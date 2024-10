Fest Gastronomia terá Baile do Simonal e Blitz; ingressos estão à venda

Grandes sucessos da música brasileira com muito suíngue e alegria estão garantidos no megaevento Fest Gastronomia 2024, que vai tomar conta do Clube Álvares Cabral, em Vitória, nos dias 14, 15 e 16 de novembro.



O Baile do Simonal, comandado por Max de Castro e Simoninha, com a participação de Sandra de Sá, e a banda Blitz, liderada por Evandro Mesquita, se juntam a Leoni para formar o line-up de shows nacionais desta edição.

As atrações foram anunciadas na tarde desta quarta-feira (9), durante uma coletiva de imprensa realizada na sede da Rede Gazeta, na Capital. Na ocasião, também foi aberta a venda de ingressos para o festival, criado pela Rede Gazeta para valorizar a cultura gastronômica do Espírito Santo.

Veja também Votação do Prêmio HZ Gastrô: escolha seus restaurantes favoritos

VALORES DOS INGRESSOS

No lote promocional, já disponível para compra no site Zig Tickets (veja link no final desta matéria), o bilhete individual, custa, por dia, R$ 60 (meia entrada) ou R$ 120 (inteira). A entrada solidária sai a R$ 60, mediante doação de 1kg de alimento não-perecível.

O valor do passaporte que dá direito à entrada nos três dias de evento é R$ 140 (preço único). Assinantes do Clube A Gazeta terão 20% de desconto em qualquer ingresso.

ATRAÇÕES MUSICAIS

Assim como em 2023, o Fest Gastronomia contará com três palcos para apresentações musicais. No principal deles, o Palco Fest, quem abre a programação, na noite de quinta-feira (14/11), é o cantor, compositor e músico Leoni, autor de hits como “Garotos II (O Outro Lado)”, “Só Pro Meu Prazer” e "Fixação".

Leoni abre a programação musical do Fest na quinta (14). Crédito: Carolina Warchavsky

Na sexta-feira (15), entra em cena, também no Palco Fest, o Baile do Simonal, comandando por Max de Castro e Simoninha, filhos do lendário cantor Wilson Simonal. No Fest, a dupla e sua banda se apresentam com uma convidada pra lá de especial, a icônica Sandra de Sá.

Junto com a cantora, considerada uma das maiores intérpretes da música brasileira, Max e Simoninha prometem animar a plateia com um set list dinâmico e dançante, em que sucessos imortalizados por Simonal ganham novos arranjos e roupagens.

Baile do Simonal convida Sandra de Sá na noite de sexta (15). Crédito: Baile do Simonal/Divulgação

Além de "Meu Limão Meu Limoeiro", "Nem Vem Que Não Tem", "Sá Marina" e "Deixa isso pra Lá", entram no repertório hits de Jorge Ben Jor, Tim Maia e Caetano Veloso.

Na última noite do evento, o pop rock nostálgico e irreverente da banda Blitz, liderada por Evandro Mesquita, sobe ao Palco Fest com uma animada sequência de hits, que inclui "Dois Passos do Paraíso", "Você não Soube me Amar", "Mais Uma de Amor (Geme Geme)" e "Egotrip".

Banda Blitz se apresenta no sábado (16). Crédito: Blitz/Divulgação

André Prando, Sheep e Parafina, DJ Zappie, Back to the Past, Chorou Bebel, Banda 522, Já Gamei e Forró Bemtivi compõem o time de atrações locais, representando o que há de melhor na música capixaba nos palcos Fest, Sunset e Gastrô.

PALCOS E SHOWS*

QUINTA-FEIRA (14/11)

Palco Fest - Leoni



Palco Sunset - DJ Zap com a kombi Elza Machine | Chorou Bebel | Banda Trilha

Palco Gastrô - Banda 522 SEXTA-FEIRA (15/11)

Palco Fest - André Prando | Baile do Simonal com Simoninha, Max de Castro e Sandra de Sá

Palco Sunset - DJ Zappie com a kombi Elza Machine | Na Intimidade do Samba | Forró Bemtivi | Sheep e Parafina

Palco Gastrô - Serginho MPB SÁBADO (16/11)

Palco Fest - Macucos | Banda Blitz

Palco Sunset - DJ Zappie com a kombi Elza Machine | Já Gamei | Back to the Past

Palco Gastrô - Fábio Pinel

*Horários e novas atrações serão divulgados em breve.

CHEFS E PRÊMIO DE GASTRONOMIA

Uma extensa programação gastronômica, com aulas-shows de chefs renomados de dentro e de fora do Estado e workshops com especialistas em alimentos e bebidas já está sendo preparada pela organização do Fest e será divulgada nos próximos dias, aqui, no HZ.

Na primeira noite do evento, 14 de novembro, o destaque fica por conta da entrega de troféus aos ganhadores do 2º Prêmio HZ Gastrô, em que os melhores restaurantes, cafeterias e docerias do Estado são eleitos pelo público em 13 categorias.

A votação está acontecendo a todo vapor no site agazeta.com.br/festgastronomia e termina no dia 13 de outubro, próximo domingo.

Até o fechamento desta matéria, foram computados mais de 40 mil votos, mais que o dobro do total recebido em 2023 em 30 dias de enquete. O resultado será divulgado no dia 18 de outubro, também no HZ.

SOBRE O FEST GASTRONOMIA

Criado pela Rede Gazeta em 2023, o Fest Gastronomia é um evento multicultural que reúne restaurantes capixabas, chefs renomados de dentro e de fora do Estado, shows com artistas nacionais e locais, aulas de culinária, degustações, workshops sobre alimentos e bebidas, recreação infantil e várias outras atrações para toda a família.

Em sua primeira edição, o Fest reuniu mais de 15 mil pessoas em três dias de evento. A segunda, marcada para novembro, terá novamente como cenário a área de eventos do Clube Álvares Cabral, em Bento Ferreira, Vitória, e terá três noites e dois dias inteiros de programação.

MAPA DO EVENTO

Fest Gastronomia acontece na área de eventos do Clube Álvares Cabral. Crédito: Projetos e Eventos/Rede Gazeta

FEST GASTRONOMIA

Quando: 14, 15 e 16 de novembro de 2024.

Horários: quinta-feira (14/11), das 17h à 1h; sexta (15/11) e sábado (16/11), das 12h à 1h.

Onde: na área de eventos do Clube Álvares Cabral. Av. Marechal Mascarenhas de Moraes, 2100, Bento Ferreira, Vitória

Ingressos (lote promocional): R$ 60 (meia/meia solidária mediante 1kg de alimento não-perecível) e R$ 120 (inteira) por dia. Passaporte para os três dias de evento - R$ 140 (valor único). Entrada gratuita para crianças de até 15 anos acompanhadas pelos pais. Assinantes do Clube A Gazeta terão 20% de desconto na compra de qualquer ingresso.

Vendas: no site Zig Tickets, pelo link: https://www.zig.tickets/eventos/fest-gastronomia-2024

Mais informações: @festgastronomia.

Realização: A Gazeta.



Este vídeo pode te interessar

A Gazeta integra o Saiba mais