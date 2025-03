Confira dicas de looks e itens indispensáveis para quem quer começar a academia

O carnaval passou e o ano começou. Com isso, chegou a hora de colocar em prática todas as promessas feitas na virada do ano. Quem colocou como meta uma vida mais saudável, já pode começar a se preparar para mudar a rotina e adicionar novos hábitos para ter um 2025 mais fitness e cheio de qualidade de vida.



Afinal, muito mais do que se manter em forma, realizar exercícios no dia a dia ajuda no envelhecimento saudável e pode prevenir doenças, reduzir o estresse, melhorar a qualidade do sono e o humor. O primeiro passo, então, para adotar um novo estilo de vida é escolher qual atividade será feita.