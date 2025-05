Vitrine

Guia de compras: 40 sugestões de presentes para o Dia das Mães

Tem roupas, acessórios, itens para o bem-estar e joias para você fazer bonito no próximo domingo

Editor do Se Cuida

O Dia das Mães está chegando, e com ele a deliciosa missão de encontrar o presente perfeito para aquela que nos inspira todos os dias. Preparamos um guia completo com dicas de presentes que vão desde peças clássicas e atemporais até as últimas tendências, para que você possa celebrar o estilo único da sua mãe.>