Tudo sobre os restaurantes vencedores do Prêmio HZ Gastrô 2023

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A MELHOR CAFETERIA

Um blend exclusivo de cafés cultivados no Caparaó faz sucesso nas xícaras do Empório Joaquim, campeão na categoria Cafeteria do Prêmio HZ Gastrô 2023 com 4.301 votos. Na casa, que também é bistrô e delicatéssen, a bebida sai nas modalidades espresso, filtrado e coado (Bunn), e as opções para acompanhar vão desde pão com crosta de requeijão até eggs benedict. Nas estantes da deli, encontram-se à venda microlotes capixabas e cafés de fama internacional, como o colombiano Juan Valdez. Funcionamento: todos os dias, a partir das 8h. Rua Elesbão Linhares, 15, Shopping Day by Day, Praia do Canto, Vitória. (27) 99299-3717. FOTO: Evelize Calmon

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A MELHOR CARNE

O churrasco na parrilha é a especialidade do O Quintal, que leva o troféu de melhor da Grande Vitória na categoria Carne. A casa, uma das mais movimentadas da Praia do Canto, recebeu 4.887 votos na enquete do Prêmio HZ Gastrô. Fraldinha, bife ancho, flat iron, cordeiro, camarão e polvo estão entre as opções preparadas na brasa. A carta de drinques é extensa, com quase 30 combinações, clássicas e autorais. O restaurante está confirmado na praça de alimentação do Fest Gastronomia. Rua Aleixo Netto, 1158, Praia do Canto, Vitória. Funcionamento: todos os dias, a partir das 11h. (27) 3024-1340. FOTO: O Quintal/Instagram

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A MELHOR COZINHA AUTORAL

Cozinha criativa de influência mediterrânea em um ambiente aconchegante inspirado nas belezas da Grécia. A definição se aplica ao Eliah, restaurante vencedor na categoria Cozinha Autoral do Prêmio HZ Gastrô com 5.421 votos. A casa pertence aos mesmos sócios do Peppe, entre eles o chef Vinicius Cavalcante, que surpreende em criações como o cordeiro marroquino (foto) com berinjela, mel, tomate, iogurte e musseline de cenoura e o peito de pato com molho de tangerina e Campari, espinafre cremoso com bacon, shiitake e pangrattato. O restaurante está confirmado na praça de alimentação do Fest Gastronomia. Rua Afonso Cláudio, 60, Praia do Canto, Vitória. (27) 99782-7538. Funcionamento: de terça a domingo, a partir das 12h. FOTO: Eliah/Instagram

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A MELHOR COZINHA BRASILEIRA

Rabada com agrião, paio no feijão com farofa e vinagrete, torresmo, pastelzinho de angu e língua ao molho madeira com champignon estão entre as delícias que fizeram do Boteco do João o campeão na categoria Cozinha Brasileira do Prêmio HZ Gastrô. Aberto em 2003, o bar e restaurante recebeu 5.665 votos na enquete, 863 a mais do que o segundo colocado, Daju Bistrô. Funcionamento: segunda, quarta e quinta, das 15h à 0h; sexta, das 10h30 à 0h; sábado, domingo e feriado, das 10h30 às 18h. Rua Mestre Ângelo, 68, Santa Martha, Vitória. (27) 99291-2529. FOTO: Gabriel Lordello

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A MELHOR COZINHA INTERNACIONAL

Na categoria Cozinha Internacional do Prêmio HZ Gastrô, onde concorreram restaurantes especializados em comidas da Itália, da Grécia e do Japão, venceu o japonês Suzushi, com 4.321 votos. A casa segue a linha tradicional nipônica, sem uso de cream cheese em suas peças, por exemplo, e lançará em breve um espaço izakaya (boteco japonês), com coquetelaria de ponta e pratos quentes inéditos. Destacam-se no cardápio atual os sushis e sashimis à base de peixes especiais e os rámens. No balcão de omakase, o Uni Sushi-ya, são servidas iguarias como hokkigai, vieira e ouriço (uni). O Suzushi está confirmado na praça de alimentação do Fest Gastronomia. Rua Inácio Higino, 108, Praia da Costa, Vila Velha. Funcionamento: de segunda a sábado, das 18h às 23h. (27) 99932-9898. FOTO: Suzushi/Instagram

