Resultado do Prêmio HZ Gastrô 2024: confira os vencedores

Premiação foi criada por A Gazeta para valorizar a gastronomia capixaba Crédito: Arte/A Gazeta

Acabou a espera! Após 24 dias de votação online e participação recorde do público, chegou a hora de conhecer os vencedores do 2º Prêmio HZ Gastrô. A premiação de A Gazeta elege os melhores restaurantes, cafeterias e docerias do Espírito Santo em 13 categorias.

A enquete realizada no HZ entre 20/09 e 13/10 recebeu mais de 62 mil votos - três vezes mais do que o total registrado em 2023, quando foram computados pouco mais de 20 mil.

Os troféus serão entregues aos ganhadores no dia 14 de novembro, durante o Fest Gastronomia , na área de eventos do Clube Álvares Cabral, em Vitória.

62.121 Total de votos recebidos entre 20/09 e 13/10/24

Neste ano, o restaurante Daju Bistrô foi o mais votado em Cozinha Brasileira e Feijoada, e tivemos três bicampeões: Atlântica, Don Camaleone e O Quintal seguem como os favoritos do público em suas respectivas categorias, Moqueca, Pizza e Carne. Veja abaixo a lista completa de estabelecimentos premiados.

VENCEDORES DO 2º PRÊMIO HZ GASTRÔ

ALMOÇO EXECUTIVO Eliah Restaurante - 27.098 votos (43,6%) GolBurger & Cozinha - 10.068 votos (16,2%) Spaghetti & Cia - 8.857 votos (14,3%) Aleixo Restaurante - 8.363 votos (13,5%) Alas - 7.735 votos (12,5%)

CAFETERIA Mangalô - 15.703 votos (25,3%) Empório Joaquim - 15.253 votos (24,6%) Fuscafé - 13.360 votos (21,5%) Odara - 9.588 votos (15,4%) Kaffa Cafeteria - 8.217 votos (13,2%)

CARNE O Quintal Parrilla Bar - 20.633 votos (33,2%) La Dolina - 11.633 votos (18,7%) Major Forest - 10.925 votos (17,6%) Meatpack Vitória - 9.477 votos (15,3%) Taurus Restaurante - 9.453 votos (15,2%)

COZINHA AUTORAL Peppe Restaurante - 25.788 votos (41,5%) Eliah Restaurante - 10.186 votos (16,4%) Soeta - 9.827 votos (15,8%) Alas - 8.311 votos (13,4%) Restaurante Cafe Haus - 8.009 votos (12,9%)

COZINHA BRASILEIRA Daju Bistrô - 22.049 votos (35,5%) Bar do Zé - 12.650 votos (20,4%) Boteco do João - 9.873 votos (15,9%) Spetacollo Restaurante - 9.281 votos (14,9%) Mandacaru Gastrobar - 8.268 votos (13,3%)

COZINHA ITALIANA Restaurante Oriundi - 18.163 votos (29,2%) Spaghetti & Cia - 12.713 votos (20,5%) Preferito - 11.030 votos (17,8%) Cuore e Cucina - 10.313 votos (16,6%) Tomatto Trattoria - 9.902 votos (15,9%)

COZINHA ORIENTAL Suzushi Restaurante - 19.180 votos (30,9%) Unagi Sushi - 11.813 votos (19%) Restaurante Banzai - 10.799 votos (17,4%) Mercearia Liberdade - 10.357 votos (16,7%) Restaurante Minê - 9.972 votos (16,1%)

DOCERIA Mombee - 16.785 votos (27%) Cooltiva Café & Bistrô - 15.456 votos (24,9%) Doceria do Leo - 11.831 votos (19%) Chocolateria Brasil - 9.049 votos (14,6%) Bee Doces - 9.000 votos (14,5%)

FEIJOADA Daju Bistrô - 21.398 votos (34,4%) Botequim São Paulo - 12.863 votos (20,7%) Mercearia Belmiro - 10.265 votos (16,5%) Hotel Senac Ilha do Boi - 9.768 votos (15,7%) Spetacollo Restaurante - 7.827 votos (12,6%)

