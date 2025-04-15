Dourado ou prateado? Saiba como escolher a cor do acessório

O que o dourado e o prateado simbolizam?
- Dourado: associado ao calor e riqueza. A cor transmite energia, confiança e poder. Costuma ser mais chamativa e cria pontos de destaque no look.
- Prateado: ligado à modernidade e equilíbrio. Traz um ar mais discreto, fresco e futurista, com uma pegada clean que funciona muito bem no dia a dia.
Como saber seu subtom de pele?
Como saber se combino mais com dourado ou prata?
Dicas de acessórios dourados e prateados
Verde combina mais com prata ou dourado?
- Verde-esmeralda ou verde escuro: combinam lindamente com dourado, trazendo sofisticação e calor pro look.
- Verde-menta ou verde-claro: o prateado reforça a leveza e frescor dessas tonalidades.
- Vermelho: combina com os dois, mas o dourado intensifica a sensualidade.
- Azul royal ou marinho: fica incrível com prateado, criando um visual moderno e elegante.
- Rosa claro: valoriza melhor com dourado, trazendo um toque romântico.
- Preto: neutro poderoso — os dois funcionam, mas o prateado deixa o look mais sóbrio, enquanto o dourado destaca.
Posso misturar prata e dourado?
Caro Leitor,
Esta reportagem foi criada de forma totalmente independente por nossa equipe, com o apoio de especialistas. Para mantermos a transparência, gostaríamos de esclarecer alguns pontos caso você decida comprar algum produto por meio dos links que incluímos:
1. Como parte do Programa de Associados, recebemos uma comissão pelas compras realizadas através desses links.
2. A Gazeta também pode gerar receita por meio de parcerias comerciais.
3. Não temos controle sobre a experiência de compra após o clique nos links; essa responsabilidade é do lojista.
4. Se tiver dúvidas ou problemas com o produto, compra, pagamento ou entrega, recomendamos que entre em contato diretamente com o vendedor responsável.