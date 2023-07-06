Tudo sobre os restaurantes vencedores do Prêmio HZ Gastrô 2023

O resultado do Prêmio HZ Gastrô 2023, que elegeu pelo voto popular em A Gazeta os melhores restaurantes da Grande Vitória, é um guia que servirá como referência para os apreciadores da boa gastronomia em nosso Estado.
A lista abaixo reúne informações sobre os endereços mais votados pelo público nas 13 categorias da premiação: Brigadeiro, Cafeteria, Carne, Cozinha Autoral, Cozinha Brasileira, Cozinha Internacional, Coxinha, Doceria, Feijoada, Delivery, Hambúrguer, Moqueca e Pizza. A entrega dos troféus aos vencedores acontecerá sexta (7/07), no Fest Gastronomia.
Especialidades, pratos mais famosos, horários de funcionamento e outros detalhes apetitosos das casas campeãs em 2023 estão servidos a seguir. Aproveite cada dica e bom apetite!
CAMPEÕES NO VOTO POR MÚLTIPLA ESCOLHA - Estabelecimentos
1
A MELHOR CAFETERIA
Um blend exclusivo de cafés cultivados no Caparaó faz sucesso nas xícaras do Empório Joaquim, campeão na categoria Cafeteria do Prêmio HZ Gastrô 2023 com 4.301 votos. Na casa, que também é bistrô e delicatéssen, a bebida sai nas modalidades espresso, filtrado e coado (Bunn), e as opções para acompanhar vão desde pão com crosta de requeijão até eggs benedict. Nas estantes da deli, encontram-se à venda microlotes capixabas e cafés de fama internacional, como o colombiano Juan Valdez. Funcionamento: todos os dias, a partir das 8h. Rua Elesbão Linhares, 15, Shopping Day by Day, Praia do Canto, Vitória. (27) 99299-3717. FOTO: Evelize Calmon
2
A MELHOR CARNE
O churrasco na parrilha é a especialidade do O Quintal, que leva o troféu de melhor da Grande Vitória na categoria Carne. A casa, uma das mais movimentadas da Praia do Canto, recebeu 4.887 votos na enquete do Prêmio HZ Gastrô. Fraldinha, bife ancho, flat iron, cordeiro, camarão e polvo estão entre as opções preparadas na brasa. A carta de drinques é extensa, com quase 30 combinações, clássicas e autorais. O restaurante está confirmado na praça de alimentação do Fest Gastronomia. Rua Aleixo Netto, 1158, Praia do Canto, Vitória. Funcionamento: todos os dias, a partir das 11h. (27) 3024-1340. FOTO: O Quintal/Instagram
3
A MELHOR COZINHA AUTORAL
Cozinha criativa de influência mediterrânea em um ambiente aconchegante inspirado nas belezas da Grécia. A definição se aplica ao Eliah, restaurante vencedor na categoria Cozinha Autoral do Prêmio HZ Gastrô com 5.421 votos. A casa pertence aos mesmos sócios do Peppe, entre eles o chef Vinicius Cavalcante, que surpreende em criações como o cordeiro marroquino (foto) com berinjela, mel, tomate, iogurte e musseline de cenoura e o peito de pato com molho de tangerina e Campari, espinafre cremoso com bacon, shiitake e pangrattato. O restaurante está confirmado na praça de alimentação do Fest Gastronomia. Rua Afonso Cláudio, 60, Praia do Canto, Vitória. (27) 99782-7538. Funcionamento: de terça a domingo, a partir das 12h. FOTO: Eliah/Instagram
4
A MELHOR COZINHA BRASILEIRA
Rabada com agrião, paio no feijão com farofa e vinagrete, torresmo, pastelzinho de angu e língua ao molho madeira com champignon estão entre as delícias que fizeram do Boteco do João o campeão na categoria Cozinha Brasileira do Prêmio HZ Gastrô. Aberto em 2003, o bar e restaurante recebeu 5.665 votos na enquete, 863 a mais do que o segundo colocado, Daju Bistrô. Funcionamento: segunda, quarta e quinta, das 15h à 0h; sexta, das 10h30 à 0h; sábado, domingo e feriado, das 10h30 às 18h. Rua Mestre Ângelo, 68, Santa Martha, Vitória. (27) 99291-2529. FOTO: Gabriel Lordello
