastronomia, megaevento realizado por A Gazeta nos dias 14, 15 e 16 de novembro, no Clube Álvares Cabral, em Vitória . Além da apresentadora, 14 chefs e especialistas compõem a programação em dois espaços do festival: o auditório Espelho d'Água e a Carreta Senac.
Defensora de uma alimentação mais saudável e consciente, Bela Gil apresenta os programas Bela Cozinha, Vida Mais Bela e Refazenda no GNT. No mesmo canal, a culinarista, ativista e escritora comanda atualmente o Saia Justa, ao lado de Eliana, Rita Batista e Tati Machado.
Em sua aula no Fest Gastronomia, marcada para 19h30 no auditório Espelho d'Água, Bela vai ensinar a preparar quatro receitas com ingredientes vegetais: tostada de jaca, carne de jaca temperada, maionese de castanha e picles de cebola roxa. A apresentação terá início após a cerimônia de entrega dos troféus do 2º Prêmio HZ Gastrô.
Nomes como Juarez Campos, José Almiro (Churrasqueadas), Danilo Faria, Evelize Fraga e Nádia Alcalde também estão confirmados na programação, que terá temas como cozinha capixaba, churrasco, vinho, confeitaria, coquetelaria e até comida coreana.
O ingresso do Fest Gastronomia dá direito à participação em todas as aulas gratuitamente, tanto no auditório como na carreta, e a entrada será por ordem de chegada.
Para garantir lugar, não será necessário fazer inscrição prévia - as filas serão formadas em frente aos espaços 10 minutos antes de cada apresentação.
O auditório comporta 150 pessoas, e a carreta apenas 20, mas as aulas-show serão transmitidas em telões espalhados pelo evento. Confira abaixo a programação completa.
AULAS-SHOW DO FEST GASTRONOMIA 2024*
*Datas e horários das aulas estão sujeitos a alterações de última hora.
- QUINTA-FEIRA (16/11)
- 19h45 - "Tostada de jaca, Carne de jaca temperada, Maionese de castanha e picles de cebola", com a chef, escritora, ativista e apresentadora de TV Bela Gil (GNT)
- 18h - "Jambalaya vegano e ceviche de abacaxi", com as chefs Mariana Salim e Luciana Dalarmelina (Senac)
- SEXTA-FEIRA (15/11)
- 13h - "Carne de sol com banana-da-terra", com os chefs Renato Santos e Mariana Salim (Senac)
- 14h10 - "Inhamada com Socol", com o chef Renato Santos (Senac)
- 15h15 - "Charlote de pistache", com a chef Dulci Pogian (D'Dulci)
- 16h20 - "Restaurante Kairū - Sabores das Paisagens Brasileiras", com o chef e consultor Igor Trarbach (Fugaz Consultoria/Kairū)
- 17h30 - "Arroz de garoupa salgada com banana-da-terra e abóbora", com o chef Juarez Campos (Casa do Chef Juarez/Oriundi)
- 19h - Aula-show de churrasco com o assador José Almiro de Morais, apresentador do programa "Churrasqueadas" (TV Gazeta)
- 13h30 - "Mini-hambúrguer infantil", com o chef Bruno Déde (Senac)
- 15h - "Pipoca gourmet", com a chef Vavá Pedroni (Senac)
- 16h40 - "Bolinho de pernil com provolone harmonizado com drinque", com a chef Mariana Salim e Rayssa Cerqueira (Senac)
- 18h30 - "Torta Caribe", com a chef Vavá Pedroni (Senac)
- 20h - "Drinques clássicos", com Rayssa Cerqueira (Senac)
Chefs e especialistas participantes
- SÁBADO (16/11)
- 13h - "Arroz de siri à moda capixaba", com o chef Bruno Déde (Senac)
- 14h15 - "Bolinho de feijoada", com a chef Vavá Pedroni (Senac)
- 15h30 - "Usuzukuri de peixe fresco da estação com molho ponzu", com o chef Danilo Faria (Suzushi/Uni Sushi-ya/Mai Yakisoba ya)
- 16h45 - "Como degustar vinho", com a sommelière, consultora e jornalista Nádia Alcalde (Coluna Entre Vinhos/HZ e podcast Entre Vinhos e Outros)
- 18h - "Verrine musse de café e maracujá", com a chef Evelize Fraga (UVV/Centro Gastronômico Evelize Fraga)
- 19h05 - "Kimchi - Símbolo da culinária coreana", com o chef Caio Maia (Banzai Dekki/Esquina 25 Parrilla & Bar)
- 13h30 - "Risoto espírito-santense", com a chef Mariana Salim (Senac)
- 15h - "Drinques sem álcool - Mocktails", com Rayssa Cerqueira (Senac)
- 16h30 - "Purê de inhame com paçoca de carne-seca e crispy de banana", com o chef Bruno Déde (Senac)
- 18h30 - "Pirulito de chocolate", com a chef Vavá Pedroni (Senac)
- 20h - "Salada Lorenção", com a chef Mariana Salim (Senac)
SOBRE O FEST GASTRONOMIA
Criado por A Gazeta em 2023, o Fest Gastronomia é um evento multicultural que reúne restaurantes capixabas, chefs consagrados, shows com artistas nacionais e locais, aulas de culinária, degustações, workshops sobre alimentos e bebidas, recreação infantil e várias outras atrações para toda a família.
