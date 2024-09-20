Conheça o time de curadores para o 2° Prêmio HZ Gastrô da Rede Gazeta

Eu, Renata Rasseli , estou junto a um time de outros 19 curadores, reunindo especialistas, chefs, sommeliers e criadores de conteúdo para a escolha dos 65 finalistas que, a partir desta quinta-feira (19), disputam pelo voto popular o título de melhores restaurantes em 13 categorias.

Entre os convidados para essa banca estão nomes de peso, como Anice Moretto, chef e empreendedora, e Aline Dias, do canal “Aline Approves”, conhecida por seu conteúdo focado em gastronomia. Nossa Evelize Calmon, editora de gastronomia de HZ, e Marcela Bourguignon, coordenadora do curso de Gastronomia da UVV, também emprestaram expertise para compor esse time de jurados.