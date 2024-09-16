Prêmio HZ Gastrô elege melhores restaurantes do ES e lança novas categorias

Vem aí a segunda edição da maior premiação da gastronomia capixaba, o Prêmio HZ Gastrô. Criado pela Rede Gazeta, o troféu será entregue aos melhores restaurantes do Espírito Santo em 2024 e à personalidade gastronômica do ano. Categorias inéditas, como Cozinha Italiana e Sorveteria, estão entre as novidades desta temporada.
Os estabelecimentos vencedores em 13 segmentos (confira a lista completa abaixo) serão escolhidos por meio do voto popular, a partir da próxima sexta-feira, 20/09, no site agazeta.com.br/festgastronomia.
A cerimônia de premiação acontecerá no Fest Gastronomia, megaevento com chefs e shows nacionais, restaurantes e várias outras atrações, marcado para os dias 14, 15 e 16 de novembro, no Clube Álvares Cabral, em Vitória.
NOVIDADES DA EDIÇÃO
Na edição deste ano, o Prêmio HZ Gastrô conta com quatro categorias inéditas: Almoço Executivo, Cozinha Italiana, Cozinha Oriental e Sorveteria.
Diferentemente da primeira edição, em 2023, a votação terá apenas um formato, de múltipla escolha: o público poderá marcar apenas um restaurante entre os finalistas de cada uma das 13 categorias do prêmio.
CATEGORIAS DO PRÊMIO HZ GASTRÔ 2024
- ALMOÇO EXECUTIVO (nova)
- CAFETERIA
- CARNE
- COZINHA AUTORAL
- COZINHA BRASILEIRA
- COZINHA ITALIANA (nova)
- COZINHA ORIENTAL (nova)
- DOCERIA
- FEIJOADA
- HAMBÚRGUER
- MOQUECA
- SORVETERIA (nova)
- PIZZA
ESCOLHA DOS FINALISTAS
O prêmio HZ Gastrô será novamente composto por 13 categorias, e cada uma delas terá cinco casas finalistas, pré-selecionadas pela curadoria do Prêmio HZ Gastrô.
Esse grupo de curadores é formado por 20 personalidades com bagagem gastronômica, entre jornalistas, influenciadores, gourmets, pesquisadores da alimentação e professores de gastronomia, convidados pela Rede Gazeta.
VOTAÇÃO
A seleção da curadoria com todos os finalistas do HZ Gastrô será divulgada na próxima sexta-feira, 20 de setembro, juntamente com o link para a votação, no site agazeta.com.br/festgastronomia.
O público poderá votar em seus restaurantes favoritos entre os dias 20 de setembro e 13 de outubro de 2024.
PERSONALIDADE GASTRONÔMICA
Além de premiar os locais favoritos dos capixabas para comer bem, o HZ Gastrô vai homenagear com um troféu especial a personalidade gastronômica do ano. Esse profissional será escolhido pela coordenação do premiação.
Na primeira edição do prêmio, a homenagem foi feita à chef e professora Isaura Caliari.
QUEM PARTICIPA DO PRÊMIO
Não é necessário fazer inscrição para concorrer ao prêmio. Os restaurantes, cafés, docerias, sorveterias e hamburguerias finalistas já estão sendo pré-selecionados pela curadoria do HZ Gastrô.
Neste ano, a premiação será aberta a todas as regiões e municípios do Espírito Santo, e não mais restrita à Grande Vitória.
DIVULGAÇÃO DO RESULTADO
A lista com os vencedores das 13 categorias do Prêmio HZ Gastrô, eleitos pelo público na votação online, será divulgada no dia 18 de outubro, aqui em HZ.
A cerimônia de entrega dos troféus aos estabelecimentos e à personalidade gastronômica acontecerá no dia 14 de novembro de 2024, na abertura do Fest Gastronomia, em Vitória.
CONFIRA O REGULAMENTO DO PRÊMIO HZ GASTRÔ 2024
Arquivos & Anexos
Regulamento do Prêmio HZ Gastrô 2024
Criado pela Rede Gazeta, o Prêmio HZ Gastrô vai eleger os melhores restaurantes, cafés e docerias do Espírito Santo por meio do voto popular. A premiação acontece no primeiro dia do evento Fest Gastronomia 2024, marcado para 14, 15 e 16 de novembro, no Clube Álvares Cabral, em Vitória.
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