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O MELHOR DELIVERY

Vencedora na categoria Delivery do Prêmio HZ Gastrô 2023 com 4.852 votos do público, a forneria Don Camaleone já garantiu presença na praça de alimentação do Fest Gastronomia. Mas se você estiver em casa, com preguiça de cozinhar e desejo de comida boa, o restaurante entrega não só pizzas, como também entradinhas, massas, risotos e carnes. Os campeões de vendas são as pizzas Margherita Speciali e a Calabresa; a entrada Filé Gaguti (snacks com mignon em cubos, tomatinhos, manjericão, queijo gruyère e purê de maçã) e o prato Filé Giallo (com crispy de alho-poró e risoto de presunto de Parma , bacon, banana-da-terra e cogumelos). Pedidos pelos aplicativos iFood e Americanas (área e taxa de entrega definidas pelos apps). FOTO: Vitor Jubini

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A MELHOR DOCERIA

A "comunidade da cereja", como é chamada a clientela fiel da Doceria do Leo, comemora o primeiro lugar conquistado pela casa na categoria Doceria do Prêmio HZ Gastrô. Prestes a abrir uma nova loja na Grande Vitória, além das já existentes em Vila Velha (Cobilândia e Praia da Costa) e Cariacica (Campo Grande), a confeitaria do chef Leo Pereira obteve 6.055 votos. Nas vendas, os campeões são bombom de morango, bolo no pote de Ninho com Nutella e banoffee (foto), mas a lista de gostosuras é extensa. Funcionamento: de terça a domingo, a partir das 12h. Matriz: Av. João Francisco Gonçalves, 751, lojas 1, 2 e 3, Cobilândia, Vila Velha. (27) 99603-2288. FOTO: Doceria do Leo/Instagram

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O MELHOR HAMBÚRGUER

Referência em todo o Estado quando o assunto é sanduíche, o GolBurger & Cozinha ganhou o Prêmio HZ Gastrô 2023 na categoria Hambúrguer. Eleito pelo público com 5.886 votos, o restaurante do chef Luiz Felipe Torezani se prepara para abrir uma unidade em Vitória, na Praia do Canto. Inspirado no universo do futebol, o cardápio traz, além do hambúrguer em várias releituras, wraps, saladas e a famosa "golxinha", coxinha sem massa que também é um carro-chefe. O menu extra com pratos sazonais é outro trunfo da casa, que também serve almoço. Funcionamento: de terça a domingo, das 11h30 às 15h30 e das 18h às 23h30. Rua 15 de Novembro, 603, Praia da Costa, Vila Velha. (27) 3329-3348. FOTO: GolBurger/Instagram

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A MELHOR MOQUECA

Fundado em 1967 pelo artista plástico Osmar Bodevan, o Atlântica é um dos restaurantes mais antigos em atividade na Grande Vitória - e também um dos mais queridos pelos capixabas. Sua popularidade e a qualidade de suas receitas renderam à casa o primeiro lugar na categoria Moqueca do Prêmio HZ Gastrô, com 6.072 votos. Além do prato ícone do Espírito Santo, o Atlântica tem como carro-chefe o camarão no coco, um saboroso creme servido na fruta com batata palha caseira para acompanhar. O restaurante estará na praça de alimentação do Fest Gastronomia. Unidades em Vila Velha (abrem todos os dias): Av. Antônio Gil Veloso, 80, Praia da Costa, e Av. Estudante José Júlio de Souza, 1556, Praia de Itaparica. Unidade em Vitória (abre de terça a domingo): Rua Anísio Fernandes Coelho, 21, loja 1, Jardim da Penha. FOTO: Fábio Machado

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A MELHOR PIZZA