5
A MELHOR COZINHA INTERNACIONAL
Na categoria Cozinha Internacional do Prêmio HZ Gastrô, onde concorreram restaurantes especializados em comidas da Itália, da Grécia e do Japão, venceu o japonês Suzushi, com 4.321 votos. A casa segue a linha tradicional nipônica, sem uso de cream cheese em suas peças, por exemplo, e lançará em breve um espaço izakaya (boteco japonês), com coquetelaria de ponta e pratos quentes inéditos. Destacam-se no cardápio atual os sushis e sashimis à base de peixes especiais e os rámens. No balcão de omakase, o Uni Sushi-ya, são servidas iguarias como hokkigai, vieira e ouriço (uni). O Suzushi está confirmado na praça de alimentação do Fest Gastronomia. Rua Inácio Higino, 108, Praia da Costa, Vila Velha. Funcionamento: de segunda a sábado, das 18h às 23h. (27) 99932-9898. FOTO: Suzushi/Instagram
6
O MELHOR DELIVERY
Vencedora na categoria Delivery do Prêmio HZ Gastrô 2023 com 4.852 votos do público, a forneria Don Camaleone já garantiu presença na praça de alimentação do Fest Gastronomia. Mas se você estiver em casa, com preguiça de cozinhar e desejo de comida boa, o restaurante entrega não só pizzas, como também entradinhas, massas, risotos e carnes. Os campeões de vendas são as pizzas Margherita Speciali e a Calabresa; a entrada Filé Gaguti (snacks com mignon em cubos, tomatinhos, manjericão, queijo gruyère e purê de maçã) e o prato Filé Giallo (com crispy de alho-poró e risoto de presunto de Parma , bacon, banana-da-terra e cogumelos). Pedidos pelos aplicativos iFood e Americanas (área e taxa de entrega definidas pelos apps). FOTO: Vitor Jubini
7
A MELHOR DOCERIA
A "comunidade da cereja", como é chamada a clientela fiel da Doceria do Leo, comemora o primeiro lugar conquistado pela casa na categoria Doceria do Prêmio HZ Gastrô. Prestes a abrir uma nova loja na Grande Vitória, além das já existentes em Vila Velha (Cobilândia e Praia da Costa) e Cariacica (Campo Grande), a confeitaria do chef Leo Pereira obteve 6.055 votos. Nas vendas, os campeões são bombom de morango, bolo no pote de Ninho com Nutella e banoffee (foto), mas a lista de gostosuras é extensa. Funcionamento: de terça a domingo, a partir das 12h. Matriz: Av. João Francisco Gonçalves, 751, lojas 1, 2 e 3, Cobilândia, Vila Velha. (27) 99603-2288. FOTO: Doceria do Leo/Instagram
8
O MELHOR HAMBÚRGUER
Referência em todo o Estado quando o assunto é sanduíche, o GolBurger & Cozinha ganhou o Prêmio HZ Gastrô 2023 na categoria Hambúrguer. Eleito pelo público com 5.886 votos, o restaurante do chef Luiz Felipe Torezani se prepara para abrir uma unidade em Vitória, na Praia do Canto. Inspirado no universo do futebol, o cardápio traz, além do hambúrguer em várias releituras, wraps, saladas e a famosa "golxinha", coxinha sem massa que também é um carro-chefe. O menu extra com pratos sazonais é outro trunfo da casa, que também serve almoço. Funcionamento: de terça a domingo, das 11h30 às 15h30 e das 18h às 23h30. Rua 15 de Novembro, 603, Praia da Costa, Vila Velha. (27) 3329-3348. FOTO: GolBurger/Instagram
9
A MELHOR MOQUECA
