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Renata Rasseli
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A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
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Conheça o time de curadores para o 2° Prêmio HZ Gastrô da Rede Gazeta

Publicado em
20 set 2024 às 11:01
Troféus do Prêmio HZ Gastrô
Troféus do Prêmio HZ Gastrô Crédito: Arthur Louzada
Vai começar o festival gastronômico mais gostoso do nosso ES! O Fest Gastronomia vem aí em novembro, com uma programação que promete agitar a ilha com restaurantes renomados, atrações musicais e muita coisa gostosa, entre os dias 14 e 16 de novembro. E é lá que a Rede Gazeta vai entregar os troféus aos vencedores da 2ª edição do Prêmio HZ Gastrô, que vai celebrar o que há de melhor na gastronomia capixaba.
Eu, Renata Rasseli, estou junto a um time de outros 19 curadores, reunindo especialistas, chefs, sommeliers e criadores de conteúdo para a escolha dos 65 finalistas que, a partir desta quinta-feira (19), disputam pelo voto popular o título de melhores restaurantes em 13 categorias.
Entre os convidados para essa banca estão nomes de peso, como Anice Moretto, chef e empreendedora, e Aline Dias, do canal “Aline Approves”, conhecida por seu conteúdo focado em gastronomia. Nossa Evelize Calmon, editora de gastronomia de HZ, e Marcela Bourguignon, coordenadora do curso de Gastronomia da UVV, também emprestaram expertise para compor esse time de jurados.
A votação do Prêmio HZ Gastrô vai até o dia 13 de outubro. Para participar, basta clicar aqui e escolher o seu estabelecimento favorito dentre os diferentes segmentos. RR te mostra a lista completa com o nome dos queridinhos que fazem parte dessa seleção especial.

Confira a lista completa de curadores do Prêmio HZ Gastrô 2024

  • Aline Dias (criadora de conteúdo gastronômico em Aline Approves)
  • Anice Moretto (chef e empreendedora em confeitaria)
  • Bianca Brunow (chef e foodie)
  • Christina Abelha (foodie)
  • Cícero Moro (empresário, apreciador de vinhos, foodie)
  • Elis Carvalho (editora do Em Movimento)
  • Evelize Calmon (editora de gastronomia de HZ)
  • Giovana Duarte (comentarista de turismo da CBN Vitória e  autora do blog @guiacapixaba)
  • Giovana Moyzes (professora de Gastronomia e consultora de bares e restaurantes)
  • José Roberto Podestá (médico e apreciador de vinhos)
  • Marcela Bourguignon (chef e coordenadora do curso de Gastronomia da UVV)
  • Marcella Scaramella (editora de HZ)
  • Mariana Perini (gerente do Estúdio Gazeta)
  • Murilo Góes (gastrônomo e pesquisador de culinária brasileira)
  • Nádia Alcalde (sommelière, consultora e colunista de vinhos de HZ)
  • Nathália Borgui (nutricionista e consultora)
  • Patrícia Merlo (doutora em História, professora da Ufes e especialista em História da Alimentação)
  • Priscilla Magna (criadora de conteúdo gastronômico em Viver de Comida)
  • Renata Rasseli (colunista social de HZ)
  • Thiago Correia (chef, professor de gastronomia e consultor de bares e restaurantes)

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