HAMBÚRGUER Hunty's Hamburgueria - 14.483 votos (23,3%) Golburger & Cozinha - 14.263 votos (23%) Melt Hamburgueria - 11.357 votos (18,3%) Foodies Burger - 11.313 votos (18,2%) La Dolina - 10.705 votos (17,2%)

MOQUECA Restaurante Atlântica - 17.269 votos (27,8%) Restaurante São Pedro - 12.295 votos (19,8%) Enseada Geraldinho - 11.154 votos (18%) Restaurante Pirão - 11.083 votos (17,8%) Restaurante Papaguth - 10.320 votos (16,6%)

PIZZA Forneria Don Camaleone - 17.665 votos (28,4%) Red Elephant Gold Pizza - 11.488 votos (18,5%) Figata Pizza & Pasta - 11.387 votos (18,3%) Bontà - 11.005 votos (17,7%) La Musa Pizzeria Napoletana - 10.576 votos (17%)

SORVETERIA Chocolateria Brasil - 15.812 votos (25,5%) Barutti Gelateria e Cafeteria - 13.925 votos (22,4%) Bacio di Latte - 11.655 votos (18,8%) Gelato Borelli - 10.731 votos (17,3%) Cremino Gelateria - 9.998 votos (16,1%)

Troféus serão entregues aos vencedores no Fest Gastronomia, em novembro Crédito: Arthur Louzada

VOTAÇÃO E ESCOLHA DOS FINALISTAS

O Prêmio HZ Gastrô é composto por 13 categorias, e cada uma delas tem cinco casas finalistas, pré-selecionadas por um time de personalidades com bagagem gastronômica convidadas por A Gazeta.

Nesta edição, a curadoria da premiação contou com indicações de Aline Dias, Anice Moretto, Bia Brunow, Christina Abelha, Cícero Moro, Elis Carvalho, Evelize Calmon, Giovana Duarte, Giovana Moyzes, José Roberto Podestá, Marcela Bourguignon, Marcella Scaramella, Mariana Perini, Murilo Góes, Nádia Alcalde, Nathália Borghi, Patrícia Merlo, Priscilla Magna, Renata Rasseli e Thiago Correia.

SOBRE O FEST GASTRONOMIA

Criado por A Gazeta em 2023, o Fest Gastronomia é um evento multicultural que reúne restaurantes capixabas, chefs consagrados, shows com artistas nacionais e locais, aulas de culinária, degustações, workshops sobre alimentos e bebidas, recreação infantil e várias outras atrações para toda a família.

André Prando, Sheep e Parafina, Back to the Past, Chorou Bebel, Banda 522, Já Gamei e Forró Bemtivi compõem o time de atrações musicais locais.

Shows confirmados

A programação gastronômica, com aulas-shows de chefs consagrados e workshops com especialistas em alimentos e bebidas, será anunciada em breve, assim como os restaurantes que farão parte da praça de alimentação.

INGRESSOS

Os ingressos para o Fest Gastronomia já estão à venda no site Zig Tickets (veja link no final desta matéria). No lote promocional, o bilhete individual, custa, por dia, R$ 60 (meia entrada) ou R$ 120 (inteira). A entrada solidária sai a R$ 60, mediante doação de 1kg de alimento não-perecível.

O valor do passaporte que dá direito à entrada nos três dias de evento é R$ 140 (preço único). Assinantes do Clube A Gazeta terão 20% de desconto em qualquer ingresso.

PALCOS E SHOWS*

QUINTA-FEIRA (14/11)

Palco Fest - Leoni



Palco Sunset - DJ Zap com a kombi Elza Machine | Chorou Bebel | Banda Trilha

Palco Gastrô - Banda 522 SEXTA-FEIRA (15/11)

Palco Fest - André Prando | Baile do Simonal convida Paulo Miklos

Palco Sunset - DJ Zappie com a kombi Elza Machine | Na Intimidade do Samba | Forró Bemtivi | Sheep e Parafina

Palco Gastrô - Serginho MPB SÁBADO (16/11)

Palco Fest - Banda Blitz

Palco Sunset - DJ Zappie com a kombi Elza Machine | Já Gamei | Back to the Past

Palco Gastrô - Fábio Pinel

MAPA DO FEST GASTRONOMIA

Evento acontece em novembro na área de eventos do Álvares Cabral Crédito: Projetos e Eventos/Rede Gazeta