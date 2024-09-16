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Voto popular

Prêmio HZ Gastrô elege melhores restaurantes do ES e lança novas categorias

Conheça as novidades da 2ª edição do troféu entregue por A Gazeta aos locais favoritos dos capixabas para comer bem e à personalidade gastronômica do ano
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 16 de Setembro de 2024 às 18:19

Troféus do Prêmio HZ Gastrô
Prêmio HZ Gastrô foi criado em 2023 pela Rede Gazeta Crédito: Arthur Louzada
Vem aí a segunda edição da maior premiação da gastronomia capixaba, o Prêmio HZ Gastrô. Criado pela Rede Gazeta, o troféu será entregue aos melhores restaurantes do Espírito Santo em 2024 e à personalidade gastronômica do ano. Categorias inéditas, como Cozinha Italiana e Sorveteria, estão entre as novidades desta temporada. 
Os estabelecimentos vencedores em 13 segmentos (confira a lista completa abaixo) serão escolhidos por meio do voto popular, a partir da próxima sexta-feira, 20/09, no site agazeta.com.br/festgastronomia.
A cerimônia de premiação acontecerá no Fest Gastronomia, megaevento com chefs e shows nacionais, restaurantes e várias outras atrações, marcado para os dias 14, 15 e 16 de novembro, no Clube Álvares Cabral, em Vitória.
Fest Gastronomia 2023
Premiação é uma das atrações do megaevento Fest Gastronomia, em Vitória Crédito: Rede Gazeta/Divulgação

NOVIDADES DA EDIÇÃO

Na edição deste ano, o Prêmio HZ Gastrô conta com quatro categorias inéditas: Almoço Executivo, Cozinha Italiana, Cozinha Oriental e Sorveteria.
Diferentemente da primeira edição, em 2023, a votação terá apenas um formato, de múltipla escolha: o público poderá marcar apenas um restaurante entre os finalistas de cada uma das 13 categorias do prêmio.

CATEGORIAS DO PRÊMIO HZ GASTRÔ 2024

  1. ALMOÇO EXECUTIVO (nova)
  2. CAFETERIA
  3. CARNE
  4. COZINHA AUTORAL
  5. COZINHA BRASILEIRA
  6. COZINHA ITALIANA (nova)
  7. COZINHA ORIENTAL (nova)
  8. DOCERIA
  9. FEIJOADA
  10. HAMBÚRGUER
  11. MOQUECA
  12. SORVETERIA (nova)
  13. PIZZA

ESCOLHA DOS FINALISTAS

O prêmio HZ Gastrô será novamente composto por 13 categorias, e cada uma delas terá cinco casas finalistas, pré-selecionadas pela curadoria do Prêmio HZ Gastrô.
Esse grupo de curadores é formado por 20 personalidades com bagagem gastronômica, entre jornalistas, influenciadores, gourmets, pesquisadores da alimentação e professores de gastronomia, convidados pela Rede Gazeta.

VOTAÇÃO

A seleção da curadoria com todos os finalistas do HZ Gastrô será divulgada na próxima sexta-feira, 20 de setembro, juntamente com o link para a votação, no site agazeta.com.br/festgastronomia.
O público poderá votar em seus restaurantes favoritos entre os dias 20 de setembro e 13 de outubro de 2024.

PERSONALIDADE GASTRONÔMICA

Além de premiar os locais favoritos dos capixabas para comer bem, o HZ Gastrô vai homenagear com um troféu especial a personalidade gastronômica do ano. Esse profissional será escolhido pela coordenação do premiação.
Na primeira edição do prêmio, a homenagem foi feita à chef e professora Isaura Caliari.
Isaura Caliari é a personalidade homenageada do Prêmio HZ Gastrô, no 1º dia do Fest Gastronomia
Isaura Caliari recebeu o troféu de Personalidade Gastronômica no Fest Gastronomia Crédito: Vitor Jubini

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QUEM PARTICIPA DO PRÊMIO

Não é necessário fazer inscrição para concorrer ao prêmio. Os restaurantes, cafés, docerias, sorveterias e hamburguerias finalistas já estão sendo pré-selecionados pela curadoria do HZ Gastrô.
Neste ano, a premiação será aberta a todas as regiões e municípios do Espírito Santo, e não mais restrita à Grande Vitória.

DIVULGAÇÃO DO RESULTADO

A lista com os vencedores das 13 categorias do Prêmio HZ Gastrô, eleitos pelo público na votação online, será divulgada no dia 18 de outubro, aqui em HZ.
A cerimônia de entrega dos troféus aos estabelecimentos e à personalidade gastronômica acontecerá no dia 14 de novembro de 2024, na abertura do Fest Gastronomia, em Vitória.  

CONFIRA O REGULAMENTO DO PRÊMIO HZ GASTRÔ 2024

Arquivos & Anexos

Regulamento do Prêmio HZ Gastrô 2024

Criado pela Rede Gazeta, o Prêmio HZ Gastrô vai eleger os melhores restaurantes, cafés e docerias do Espírito Santo por meio do voto popular. A premiação acontece no primeiro dia do evento Fest Gastronomia 2024, marcado para 14, 15 e 16 de novembro, no Clube Álvares Cabral, em Vitória.
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