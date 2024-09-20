Votação do Prêmio HZ Gastrô: escolha seus restaurantes favoritos

Conheça os finalistas da premiação criada pela Rede Gazeta e vote quantas vezes quiser para eleger os melhores da gastronomia capixaba em 2024
Evelize Calmon

Publicado em 20 de Setembro de 2024 às 06:00

Prêmio HZ Gastrô 2024
Votação vai até 13 de outubro e cerimônia de premiação acontece em novembro Crédito: Arte/A Gazeta
Chegou a hora de conhecer os finalistas e votar nas 13 categorias do Prêmio HZ Gastrô 2024, que vai eleger os melhores restaurantes, cafés e docerias do Espírito Santo. A votação já começou (clique no formulário ao final desta matéria) e fica no ar até 13 de outubro. 
Você pode votar quantas vezes quiser, e, para validar a enquete, é necessário clicar no botão "concluir".
O resultado será divulgado no dia 18 de outubro, aqui, no HZ, e a entrega dos troféus aos ganhadores acontecerá em 14 de novembro, na abertura do evento Fest Gastronomia, no Clube Álvares Cabral.  
Nesta edição do prêmio, criado pela Rede Gazeta em 2023, concorrem 57 estabelecimentos de todas as regiões do Estado nos segmentos: Almoço executivo, Cafeteria, Carne, Cozinha autoral, Cozinha brasileira, Cozinha italiana, Cozinha oriental, Doceria, Feijoada, Hambúrguer, Moqueca, Pizza e Sorveteria.    

Curadoria fez pré-seleção dos indicados

Os finalistas nas 13 categorias do Prêmio HZ Gastrô foram indicados por um time de 20 personalidades com bagagem gastronômica, a convite da Rede Gazeta. Jornalistas, gourmets, influenciadores, empresários, professores e pesquisadores de Gastronomia compõem a banca de curadoria este ano, assim como ocorreu na primeira edição da premiação, em 2023. Os curadores do HZ Gastrô 2024 são: Aline Dias, Anice Moretto, Bia Brunow, Christina Abelha, Cícero Moro, Elis Carvalho, Evelize Calmon, Giovana Duarte, Giovana Moyzes, José Roberto Podestá, Marcela Bourguignon, Marcella Scaramella, Mariana Perini, Murilo Góes, Nádia Alcalde, Nathália Borghi, Patrícia Merlo, Priscilla Magna, Renata Rasseli e Thiago Correia.

CONHEÇA OS FINALISTAS DO PRÊMIO HZ GASTRÔ 2024

ALMOÇO EXECUTIVO (categoria nova)
  • ALAS (@alasrestaurante) 
  • ALEIXO RESTAURANTE (@aleixorestaurante) 
  • ELIAH RESTAURANTE (@eliahrestaurante)
  • GOLBURGER & COZINHA (@golburger)
  • SPAGHETTI & CIA (@spaghettieciaoficial)
CAFETERIA
  • EMPÓRIO JOAQUIM (@emporiojoaquim)
  • FUSCAFÉ (@fuscafe)
  • KAFFA CAFETERIA (@kaffacafeteria)
  • MANGALÔ (@mangalocafebar) 
  • ODARA (@odarapaoecafe) 
CARNE
  • LA DOLINA (@ladolina)
  • MAJOR FOREST (@majorforestmeat)
  • MEATPACK VITÓRIA (@meatpc)
  • O QUINTAL PARRILLA BAR (@oquintalparrillabar)
  • TAURUS RESTAURANTE (@taurusrestaurante)
COZINHA AUTORAL
  • ALAS (@alasrestaurante) 
  • ELIAH RESTAURANTE (@eliahrestaurante)
  • PEPPE RESTAURANTE (@pepperestaurante)
  • RESTAURANTE CAFE HAUS (@restaurantecafehaus)
  • SOETA (@soetarestaurante) 
COZINHA BRASILEIRA
  • BAR DO ZÉ (@bardozevv)
  • BOTECO DO JOÃO (@botecodojoao.vix)
  • DAJU BISTRÔ (@dajubistro)
  • MANDACARU GASTROBAR (@mandacarugastrobar)
  • SPETACOLLO RESTAURANTE (@spetacollogastronomia)
COZINHA ITALIANA (categoria nova)
  • CUORE E CUCINA (@cuoreecucina)
  • PREFERITO (@preferitorestaurante)
  • RESTAURANTE ORIUNDI (@restaurante.oriundi)
  • SPAGHETTI & CIA (@spaghettieciaoficial)
  • TOMATTO TRATTORIA (@tomattotrattoria)
COZINHA ORIENTAL (categoria nova)
  • MERCEARIA LIBERDADE (@mercearialiberdade) 
  • RESTAURANTE BANZAI (@restaurantebanzai)
  • RESTAURANTE MINÊ (@restaurantemine)
  • SUZUSHI RESTAURANTE (@suzushi.restaurante)
  • UNAGI SUSHI (@unagivix)
DOCERIA
  • BEE DOCES (@beedocesvix)
  • CHOCOLATERIA BRASIL (@chocolateriabrasil)
  • COOLTIVA CAFÉ & BISTRÔ (@cooltiva.cafe)
  • DOCERIA DO LEO (@doceriadoleo)
  • MOMBEE (@mombeedoceria)
FEIJOADA
  • BOTEQUIM SÃO PAULO (@botequimsp)
  • DAJU BISTRÔ (@dajubistro)
  • HOTEL SENAC ILHA DO BOI (@hotelsenacilhadoboi)
  • MERCEARIA BELMIRO (@merceariabelmiro)
  • SPETACOLLO RESTAURANTE (@spetacollogastronomia)
HAMBÚRGUER
  • GOLBURGER & COZINHA (@golburger)
  • FOODIES BURGER (@foodiesburgers)
  • HUNTY'S HAMBURGUERIA (@huntyshamburgueria)
  • LA DOLINA (@ladolina)
  • MELT HAMBURGUERIA (@meltburger)
MOQUECA
  • ENSEADA GERALDINHO (@restaurante_enseada_geraldinho) 
  • RESTAURANTE ATLÂNTICA (@atlanticarestauranteoficial)
  • RESTAURANTE PAPAGUTH (@papaguth)
  • RESTAURANTE PIRÃO (@restaurantepirao)
  • RESTAURANTE SÃO PEDRO (@restaurante_sao_pedro)
PIZZA
  • BONTÀ (@bontafornoecucina)
  • FIGATA PIZZA & PASTA (@figata.br)
  • FORNERIA DON CAMALEONE (@doncamaleone)
  • LA MUSA PIZZERIA NAPOLETANA (@lamusapizzeria)
  • RED ELEPHANT GOLD PIZZA (@red_elephant_brasil)
SORVETERIA (categoria nova)
  • BACIO DI LATTE (@baciodilatte)  
  • BARUTTI GELATERIA E CAFETERIA (@baruttigelato) 
  • CHOCOLATERIA BRASIL (@chocolateriabrasil)
  • CREMINO GELATERIA (@creminogelateria)
  • GELATO BORELLI (@gelatoborellioficial)

VOTE CLICANDO NO FORMULÁRIO ABAIXO:

Regulamento do Prêmio HZ Gastrô 2024

Criado pela Rede Gazeta, o Prêmio HZ Gastrô vai eleger os melhores restaurantes, cafés e docerias do Espírito Santo por meio do voto popular. A premiação acontece no primeiro dia do evento Fest Gastronomia 2024, marcado para 14, 15 e 16 de novembro, no Clube Álvares Cabral, em Vitória.
