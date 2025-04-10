Do smartwatch ao analógico: confira os 12 melhores modelos de relógios para o dia a dia

Mais do que marcar o tempo, os relógios são um símbolo de elegância, no segmento dos analógicos, e uma ferramenta de cuidado com a saúde nos smartwatches. Segundo publicação feita pela Amazon
, consumidores objetivam "comprar relógio inteligentes por motivos de saúde ou por conta de atividades físicas", ao que completa: "A maioria (90%) dos donos de relógios inteligentes usa seus dispositivos para monitorar o condicionamento físico".
Por outro lado, os relógios analógicos permanecem como uma escolha icônica, apreciada por sua tradição, durabilidade e estética atemporal, atraindo não apenas colecionadores, mas também a geração Z, que tem resgatado o uso desses modelos em busca de estilo e exclusividade.
Neste conteúdo, reunimos os melhores modelos, do charme clássico a inovação tecnológica
, além de tirar dúvidas sobre o assunto e mostrar as maiores tendências.
De acordo com a Seculus
, os relógios analógicos são aqueles que utilizam ponteiros e um trazem um visual atemporal. São valorizados pela estética e sofisticação, muitas vezes associados ao estilo pessoal. Já os digitais
mostram as horas em um display eletrônico de formato numérico, sendo populares por sua leitura rápida e objetiva.
Os smartwatches, por sua vez, vão muito além de mostrar as horas. Com conectividade Bluetooth ou Wi-Fi, permitem monitorar saúde, receber notificações, controlar músicas, pagar por aproximação e até atender chamadas. São ideais para quem busca uma experiência mais conectada e integrada com o smartphone, especialmente para treinos e rotina.
De acordo com o suporte do Strava
, aplicativo famoso entre os esportistas e entusiastas do mundo fitness, uma gama de aparelhos é compatível. Entre eles, uma "variedade de dispositivos GPS que registram dados de frequência cardíaca, incluindo Garmin, Fitbit, Apple Watch, Wahoo, Polar, Suunto e TomTom".
As tendências atuais mostram, para além de uma maior busca por smartwatches, um retorno ao passado com pegada moderna nos analógicos. De acordo com a Saint German, marca brasileira de relógios
, o minimalismo têm ganhado destaque.
Dessa forma, modelos mini entram em alta, com caixas menores que remetem ao estilo delicado e discreto dos anos 90. Ao mesmo tempo, os relógios vintage ganham espaço com mostradores retrô, pulseiras de couro e design clássico reinterpretado com novos materiais.