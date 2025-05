Dia das Mães: Confira 20 ideias de presentes para surpreender

Receba dicas de mensagens cheias de carinho para as mães e confira um guia completo do que comprar. Crédito: Canva

O Dia das Mães é uma das datas comemorativas mais importantes do ano. Uma pesquisa nacional feita pela Globo mostra que 82% dos brasileiros pretendem comemorar a data este ano, no que é o momento mais indicado para homenagear a sua figura materna. Seja com um gesto simples ou um presente especial, o que vale é demonstrar o quanto ela é importante.

Pensando nisso, perguntamos para as assinantes do Clube A Gazeta o que elas gostariam de ganhar no Dia das Mães, e reunimos sugestões de presentes e lembranças cheias de significado. Confira:

Quando é o Dia das Mães 2025?

Em 2025, o Dia das Mães será comemorado no dia 11 de maio. Essa variação da data segue uma tradição adotada por diversos países, como por exemplo os Estados Unidos.

A ideia de celebrar no segundo domingo foi oficializada no Brasil em 1932 por decreto de Getúlio Vargas, e valoriza os "sentimentos e virtudes que o amor materno concorre para despertar e desenvolver no coração humano".

O que as mães querem ganhar?

Veja ideias para o Dia das Mães: desde tempo de qualidade até itens como perfumes e roupas. Crédito: Canva

Recebemos respostas das assinantes do Clube, que compartilharam suas preferências para esta data tão especial. Mães como Meire Tagarro e Fátima Lima demonstraram interesse por itens de vestuário, com Lima destacando, em particular, o desejo por calças jeans.

Perfumes, mencionados por Maria das Graças Souza, e celulares, apontados por Islani Bittencourt, também figuram entre os presentes mais desejados. Já Cristina Damasceno destacou seu interesse por um kit spa.

Além disso, várias assinantes expressaram o desejo por experiências únicas e tempo de qualidade:

"A presença da minha filha que mora fora do Estado." - Rosemery Gonçalves

"Um almoço ou jantar no restaurante com minha filha!" - Fabiana Ferreira

" Um belo de um almoço com meus filhos" - Debora Barreto

Um belo de um almoço com meus filhos" - " Um lindo cartão manuscrito" - Jonilce Motta

Um lindo cartão manuscrito" - "Um dia de passeio num lugar relaxante e agradável." - Luciane Marcelino



"Uma viagem" - Maria Andréa Ribeiro

Dica de lembrancinhas e presentes para o Dia das Mães

Se você ainda não sabe como surpreender sua mãe neste Dia das Mães, aqui vão algumas sugestões de presentes para todos os estilos:

Perfumes

Roupas e acessórios

Livros

Personalizáveis

Celulares

Kits de Dia das Mães

Vinhos

Extra

5 mensagens para o Dia das Mães

Para fazer uma mensagem personalizada de Dia das Mães, é possível pensar em três pilares: memória afetiva, gratidão e conexão pessoal. Para isso, vale começar com um apelido carinhoso, lembrar um momento marcante ou até uma característica da sua mãe.

É importante também expressar a sua gratidão e reforçar o quanto ela é importante. No entanto, é possível também personalizar esses modelos:

"Mãe, você é meu primeiro lar, meu maior exemplo e a certeza diária de amor incondicional. Feliz Dia das Mães!"



"Que neste dia especial, você sinta o quanto é amada e essencial. Obrigada por ser abrigo, consolo e força."



"Mesmo de longe, meu coração está com você, mãe. A saudade só aumenta o quanto eu te amo."



"Você me ensinou tudo sobre amor, resiliência e generosidade. Que seu dia seja repleto de alegria!"



"Seu colo é o lugar mais seguro do mundo. Que eu saiba sempre retribuir com carinho e gratidão."



O que fazer no Dia das Mães com o Clube A Gazeta?

Assinantes do Clube A Gazeta podem transformar a data em uma experiência ainda mais especial com benefícios em restaurantes, spas, cafés e lojas parceiras.

Almoço em restaurante com desconto: Que tal levar sua mãe para celebrar em um restaurante italiano, japonês ou de comida afetiva com desconto exclusivo? Tenha opções como o Aloha Hawaiian Restaurant, Cantina Vicenza e Japatê.

Que tal levar sua mãe para celebrar em um restaurante italiano, japonês ou de comida afetiva com desconto exclusivo? Tenha opções como o Aloha Hawaiian Restaurant, Cantina Vicenza e Japatê. Presentes com preço especial: Chocolates finos, roupas, cosméticos e acessórios em lojas parceiras têm preços diferenciados para assinantes.

Chocolates finos, roupas, cosméticos e acessórios em lojas parceiras têm preços diferenciados para assinantes. Momentos de bem-estar: Aproveite vouchers em clínicas como o Buddha Spa, além de massagens e spas parceiros para mimar sua mãe com um dia de relaxamento.

Quer aproveitar todos os benefícios?