Fundado em 1967 pelo artista plástico Osmar Bodevan, o Atlântica é um dos restaurantes mais antigos em atividade na Grande Vitória - e também um dos mais queridos pelos capixabas. Sua popularidade e a qualidade de suas receitas renderam à casa o primeiro lugar na categoria Moqueca do Prêmio HZ Gastrô, com 6.072 votos. Além do prato ícone do Espírito Santo, o Atlântica tem como carro-chefe o camarão no coco, um saboroso creme servido na fruta com batata palha caseira para acompanhar. O restaurante estará na praça de alimentação do Fest Gastronomia. Unidades em Vila Velha (abrem todos os dias): Av. Antônio Gil Veloso, 80, Praia da Costa, e Av. Estudante José Júlio de Souza, 1556, Praia de Itaparica. Unidade em Vitória (abre de terça a domingo): Rua Anísio Fernandes Coelho, 21, loja 1, Jardim da Penha. FOTO: Fábio Machado
10
A MELHOR PIZZA
Prestes a completar 15 anos, a Don Camaleone ganhou o Prêmio HZ Gastrô na categoria Pizza e liderou a enquete, com 6.351 votos. Famosa por suas redondas de massa fina e crocante, com quatro ou oito fatias, a pizzaria é uma das mais concorridas da Capital. Seu cardápio contempla desde sabores tradicionais, como marguerita, portuguesa, quatro queijos e calabresa, até combinações autorais, como a Smoke (com linguiça de costela defumada e cogumelos) e Don Camaleone (com tomate seco, alho torrado e manjericão). Funcionamento: todos os dias, a partir das 17h. Rua Desembargador Sampaio, 263, Praia do Canto, Vitória. (27) 3225-2995. FOTO: Vitor Jubini
CAMPEÕES NA MENÇÃO DO PÚBLICO - Segmento Voto Popular
1
O MELHOR BRIGADEIRO
O estilo retrô dos brigadeiros da Bee Doces, fundada em 1981, mexe com a memória afetiva de muitos capixabas. Não à toa, o doce foi o mais lembrado na categoria Brigadeiro do Voto Popular, com 3.259 menções. Além do tradicional ao leite, o coloridinho Pif-Paf é uma marca registrada da casa, que produz ainda casadinho (também conhecido como Xuxa & Pelé), cajuzinho, beijinho e bombom de morango, só para citar os mais famosos. Funcionamento: de segunda a sexta, das 9h às 20h; sábado até as 18h. Av. Nossa Senhora da Penha, 570, Praia do Canto, Vitória. (27) 3225-3128. FOTO: Bee/Divulgação
2
A MELHOR COXINHA
Redondinha, com a superfície crocante e o interior suculento, muito bem recheado e temperado. Assim é a coxinha da Bee Doces, campeã no segmento Voto Popular do HZ Gastrô 2023 com 2.912 citações. Disponível nas versões frango e camarão, com um toque de queijo cremoso, o salgado é a estrela da vitrine nas duas lojas da marca, localizadas no Centro da Praia Shopping. Funcionamento: de segunda a sexta, das 9h às 20h; sábado até as 18h. Av. Nossa Senhora da Penha, 570, Praia do Canto, Vitória. (27) 3225-3128. FOTO: Bee/Divulgação
3
A MELHOR FEIJOADA
Receita de família da chef Júlia Faria, a feijuca do Daju Bistrô foi a mais lembrada pelo público na categoria Feijoada do Prêmio HZ Gastrô, com 1.608 citações. O restaurante estará na praça de alimentação do Fest Gastronomia servindo angu à baiana. Atualmente, a feijoada é oferecida na casa somente às sextas, mas a chef pretende inclui-la em breve também aos sábados. Muito bem temperado, o feijão vem com paio, linguiça calabresa, costelinha suína, carne seca e lombo de porco. Chega à mesa acompanhado por arroz, couve, banana frita, torresmo, farofa e vinagrete e custa R$ 65 (individual). Disponível também para delivery (app Americanas) e retirada (99277-0372). Funcionamento: de terça a domingo, das 11h às 14h30. Av. Des. Dermeval Lyrio, 121, Loja 15, Mata da Praia, Vitória. FOTO: Daju/Instagram