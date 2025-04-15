Dourado ou prateado? Saiba como escolher a cor do acessório

Uma dica valiosa é o mix de banhos: vale experimentar combinações com o dourado e prateado. Crédito: Canva

Os acessórios deixaram de ser apenas complementos e se tornaram peças indispensáveis na moda , capazes de transformar um look básico e realçar a beleza e a personalidade de quem os usa. Entre colares, brincos, relógios e anéis, surge uma dúvida comum: dourado ou prateado?

A escolha do tom certo do acessório envolve estilo, subtom de pele, cores das roupas e até a cor do cabelo . Se você quer acertar em cheio no visual, vem que a gente te mostra como decidir qual dessas duas opções é a melhor pra você.

O que o dourado e o prateado simbolizam?

Antes de pensar na estética, vale conhecer o significado por trás de cada tom:

Dourado: associado ao calor e riqueza. A cor transmite energia, confiança e poder. Costuma ser mais chamativa e cria pontos de destaque no look.

associado ao calor e riqueza. A cor transmite energia, confiança e poder. Costuma ser mais chamativa e cria pontos de destaque no look. Prateado: ligado à modernidade e equilíbrio. Traz um ar mais discreto, fresco e futurista, com uma pegada clean que funciona muito bem no dia a dia.

Segundo Bárbara Ferretti, empresária de Moda e cofundadora da Dujour e Quattre, "o dourado passa elegância, sofisticação, luxo, um ar mais clássico e feminino. Enquanto o acessório prateado transmite um toque fashionista, despojado e mais moderno."

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Como saber seu subtom de pele?

Saiba como perceber o seu subtom com dicas simples. Crédito: Reprodução Instagram/Pinterest

O subtom de pele vai te dar uma base para saber se tons quentes ou frios caem melhor em você. De acordo com Ferretti,

"(...) peles com subtom quente costumam ficar super iluminadas com acessórios dourados — eles trazem aquele glow instantâneo, sabe? Já quem tem subtom frio tende a se destacar mais com prateados, que harmonizam melhor e dão um ar sofisticado e elegante." Bárbara Franco Ferretti - Cofundadora da Dujour e Quattre

Para descobrir seu subtom de pele, diversas alternativas são válidas: desde sites e apps direcionados à isso até testes simples em casa. De acordo com publicação feita pela Natura , basta seguir um truque super simples pra descobrir: o teste da veia.

Para fazê-lo, basta observar as veias do seu pulso sob luz natural. Se forem esverdeadas, seu subtom de pele é quente. Já se parecerem azuladas ou roxas, seu subtom é frio. Caso veja uma mistura das duas cores, seu subtom é neutro—o que significa que você pode usar ambos os tons sem restrições.

Sobre o assunto, Ferretti ressalta: "Às vezes, mesmo que o prata valorize mais, o dourado comunica melhor a proposta do look, e tá tudo certo também. O mais lindo da moda é justamente poder brincar com essas possibilidades!".

Como saber se combino mais com dourado ou prata?

Pele negra combina com dourado? Tire essas e outras dúvidas neste guia. Crédito: Canva

Além do subtom, a cor da pele e até a cor do cabelo também podem influenciar na harmonia geral. Mas lembre-se: isso não é uma regra, e sim um direcionamento.

Para peles mais claras com subtom frio, vale apostar no prateado, enquanto as de subtom quente podem investir no dourado. Já para peles pardas, tanto o prateado quanto o dourado se destacam, sendo o último preferível com subtom quente. Enquanto isso, peles negras em geral contrastam bem com o prateado, mas o dourado pode dar um brilho especial.

Sobre os cabelos, loiros dourados, ruivos e castanhos quentes combinam melhor com acessórios dourados. Já loiros platinados, pretos e castanhos acinzentados ficam incríveis com prateado.

Dicas de acessórios dourados e prateados

Conjunto Brinco Argola Cordão Gota Delicado e elegante, traz leveza ao visual com um toque feminino. Ideal para complementar looks do dia a dia. VER OFERTA Bracelete Dourado Saint Germain Minimalista e ajustável, combina com peles de subtom quente. Ótimo para usar sozinho ou em mix de pulseiras. VER OFERTA Kit Joias e Relógio Analógico Champion Conjunto estiloso com toque clássico e resistente à água. Ótima opção para presentes ou uso diário. VER OFERTA Colar Nossa Senhora Aparecida Dupla Face Peça com significado e delicadeza, perfeita para quem gosta de acessórios com simbolismo e fé. VER OFERTA

Brinco Torcido Banhado Prata Brinco moderno com design torcido, ideal para subtons frios. Combina com looks casuais ou elegantes. VER OFERTA Pulseira com berloques Fundo do Mar Pulseira divertida e temática, perfeita para quem ama detalhes únicos e cheios de personalidade. VER OFERTA Relógio Casio Masculino Prateado Clássico, resistente e atemporal, combina com qualquer estilo. Ideal para subtons frios. VER OFERTA Relógio Prateado Feminino Saint Germain Feminino e sofisticado com acabamento prateado, perfeito para peles de subtom frio ou neutro. VER OFERTA

Verde combina mais com prata ou dourado?

A resposta depende do tom de verde e do visual que você quer montar.

Verde-esmeralda ou verde escuro: combinam lindamente com dourado, trazendo sofisticação e calor pro look.

combinam lindamente com dourado, trazendo sofisticação e calor pro look. Verde-menta ou verde-claro: o prateado reforça a leveza e frescor dessas tonalidades. E as outras cores? Aqui vai um mini guia rápido:

Vermelho: combina com os dois, mas o dourado intensifica a sensualidade.

combina com os dois, mas o dourado intensifica a sensualidade. Azul royal ou marinho: fica incrível com prateado, criando um visual moderno e elegante.

fica incrível com prateado, criando um visual moderno e elegante. Rosa claro: valoriza melhor com dourado, trazendo um toque romântico.

valoriza melhor com dourado, trazendo um toque romântico. Preto: neutro poderoso — os dois funcionam, mas o prateado deixa o look mais sóbrio, enquanto o dourado destaca.

Posso misturar prata e dourado?

O mix de banhos é tendência para 2025. Crédito: Pinterest

Misturar acessórios prateados e dourados deixou de ser um tabu na moda e hoje é considerado uma escolha estilosa, moderna e em alta! A combinação dessas duas cores traz equilíbrio e personalidade ao look, além de permitir mais liberdade na hora de montar produções com diferentes peças.

"A moda tem a ver com liberdade e expressão, e essa mistura é uma forma de mostrar personalidade!" Bárbara Franco Ferretti - Empresária de Moda e Cofundadora da Dujour e Quattre

Ferretti aponta ainda que a dica é "combinar peças mais delicadas como um colar dourado pequeno e brincos prateados", ou ainda apostar em peças que já possuam a mistura dos banhos. Ela pontua: "Uso muito um colar que tem corrente dourada e pingente com detalhe prata, por exemplo".

No fim das contas, não existe uma regra absoluta. A melhor escolha é aquela que te representa e o ideal é experimentar para ver o que mais te agrada no espelho.