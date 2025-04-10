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Moda

Do smartwatch ao analógico: confira os 12 melhores modelos de relógios para o dia a dia

Explore uma seleção que une o clássico e o moderno, destacando  opções em alta como o Amazfit GTS 4 até o Seiko 5

Publicado em 10 de Abril de 2025 às 16:44

Públicado em 

10 abr 2025 às 16:44
Clube A Gazeta

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Compatibilidade com aplicativos de corrida, GPS e resistência à agua: veja algumas das especificações dos Smartwatches mais procurados. Crédito: Canva
Mais do que marcar o tempo, os relógios são um símbolo de elegância, no segmento dos analógicos, e uma ferramenta de cuidado com a saúde nos smartwatches. Segundo publicação feita pela Amazon, consumidores objetivam "comprar relógio inteligentes por motivos de saúde ou por conta de atividades físicas", ao que completa: "A maioria (90%) dos donos de relógios inteligentes usa seus dispositivos para monitorar o condicionamento físico".
Por outro lado, os relógios analógicos permanecem como uma escolha icônica, apreciada por sua tradição, durabilidade e estética atemporal, atraindo não apenas colecionadores, mas também a geração Z, que tem resgatado o uso desses modelos em busca de estilo e exclusividade.
Neste conteúdo, reunimos os melhores modelos, do charme clássico a inovação tecnológica, além de tirar dúvidas sobre o assunto e mostrar as maiores tendências.

Qual é a diferença entre relógio analógico, digital e inteligente?

De acordo com a Seculus, os relógios analógicos são aqueles que utilizam ponteiros e um trazem um visual atemporal. São valorizados pela estética e sofisticação, muitas vezes associados ao estilo pessoal. Já os digitais mostram as horas em um display eletrônico de formato numérico, sendo populares por sua leitura rápida e objetiva.
Os smartwatches, por sua vez, vão muito além de mostrar as horas. Com conectividade Bluetooth ou Wi-Fi, permitem monitorar saúde, receber notificações, controlar músicas, pagar por aproximação e até atender chamadas. São ideais para quem busca uma experiência mais conectada e integrada com o smartphone, especialmente para treinos e rotina.

Recomendações de Smartwatch

Smartwatch Samsung Galaxy Fit3 Display 1.6

Smartwatch Samsung Galaxy Fit3 Display 1.6"" Grafite

Um dos melhores em custo-benefício. Tem um design leve em alumínio, ideal para o dia a dia e exercícios. Conta com monitoramento automático de atividades, controle de sono, resistência à água (5ATM) e bateria de até 13 dias.

Xiaomi Redmi Watch 5 Active Midnight Black

Xiaomi Redmi Watch 5 Active Midnight Black

Tela ampla de 1,75", 14 dias de bateria, modos esportivos variados e resistência à água (5ATM). Notificações no pulso com conexão Bluetooth 5.0.

Smartwatch Zeblaze Stratos 3

Smartwatch Zeblaze Stratos 3

Tela Ultra HD AMOLED, GPS preciso e mapas integrados, Bluetooth, e bateria com boa duração. Resistente à água (1,5m).

Amazfit GTS 4 Mini

Amazfit GTS 4 Mini

Um dos mais procurados por sua qualidade. É um smartwatch completo e leve, com mais de 150 modos de treino, GPS de alta precisão e Alexa integrada. Bateria de longa duração e resistência 5ATM.

Garmin Forerunner 55

Garmin Forerunner 55

A Garmin é uma marca muito conhecida por seus smartwatches focados para a prática esportiva. Este modelo tem foco total em corrida e performance. GPS embutido, métricas avançadas de treino, e até 2 semanas de bateria.

Apple Watch Series 9 GPS

Apple Watch Series 9 GPS

Smartwatch premium com tela super brilhante, métricas de saúde avançadas, GPS e integração completa com o iPhone e Apple Pay via NFC.

Qual smartwatch é compatível com o Strava?

De acordo com o suporte do Strava, aplicativo famoso entre os esportistas e entusiastas do mundo fitness, uma gama de aparelhos é compatível. Entre eles, uma "variedade de dispositivos GPS que registram dados de frequência cardíaca, incluindo Garmin, Fitbit, Apple Watch, Wahoo, Polar, Suunto e TomTom".

 Relógios analógicos 

Masculinos
Relógio Poedagar P613B

Relógio Poedagar P613B

Relógio elegante com visual inspirado no clássico Nautilus Patek. Caixa e pulseira em aço inox prateado, movimento quartzo e calendário integrado. Resistente à água até 30m.

Relógio Casio MTP-V001GL-9BUDF

Relógio Casio MTP-V001GL-9BUDF

Modelo casual com pulseira de couro e detalhes dourados. Design tradicional, confortável e versátil para o dia a dia ou eventos. Excelente custo-benefício.

Seiko 5 SNXS79

Seiko 5 SNXS79

Ícone da relojoaria japonesa. Relógio automático com mostrador preto minimalista, ponteiros luminosos e calendário dia/data. Caixa em aço inox e cristal Hardlex. Resistente à água até 30m.

Femininos
Relógio Orient Feminino Rose Gold - Frss1042 R2rx

Relógio Orient Feminino Rose Gold - Frss1042 R2rx

Modelo feminino sofisticado com acabamento em rose gold e pulseira em aço inox. Leve, confortável e resistente à água. Movimento quartzo.

Relógio Analógico Feminino Chilli Beans

Relógio Analógico Feminino Chilli Beans

Relógio feminino elegante, ideal para diversas ocasiões. Design moderno e sofisticado, combinando com diferentes estilos.

Relógio Technos Feminino Mini Dourado - Gl32aj/1k

Relógio Technos Feminino Mini Dourado - Gl32aj/1k

Delicado e refinado, com caixa pequena de 23mm, pulseira dourada em aço inox e mostrador com pedras. Resistente à água até 50m e movimento quartzo japonês.

Tendências em relógios

As tendências atuais mostram, para além de uma maior busca por smartwatches, um retorno ao passado com pegada moderna nos analógicos. De acordo com a Saint German, marca brasileira de relógios, o minimalismo têm ganhado destaque.
Dessa forma, modelos mini entram em alta, com caixas menores que remetem ao estilo delicado e discreto dos anos 90. Ao mesmo tempo, os relógios vintage ganham espaço com mostradores retrô, pulseiras de couro e design clássico reinterpretado com novos materiais.
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