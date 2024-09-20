Votação do Prêmio HZ Gastrô: escolha seus restaurantes favoritos

Curadoria fez pré-seleção dos indicados
Os finalistas nas 13 categorias do Prêmio HZ Gastrô foram indicados por um time de 20 personalidades com bagagem gastronômica, a convite da Rede Gazeta. Jornalistas, gourmets, influenciadores, empresários, professores e pesquisadores de Gastronomia compõem a banca de curadoria este ano, assim como ocorreu na primeira edição da premiação, em 2023. Os curadores do HZ Gastrô 2024 são: Aline Dias, Anice Moretto, Bia Brunow, Christina Abelha, Cícero Moro, Elis Carvalho, Evelize Calmon, Giovana Duarte, Giovana Moyzes, José Roberto Podestá, Marcela Bourguignon, Marcella Scaramella, Mariana Perini, Murilo Góes, Nádia Alcalde, Nathália Borghi, Patrícia Merlo, Priscilla Magna, Renata Rasseli e Thiago Correia.
CONHEÇA OS FINALISTAS DO PRÊMIO HZ GASTRÔ 2024
- ALAS (@alasrestaurante)
- ALEIXO RESTAURANTE (@aleixorestaurante)
- ELIAH RESTAURANTE (@eliahrestaurante)
- GOLBURGER & COZINHA (@golburger)
- SPAGHETTI & CIA (@spaghettieciaoficial)
- EMPÓRIO JOAQUIM (@emporiojoaquim)
- FUSCAFÉ (@fuscafe)
- KAFFA CAFETERIA (@kaffacafeteria)
- MANGALÔ (@mangalocafebar)
- ODARA (@odarapaoecafe)
- LA DOLINA (@ladolina)
- MAJOR FOREST (@majorforestmeat)
- MEATPACK VITÓRIA (@meatpc)
- O QUINTAL PARRILLA BAR (@oquintalparrillabar)
- TAURUS RESTAURANTE (@taurusrestaurante)
- ALAS (@alasrestaurante)
- ELIAH RESTAURANTE (@eliahrestaurante)
- PEPPE RESTAURANTE (@pepperestaurante)
- RESTAURANTE CAFE HAUS (@restaurantecafehaus)
- SOETA (@soetarestaurante)
- BAR DO ZÉ (@bardozevv)
- BOTECO DO JOÃO (@botecodojoao.vix)
- DAJU BISTRÔ (@dajubistro)
- MANDACARU GASTROBAR (@mandacarugastrobar)
- SPETACOLLO RESTAURANTE (@spetacollogastronomia)
- CUORE E CUCINA (@cuoreecucina)
- PREFERITO (@preferitorestaurante)
- RESTAURANTE ORIUNDI (@restaurante.oriundi)
- SPAGHETTI & CIA (@spaghettieciaoficial)
- TOMATTO TRATTORIA (@tomattotrattoria)
- MERCEARIA LIBERDADE (@mercearialiberdade)
- RESTAURANTE BANZAI (@restaurantebanzai)
- RESTAURANTE MINÊ (@restaurantemine)
- SUZUSHI RESTAURANTE (@suzushi.restaurante)
- UNAGI SUSHI (@unagivix)
- BEE DOCES (@beedocesvix)
- CHOCOLATERIA BRASIL (@chocolateriabrasil)
- COOLTIVA CAFÉ & BISTRÔ (@cooltiva.cafe)
- DOCERIA DO LEO (@doceriadoleo)
- MOMBEE (@mombeedoceria)
- BOTEQUIM SÃO PAULO (@botequimsp)
- DAJU BISTRÔ (@dajubistro)
- HOTEL SENAC ILHA DO BOI (@hotelsenacilhadoboi)
- MERCEARIA BELMIRO (@merceariabelmiro)
- SPETACOLLO RESTAURANTE (@spetacollogastronomia)
- GOLBURGER & COZINHA (@golburger)
- FOODIES BURGER (@foodiesburgers)
- HUNTY'S HAMBURGUERIA (@huntyshamburgueria)
- LA DOLINA (@ladolina)
- MELT HAMBURGUERIA (@meltburger)
- ENSEADA GERALDINHO (@restaurante_enseada_geraldinho)
- RESTAURANTE ATLÂNTICA (@atlanticarestauranteoficial)
- RESTAURANTE PAPAGUTH (@papaguth)
- RESTAURANTE PIRÃO (@restaurantepirao)
- RESTAURANTE SÃO PEDRO (@restaurante_sao_pedro)
- BONTÀ (@bontafornoecucina)
- FIGATA PIZZA & PASTA (@figata.br)
- FORNERIA DON CAMALEONE (@doncamaleone)
- LA MUSA PIZZERIA NAPOLETANA (@lamusapizzeria)
- RED ELEPHANT GOLD PIZZA (@red_elephant_brasil)
- BACIO DI LATTE (@baciodilatte)
- BARUTTI GELATERIA E CAFETERIA (@baruttigelato)
- CHOCOLATERIA BRASIL (@chocolateriabrasil)
- CREMINO GELATERIA (@creminogelateria)
- GELATO BORELLI (@gelatoborellioficial)