A segunda edição terá shows de Leoni, Baile do Simonal (com a participação de Paulo Miklos), Blitz e atrações capixabas, como André Prando, Dona Fran, 522, Back to the Past, Chorou Bebel e Forró Bemtivi.
Além das aulas de chefs consagrados e workshops com especialistas em alimentos e bebidas, uma ampla e confortável praça de alimentação vai reunir alguns dos melhores restaurantes capixabas no evento. As casas participantes desta edição serão anunciadas em breve, aqui, no HZ.
INGRESSOS À VENDA
Os ingressos para o Fest Gastronomia já estão à venda no site Zig Tickets (veja link no final desta matéria). No novo lote, lançado na última segunda-feira (11), o bilhete individual, custa, por dia, R$ 70 (meia entrada) ou R$ 140 (inteira). A entrada solidária sai a R$ 70, mediante doação de 1kg de alimento não-perecível.
O valor do passaporte que dá direito à entrada nos três dias de evento é R$ 150 (preço único). Assinantes do Clube A Gazeta terão 20% de desconto em qualquer ingresso.
MAPA DO EVENTO
FEST GASTRONOMIA 2024
Quando: 14, 15 e 16 de novembro de 2024.
Horários: quinta-feira (14/11), das 17h à 1h; sexta (15/11) e sábado (16/11), das 12h à 1h.
Onde: na área de eventos do Clube Álvares Cabral. Av. Marechal Mascarenhas de Moraes, 2100, Bento Ferreira, Vitória.
Ingressos: R$ 70 (meia/meia solidária mediante 1kg de alimento não-perecível) e R$ 140 (inteira) por dia. Passaporte para os três dias de evento - R$ 150 (valor único). Entrada gratuita para crianças de até 15 anos acompanhadas pelos pais. Assinantes do Clube A Gazeta terão 20% de desconto na compra de qualquer ingresso.
Vendas: no site Zig Tickets, pelo link: https://www.zig.tickets/eventos/fest-gastronomia-2024.
Mais informações: (27) 99277-8535, e-mail [email protected] e Instagram @festgastronomia.
Realização: A Gazeta.
Quando: 14, 15 e 16 de novembro de 2024.
Horários: quinta-feira (14/11), das 17h à 1h; sexta (15/11) e sábado (16/11), das 12h à 1h.
Onde: na área de eventos do Clube Álvares Cabral. Av. Marechal Mascarenhas de Moraes, 2100, Bento Ferreira, Vitória.
Ingressos: R$ 70 (meia/meia solidária mediante 1kg de alimento não-perecível) e R$ 140 (inteira) por dia. Passaporte para os três dias de evento - R$ 150 (valor único). Entrada gratuita para crianças de até 15 anos acompanhadas pelos pais. Assinantes do Clube A Gazeta terão 20% de desconto na compra de qualquer ingresso.
Vendas: no site Zig Tickets, pelo link: https://www.zig.tickets/eventos/fest-gastronomia-2024.
Mais informações: (27) 99277-8535, e-mail [email protected] e Instagram @festgastronomia.
Realização: A Gazeta.
Atualização
13/11/2024 - 10:34
Os valores de ingressos para o evento foram alterados de acordo com o novo lote de vendas.