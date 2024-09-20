Conheça o time de curadores para o 2° Prêmio HZ Gastrô da Rede Gazeta

Vai começar o festival gastronômico mais gostoso do nosso ES! O Fest Gastronomia vem aí em novembro, com uma programação que promete agitar a ilha com restaurantes renomados, atrações musicais e muita coisa gostosa, entre os dias 14 e 16 de novembro. E é lá que a Rede Gazeta vai entregar os troféus aos vencedores da 2ª edição do Prêmio HZ Gastrô
, que vai celebrar o que há de melhor na gastronomia capixaba.
Eu, Renata Rasseli, estou junto a um time de outros 19 curadores, reunindo especialistas, chefs, sommeliers e criadores de conteúdo para a escolha dos 65 finalistas que, a partir desta quinta-feira (19), disputam pelo voto popular o título de melhores restaurantes em 13 categorias.
Entre os convidados para essa banca estão nomes de peso, como Anice Moretto, chef e empreendedora, e Aline Dias, do canal “Aline Approves”, conhecida por seu conteúdo focado em gastronomia. Nossa Evelize Calmon, editora de gastronomia de HZ, e Marcela Bourguignon, coordenadora do curso de Gastronomia da UVV, também emprestaram expertise para compor esse time de jurados.
A votação do Prêmio HZ Gastrô vai até o dia 13 de outubro. Para participar, basta clicar aqui
e escolher o seu estabelecimento favorito dentre os diferentes segmentos. RR te mostra a lista completa com o nome dos queridinhos que fazem parte dessa seleção especial.